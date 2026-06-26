Tras denunciar a Nacho Levy, Cecilia Ce recibió el apoyo de Gloria Carrá

La psicóloga agradeció el apoyo recibido y compartió un mensaje de Gloria Carrá, también ex pareja del periodista

La actriz le dio un mensaje de apoyo a Cecilia Ce a traves de sus redes sociales

La psicóloga y escritora Cecilia Ce volvió a expresarse en sus redes sociales tras denunciar la violencia emocional que sufrió durante su relación con el periodista Nacho Levy. En esta oportunidad, agradeció los mensajes de apoyo y contención que recibió en los últimos días y compartió también el mensaje que publicó la actriz Gloria Carrá, otra expareja de Levy, en referencia a su situación.

Hace apenas unos días, la sexóloga, reconocida por sus trabajos sobre sexualidad y vínculos afectivos, había publicado un breve texto en sus cuentas oficiales en el que describió una dinámica de pareja marcada por el control y la violencia psicológica. “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, había escrito en una historia de Instagram.

Tras esa publicación, distintas colegas y amigas del periodista, entre ellas Malena Pichot y Julia Mengolini, se pronunciaron públicamente sobre el caso.

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El mensaje de Cecilia Ce

A través de sus historias de Instagram, sobre una imagen completamente negra, Cecilia Ce agradeció el apoyo que recibió tras hacer pública su experiencia. “Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando. Gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos”, escribió.

Luego se refirió a una de las preguntas que, según señaló, más se repitió en los últimos días: cómo una profesional de la salud mental pudo atravesar una situación de abuso emocional. Al respecto, explicó que existen múltiples mecanismos de manipulación, recursos personales y vulnerabilidades que forman parte de este tipo de vínculos. En ese sentido, aseguró que fue justamente gracias a quien es y al camino que construyó que logró salir de esa relación y hoy puede contar una historia que, remarcó, muchas mujeres no pudieron relatar.

“Sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo. Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otras cuestiones en sus propios vínculos”, contó.

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El mensaje de Gloria Carrá

Ce también compartió en sus historias de Instagram el mensaje publicado por Gloria Carrá, quien fue pareja de Nacho Levy durante tres años y se expresó luego de recibir numerosos mensajes de sus seguidores.

“Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia”, escribió la actriz, quien aclaró que se había comunicado de forma privada con Cecilia.

Sin hacer referencias directas a su experiencia personal, explicó que conoce la complejidad de estos procesos y sostuvo que todas las mujeres merecen "ser escuchadas, acompañadas y respetadas”. A su vez, aclaró que por el momento elige no hablar públicamente sobre el tema porque considera que es la mejor manera de cuidarse.

“También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto”, concluyó.

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