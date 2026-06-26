VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Este sábado 27de junio se conmemora el Día Nacional de la Prueba de VIH, una fecha que sirve para recordar la importancia de la prevención y del acceso al diagnóstico temprano. AHF Argentina, una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con VIH Sida e informar sobre prevención dio a conocer que e l 30 % de los nuevos diagnósticos de VIH se dio en personas que nunca se habían testeado. Además, remarcaron que los casos están en alza y se detectan de manera tardía.

En 2025, AHF Argentina detectó en el país que un 32 % de quienes acudieron a realizarse el test lo hicieron por primera vez. En el caso de las mujeres, ese porcentaje fue aún mayor, llegando al 37 %.

La realización de la prueba de VIH es el primer paso para acceder a tratamientos y reducir el riesgo de transmisión. De acuerdo con informes oficiales, el 49 % de los nuevos diagnósticos en el país son tardíos , lo que retrasa el inicio del tratamiento y complica la evolución de la enfermedad. Esto demuestra la urgencia de eliminar barreras y estigmas que impiden el testeo temprano.

En Rosario, gratis

Este sábado, además de los testeos gratuitos y asesoramiento que se realiza en AHF de la ciudad, en Pellegrini 341, de 12 a 20, se sumará la Asociación Vecinal 13 de Marzo, ubicada en Magallanes 3865. La campaña está organizada junto a Diversidad Pro Santa Fe.

El 27 de junio es el Día Nacional de la Prueba de VIH, una oportunidad para recordar que el acceso al diagnóstico es la principal herramienta para el cuidado de la salud sexual integral. Sin embargo, según datos que surgen de la organización AHF Argentina, en 2025 el 32 % de quienes se realizaron el test de VIH con ellos, lo hicieron por primera vez en su vida. Otro dato significativo que surge de su relevamiento es que 3 de cada 10 nuevos diagnósticos detectados en este periodo correspondieron a personas que nunca se habían realizado una prueba.

Sin diagnóstico

Estos datos, destacan desde la entidad, subrayan la necesidad de impulsar campañas públicas de prevención que incentiven a las personas a realizarse la prueba y seguir derribando barreras y estigmas. Todavía existe una importante proporción de personas que nunca accedieron a una prueba de VIH: de acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico en Respuesta al VIH y las ITS (infecciones de transmisión sexual en la Argentina), elaborado por el Ministerio de Salud, se estima que 140.000 personas viven con VIH, pero un 13 % de ellas aún desconoce su diagnóstico.

Esta falta de información no solo retrasa el inicio del tratamiento, sino que contribuye a una problemática que surge de los datos oficiales: el 49 % de los nuevos diagnósticos de VIH en el país son tardíos. “Conocer el resultado permite acceder a un tratamiento que mejora la salud y también funciona como una herramienta de prevención: una persona con VIH que recibe tratamiento y alcanza una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual. Lo conocemos como Indetectable = Intransmisible, y demuestra que el diagnóstico temprano beneficia tanto a quien vive con VIH como a toda la comunidad”, señala Natalia Haag, Directora Nacional de Testeo y Prevención de AHF Argentina.