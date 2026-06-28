La Capital | Opinión | Arturo Illia

A 60 años del golpe contra Arturo Illia, una lección aún vigente

Un necesario repaso por el legado y los valores del expresidente

Claudio Riofrio. Director FAI Rosario

Por Claudio Riofrio. Director FAI Rosario

28 de junio 2026 · 08:10hs
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Arturo Illia durante un viaje en subte en Buenos Aires. 

Arturo Illia durante un viaje en subte en Buenos Aires. 

Al cumplirse sesenta años del golpe de Estado del 28 de junio de 1966, la figura de Arturo Umberto Illia vuelve a ofrecer una referencia ineludible para pensar la democracia argentina. No solo desde la memoria histórica, sino también desde los desafíos del presente.

El derrocamiento de Illia interrumpió un proceso político que, con sus límites, buscaba consolidar un modelo basado en el respeto a las instituciones, la legalidad y una concepción ética del ejercicio de la función pública. Aquel quiebre no puede entenderse únicamente como un episodio militar, expresó también la resistencia de sectores de poder frente a un gobierno que priorizaba el interés general por sobre los privilegios de unos pocos.

La gestión de Illia dejó medidas significativas. Entre ellas, la anulación de contratos petroleros cuestionados y el impulso a políticas vinculadas al acceso a los medicamentos. Pero más allá de decisiones puntuales, su presidencia se caracterizó por un modo de gobernar poco frecuente en la historia argentina: sin recurrir a estados de excepción, sin persecuciones políticas y con apego a la ley como principio rector.

En el plano económico, su gobierno atravesó una etapa de crecimiento con relativa estabilidad, mejoras en la distribución del ingreso y contención de variables sensibles como la inflación y el endeudamiento externo.

A ello se sumó una orientación del gasto público con fuerte presencia social: se incrementó la inversión en educación, se reforzaron políticas sanitarias con eje en el acceso a medicamentos y se promovió un contexto de mayor equidad en un país que buscaba ampliar derechos en un marco democrático.

Sin embargo, ese desempeño no logró evitar un clima de desgaste político y mediático que contribuyó a debilitar su posición.

El rol de los medios

En ese contexto, el papel de los medios de comunicación resulta un aspecto relevante para comprender la época.

Durante el gobierno de Illia, buena parte de la prensa acompañó e incluso alimentó una narrativa crítica que contribuía a instalar la idea de un gobierno ineficaz o carente de dinamismo.

Sin embargo, ese vínculo, aun en la crítica, se daba en un marco en el que el propio presidente no recurrió a la descalificación pública ni al agravio hacia periodistas, ni utilizó recursos del Estado para condicionar la línea editorial de los medios: su gestión se caracterizó, incluso, por un uso austero de la publicidad oficial, evitando gastos superfluos.

A la distancia, ese contraste adquiere actualidad en un escenario donde el vínculo entre poder político y periodismo vuelve a tensarse, con expresiones de confrontación directa y deslegitimación que reabren el debate sobre los límites, responsabilidades y calidad del diálogo democrático.

Un golpe bisagra

El golpe de 1966 no solo desplazó a un presidente constitucional. También clausuró, al menos por un tiempo, la posibilidad de consolidar un sendero de desarrollo asentado en reglas democráticas estables.

Lo que siguió es parte conocida de la historia argentina: etapas de inestabilidad, interrupciones institucionales y una creciente conflictividad social.

Seis décadas después, el legado de Arturo Umberto Illia conserva vigencia. Su figura excede a un partido político y se ubica dentro de las tradiciones democráticas que el país ha sabido construir, no sin dificultades.

En un contexto donde la confianza en las instituciones vuelve a ser motivo de debate, su ejemplo plantea interrogantes que siguen abiertos: cómo fortalecer la calidad institucional, cómo sostener políticas públicas con base en el interés colectivo y cómo ejercer el poder con responsabilidad.

Recordar a Illia no implica idealizar el pasado, sino recuperar valores que resultan indispensables para el presente.

Entre ellos, la integridad en la función pública, el respeto por las reglas democráticas y la convicción de que la política puede y debe ser una herramienta al servicio de la sociedad.

A sesenta años de aquel golpe de Estado, la pregunta sigue siendo actual: qué tipo de democracia se quiere construir y qué lugar ocupan en ella los principios que Arturo Umberto Illia representó.

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