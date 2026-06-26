Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

El presidente llega mañana de España y se reunirían en Olivos. Santilli, Quirno y Pettovello, posibles sucesores

El jefe de Gabinete transita horas decisivas mientras avanza la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

En medio de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y con un frente abierto en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , atraviesa horas decisivas respecto de su futuro en la administración libertaria que lidera Javier Milei.

Luego de que el presidente asegurara que creía en la inocencia de su funcionario, pero que si la Justicia lo consideraba culpable lo eyectaría “de una patada” , en el oficialismo comenzaron a circular versiones sobre su futuro.

Si bien la posibilidad de una salida del titular de ministros se baraja desde hace semanas, este viernes los rumores se incrementaron y empezaron a llegar desde distintas oficinas de Balcarce 50.

"La situación por estas horas es grave y es la primera vez que lo admito. Nunca se habló seriamente de nombres hasta hoy", sostuvieron en una de las tribus de La Libertad Avanza (LLA) ante la Agencia Noticias Argentinas.

Reunión clave en Olivos

Las versiones sobre una salida circularon tanto en el campamento de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como en el del asesor Santiago Caputo, aunque Adorni todavía cuenta con el respaldo del mandatario.

Entre los nombrados como posibles reemplazos están el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el presidente de YPF, Horacio Marín.

Según revelaron quienes conocen al ministro coordinador, habría presentado la renuncia en dos oportunidades, pero los hermanos Milei no la aceptaron. Aunque en la Jefatura de Gabinete no confirman la versión.

En los dos sectores en pugna sostienen que la decisión final es la del mandatario, que por estas horas se encuentra en viaje a Madrid.

Este sábado, tras el regreso de Milei de España, se podría concretar un encuentro con Adorni en Olivos para definir su futuro.

Más revelaciones sobre Adorni

En las últimas horas, en el marco de la investigación en curso, se supo que Adorni compró un monitor y dos proyectores para videojuegos por más de 5 millones de pesos.

Los materiales habrían sido abonados desde su cuenta de Mercado Pago, pero con las tarjetas de crédito de dos empleados que trabajaban en la Vocería Presidencial.

Poco antes de las 20, y en medio de la ola de rumores, Santilli se retiró de la Rosada, donde dialogó con Karina y Martín Menem, titular de Diputados.