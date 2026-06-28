Marcha nórdica, el deporte que gana terreno en Rosario y propone una actividad física diferente

La disciplina nacida en Europa incluye múltiples beneficios físicos, mentales y sociales. Esta alternativa deportiva viene sumando adeptos en la ciudad

La marcha nórdica dejó de ser una actividad exclusiva de países europeos y avanza con fuerza en distintas ciudades argentinas, entre ellas Rosario . Se trata de una disciplina que combina caminata con el uso de bastones similares a los utilizados en el esquí, diseñados para generar impulso y activar gran parte de la musculatura corporal.

Aunque sus orígenes se remontan a la década de 1930 , cuando los esquiadores de fondo comenzaron a utilizarla como entrenamiento fuera de temporada, la práctica adquirió identidad propia en 1997 bajo el nombre de Nordic Walking . Hoy se presenta como una alternativa deportiva de bajo impacto que puede realizarse en parques, senderos, playas, montañas o incluso sobre asfalto .

Según informan en la página oficial de la Escuela Argentina de Marcha Nórdica, la disciplina permite trabajar prácticamente todo el cuerpo mediante una técnica específica de seis pasos que combina coordinación, equilibrio, fuerza y resistencia cardiovascular.

En Rosario, el fenómeno comenzó a expandirse de la mano de Cecilia Saint Girons, psicóloga e instructora certificada, quien actualmente dicta clases en los parques Independencia y Urquiza.

Cómo llegó la marcha nórdica a Rosario

Saint Girons se convirtió en la primera instructora de marcha nórdica de la ciudad después de descubrir la actividad a través de una amiga de La Plata.

"Se me ocurrió traerlo a Rosario a raíz de que había nada parecido. Empecé buscando gente interesada en aprender y enseñar, pero nadie conocía la actividad. Entonces decidí formarme yo", comentó en diálogo con La Capital.

Durante la pandemia, mediante clases virtuales, realizó el curso de formación como instructora a través de la Escuela Argentina de Marcha Nórdica, institución dirigida por Gustavo Iriart, quien introdujo la disciplina en el país tras especializarse en Europa.

Lo que comenzó como curiosidad terminó transformándose en una pasión: "Yo no conocía el deporte. Empecé a probar y me encantó. Me hizo muy bien físicamente. Una vez que terminé la parte teórica, empecé a practicar sola y noté cambios importantes en mi cuerpo".

El ejercicio físico que implica el deporte

Tal como explica Saint Girons desde su cuenta de Instagram (@marcha_nordica_rosario), uno de los principales atractivos de la propuesta es que permite realizar un trabajo corporal íntegro: "Ejercitás el 90 por ciento de los músculos. Trabajás piernas, brazos, abdomen, glúteos, es decir, prácticamente toda la musculatura del cuerpo".

Además, remarcó que la técnica favorece la postura: "A mí me mejoró muchísimo la postura corporal. No tengo más dolor de espalda. Como psicóloga paso muchas horas sentada y desde que practico marcha nórdica estoy mucho mejor".

La especialista también destacó que el movimiento coordinado de brazos y piernas produce beneficios cardiovasculares: "Con cada paso hacés un bombeo al corazón. Eso mejora la circulación, el ritmo cardíaco y la respiración. Es una actividad muy completa y de bajo impacto".

En este sentido, destacó la diferencia con otras prácticas deportivas: "Correr, a largo plazo, puede generar desgaste en algunas personas. Acá hablamos de caminar correctamente y con impulso".

Qué diferencia a la marcha nórdica de una caminata tradicional

Aunque a simple vista puede parecer una caminata con bastones, la técnica marca una diferencia sustancial: "La caminata tradicional es un excelente ejercicio, pero la marcha nórdica incorpora un trabajo activo de brazos, hombros y tronco. Eso hace que el movimiento sea mucho más completo".

La instructora recordó una experiencia personal durante el Camino de Santiago, en España, donde pudo comprobar algunas ventajas de la disciplina.

“Mi hermana caminaba sin bastones y cada tanto tenía que detenerse porque se le hinchaban las manos. A mí nunca me pasó porque el movimiento constante de apertura y cierre mejora la circulación", relató.

Además, sostuvo que la práctica permanente desarrolla habilidades que van más allá de la resistencia física: "Trabajamos equilibrio, coordinación y fuerza. Son ejercicios complementarios que después permiten mejorar la técnica y el rendimiento".

Si bien la mayoría de los participantes actuales en Rosario tienen entre 60 y 70 años, Saint Girons aclara que la disciplina no está orientada exclusivamente a adultos mayores: "Es para cualquier edad. En España ves grupos de niños, jóvenes, adultos y personas mayores practicándola. De hecho, la promocionan como el deporte de moda".

Sin embargo, añadió: "Es cierto que es muy amigable con las personas mayores porque no tienen que inscribirse en una institución. De hecho, acomodó los horarios según cuando les conviene a las personas que me siguen, es casi personalizado".

La instructora recordó que durante sus capacitaciones compartió recorridos con personas de larga edad. "He caminado con hombres y mujeres inclusive de más de 80 años que tenían mejor ritmo que yo. No los podía seguir por la capacidad aeróbica que habían desarrollado”, contó entre risas.

Además de que cuenta con diversos niveles para llevarla a práctica, la accesibilidad también aparece como una de las claves de su expansión: "No hace falta experiencia previa ni un estado físico determinado. Cada persona avanza a su ritmo y se desafía a sí misma".

En este sentido, es posible hacer este deporte con muchos tipos de calzado, siempre que sean cómodos y flexibles a los pies para favorecer el ejercicio y lograr un efectivo trabajo de retorno venoso. Al igual que con el calzado, existen varias prendas que sirven, pero siempre sujeto al clima en el que se vaya a practicar.

Los beneficios de esta novedosa actividad para salud

Además de los efectos físicos, Saint Girons destaca el impacto positivo sobre la salud mental: "Cuando estamos haciendo ejercicios de coordinación y cambiando constantemente los movimientos, nadie está pensando en las deudas o en los problemas personales. La mente se concentra únicamente en la actividad".

Desde su mirada profesional como psicóloga, considera que existe una relación directa entre movimiento, bienestar emocional y calidad de vida: "Hay una unión muy fuerte entre salud y deporte. Lo importante es superarse a uno mismo. No competir con otros, sino mejorar cada día un poco más".

La socialización también forma parte del atractivo de la actividad: "Después de las clases muchas veces se quedan charlando o van a tomar algo juntos. Se generan vínculos y amistades que terminan fortaleciendo la continuidad de la práctica".

Tal es así que las clases de iniciación cuentan con un desayuno en el Anfi Bar, ubicado en el parque Urquiza, donde previamente dialogan los participantes y se hace una introducción teórica de la actividad antes de arrancar con la parte física.

Mucho camino por recorrer

A pesar del crecimiento que registra la disciplina en distintas provincias, tales como Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y diversas provincias del sur argentino, la instructora reconoce que todavía existe mucho desconocimiento.

“En el parque muchas veces me gritan ‘te falta la nieve’ o ‘¿dónde está la montaña?’. Hay mucha desinformación porque la gente todavía no sabe de qué se trata”, comentó.

Sin embargo, aseguró que quienes prueban la actividad suelen interesarse rápidamente: "Veo mucho entusiasmo en las personas que participan por primera vez. Lo más difícil no es convencerlas de los beneficios, sino coordinar horarios para que puedan seguir".

Inclusive, a pesar de que la profesora cuenta con suficientes bastones para prestar a aquellas personas que recién arrancan, el apoyo es tal que "la mayoría de sus alumnas ya se los compraron".

El objetivo, seguir creciendo

Actualmente, Saint Girons impulsa acuerdos con instituciones y organizaciones para ampliar el alcance de la disciplina. Entre ellas figura la Mutual del Banco de Santa Fe y la asociación Again, dedicada al acompañamiento de personas trasplantadas.

"Mi idea es establecerla en Rosario, darla a conocer y que se incorpore como una opción deportiva más. Quiero dejar un legado y que otras personas continúen desarrollándola en la ciudad", afirmó. Además, reconoció que su intención es "empezar a ofrecer más horarios".

Para quienes todavía dudan en probarla, la instructora la sintetiza como una actividad que ayuda en diversos aspectos: "Hace muy bien al cuerpo, mejora la circulación sanguínea, ayuda con el colesterol, fortalece los músculos y además genera bienestar psicológico".

Y concluyó con una definición que explica el crecimiento que registra el deporte en Argentina y otros países: "Es un deporte que te saca del sedentarismo. Lo podés practicar en grupo o solo, en parques, en arena, en montaña o en asfalto. Siempre encontrás una forma de moverte. El que no lo hace es porque pone excusas para no empezar".