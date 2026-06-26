¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

El director del Sanatorio de la Mujer, Eduardo Ontivero, dio detalles de la situación de las personas internadas por la pérdida de gas en barrio Rucci

Tres niñas y su mamá están internadas en el Sanatorio de la Mujer por inhalar monóxido de carbono

Eduardo Ontivero, director médico del Sanatorio de la Mujer , dio detalles a La Capital este mediodía sobre el estado de las tres personas -dos nenas y su mamá- internadas en ese centro asistencial a causa de haber inhalado monóxido de carbono la noche del jueves en su departamento de barrio Rucci. "Estuvieron al borde del precipicio", dijo el médico, para ejemplificar el riesgo al que estuvieron expuestas . Fue el padre, que estaba en otra habitación, el que advirtió el malestar físico y pudo pedir ayuda a un familiar que fue a rescatarlos. "El atontamiento y adormecimiento que produce el monóxido de carbono es tal que no te permite ni siquiera pensar con claridad: en poco minutos puede ser fatal", destacó el médico.

Las personas internada desde anoche en el Sanatorio de la Mujer son dos mellizas de 7 años, otra hermana de 9 años y la mamá de 31 años. El padre llegó como acompañante y no fue necesario ingresarlo. "Los síntomas que tuvieron son los habituales en estos casos: náuseas, vómitos, adormecimiento. Por suerte no se habían ido a dormir porque estaríamos contando otra historia", reflexionó el profesional.

El estado de las cuatro es favorable pero quedarán en observación unas 48 horas más, aproximadamente, "hasta que el monóxido haya desaparecido por completo" en sangre.

¿Un horno prendido para calentar?

Por el momento no está claro qué artefacto produjo la pérdida invisible por la que casi pierden la vida los integrantes de esta familia rosarina. "No sabemos si fue el horno, un calefón...", reflexionó el médico. "Es muy importante saber que hay que controlar que estén en condiciones todos los artefactos a gas, las calderas, las hornallas, las estufas, el horno y jamás irse a dormir con la calefacción encendida: se calienta la casa de día y de noche uno debe vestirse de manera abrigada y usar mantas", dijo Ontivero. "Es algo prevenible, porque si te pasa, y le puede ocurrir a cualquiera, te puede costar la vida, hablamos de algo muy serio".

La otra herramienta para prevenir estos accidentes es contar con detectores de monóxido que también captan el humo: "Son fáciles de colocar y te advierten ante una pérdida de gas, poca gente los usa y son efectivos", dijo el director del sanatorio. Se consiguen en Rosario desde los 30 mil pesos, en ferreterías y también se pueden comprar on line.

Y a toda hora tener los ambientes ventilados, no se debe cerrar herméticamente la casa.

"La gente quiere calefaccionar antes de irse a dormir: insisto en que tienen que taparse bien y calefaccionar durante el día porque cualquiera puede quedar expuesto a una falla y si están dormidos el riesgo es mucho mayor porque no da tiempo", remarcó el médico.

Mucha gente prende hornallas para calentarse. El color de la llama es clave para saber si está perdiendo monóxido de carbono.

Cómo actuar ante la emergencia

Las nenas y su mamá llegaron al Sanatorio de la Mujer con el Sies, acompañadas por el padre de la familia. "Lo primero que se hace en estos casos es darles oxígeno a alto volumen, y comenzaron a hacerse de inmediato los análisis de sangre", señaló el profesional.

"Todas tenían los resultados de laboratorio alterados por la presencia de monóxido en sangre, un valor que podemos medir", dijo el directivo.

"Cuando al respirar no entra oxígeno e ingresa monóxido se genera una acidosis respiratoria. Si no se trata rápido se pasa a una acidosis metabólica que daña riñones, corazón, pulmón y puede generar la muerte", señaló el especialista.

"Por suerte esto no llegó a ocurrir con la familia rosarina. Ahora están clínicamente bien y conscientes de lo que les ocurrió", expresó el médico. Y agregó: "Estuvieron al borde del precipicio".

Casos todos los años

"Empieza el frío fuerte y vemos estos casos. Gente que logra llegar a un sanatorio u hospital con síntomas pero también se producen muchas muertes evitables", expresó Ontivero.

Cada año más de 200 personas en la Argentina sufren las consecuencias de la inhalación por monóxido de carbono. En 2025 se registraron 45 muertes en el país.