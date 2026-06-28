Nueva era en dermatología: tratamientos láser más seguros, precisos y personalizados

El sistema Ultralight de Quanta permite abordar afecciones cutáneas y vasculares con mayor precisión y seguridad, en el único centro de la ciudad con esta tecnología

La Dermatología clínica y estética atraviesa una nueva era marcada por la innovación tecnológica, la medicina de precisión y la incorporación de tratamientos cada vez menos invasivos, más seguros y con resultados altamente personalizados.

En este contexto, la tecnología láser ocupa hoy un lugar fundamental como complemento terapéutico dentro de la práctica dermatológica. Ya no se trata únicamente de procedimientos estéticos, sino de herramientas médicas avanzadas que permiten abordar múltiples patologías cutáneas y vasculares con mayor precisión, seguridad y eficacia.

"En Grupo Gamma incorporamos el sistema Ultralight de Quanta , una plataforma láser de última generación aplicada a la Dermatología y la Dermatoestética. Actualmente, somos el único centro de Rosario en contar con esta tecnología", comenta la Dra. Naiara Pons, integrante del Staff de Dermatología de Grupo Gamma.

La especialista explica que este sistema se destaca por su versatilidad, ya que permite abordar una amplia variedad de afecciones y tratamientos estéticos. Entre sus aplicaciones se encuentran el tratamiento de la rosácea, el acné y las lesiones vasculares, así como el rejuvenecimiento cutáneo y la mejora de la textura y calidad de la piel. Además, resulta eficaz para tratar cicatrices, estrías, melasma y otras alteraciones pigmentarias . También puede utilizarse para la remoción de tatuajes y el tratamiento de la onicomicosis.

La importancia de la evaluación dermatológica especializada

El láser médico no debe considerarse un procedimiento aislado, sino una herramienta que forma parte de un abordaje dermatológico integral. Su incorporación permite diseñar estrategias terapéuticas adaptadas a las necesidades de cada paciente, potenciando los resultados y optimizando el tratamiento de distintas afecciones cutáneas.

Entre sus principales beneficios se destacan la posibilidad de realizar procedimientos mínimamente invasivos, con mayor precisión y tiempos de recuperación más rápidos. Además, permite desarrollar protocolos personalizados, obtener resultados progresivos, naturales y seguros, y combinar diferentes tecnologías en una misma plataforma para abordar múltiples objetivos terapéuticos de manera eficiente.

Uso responsable de la tecnología

"En los últimos años hemos observado un aumento creciente de procedimientos realizados por personas sin formación médica especializada, lo que también ha generado un incremento de efectos adversos como quemaduras, manchas, cicatrices y tratamientos incorrectamente indicados", advierte la Dra. Pons.

La especialista remarca que el uso de tecnología láser requiere formación médica, experiencia clínica y criterios estrictos de seguridad. "No todos los pacientes son candidatos para los mismos procedimientos, ni todas las lesiones pueden tratarse de igual manera", destaca.

La correcta indicación depende de una evaluación dermatológica completa y del conocimiento de los distintos fototipos, las patologías cutáneas y las posibles complicaciones asociadas a cada tratamiento.

Asimismo, señala que la tecnología por sí sola no garantiza resultados. "La diferencia está en quién la indica y quién la utiliza. En Grupo Gamma, cada tratamiento comienza con una evaluación dermatológica integral que permite realizar un diagnóstico preciso y diseñar un plan terapéutico personalizado según las características de la piel, la patología y los objetivos de cada paciente", explica.

Todos los procedimientos son realizados por médicos especialistas del Staff de Dermatología, con formación específica en tecnologías láser y experiencia en este tipo de tratamientos. "Además de contar con equipamiento de última generación, ofrecemos el respaldo de nuestra institución médica, protocolos de seguridad estandarizados y un enfoque basado en evidencia científica", agrega.

Desde Grupo Gamma indican que la incorporación del sistema Ultralight de Quanta representa un avance significativo en los tratamientos dermatológicos disponibles en la ciudad y reafirma el compromiso de la institución con la innovación, la medicina basada en evidencia científica y la excelencia médica.

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