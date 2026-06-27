Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

La salida del exjefe de Gabinete abre interrogantes sobre su continuidad en el directorio de la petrolera y quién ocupará el lugar en representación del Estado

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete abrió un nuevo interrogante dentro del gobierno: qué ocurrirá con el lugar que ocupa en el directorio de YPF y quién será el encargado de representarlo en la petrolera de mayoría estatal.

Al asumir como jefe de Gabinete, Adorni fue designado como director titular Clase A de YPF , en representación del Estado nacional. Ese cargo forma parte del directorio de la compañía, integrado por 18 ejecutivos con diferentes categorías y funciones.

Ahora, tras su salida del gabinete de Javier Milei, el futuro de ese asiento quedó en duda.

La principal incógnita es si Adorni decidirá permanecer dentro del directorio de YPF o si abandonará completamente la función pública.

En caso de continuar, podría pasar a ocupar un cargo de director Clase D, una posición que actualmente desempeña Guillermo Francos, quien dejó la Jefatura de Gabinete en noviembre del año pasado. Si ese escenario se concreta, Francos perdería su lugar en el directorio.

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La otra posibilidad es que Adorni renuncie también a esa función y el gobierno designe un nuevo representante del Estado nacional.

De concretarse el desembarco de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete —el nombre que aparece con más fuerza para reemplazarlo—, sería el principal candidato a ocupar el puesto de director Clase A dentro de la petrolera.

Cuánto cobra un director de YPF

El debate sobre el futuro de Adorni en la compañía también reavivó el interés por las remuneraciones del directorio. Según el balance correspondiente a 2026 aprobado por la empresa, la remuneración promedio anual de un director asciende a 954.000 dólares brutos.

Ese monto corresponde al promedio percibido por los integrantes del directorio y contempla la participación en reuniones y tareas propias del órgano de conducción, cuya actividad formal demanda, en promedio, unas cuatro horas mensuales de reuniones.

No obstante, durante su paso por la Jefatura de Gabinete, Adorni no percibía esa remuneración.

Al igual que sus antecesores Guillermo Francos y Nicolás Posse, había renunciado al cobro del salario correspondiente al directorio de YPF para mantener únicamente la remuneración vinculada a su cargo como funcionario nacional.

Un directorio con representantes del Estado y del sector privado

El directorio de YPF está integrado por 18 miembros de distintas categorías, designados para representar tanto al Estado nacional como a los accionistas privados.

Entre sus integrantes figuran funcionarios y dirigentes políticos, como el exministro del Interior Lisandro Catalán y el exdiputado nacional del PRO Martín Maquieyra.

La definición sobre el futuro del lugar que ocupaba Adorni dependerá ahora de la decisión que adopte el gobierno una vez formalizada su salida de la Jefatura de Gabinete.