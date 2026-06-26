Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

"Estaba estacionando y empezó a moverse la camioneta", relató Héctor Bidoglio, DT de Deportivo La Guaira. Esa ciudad fue una de las más afectadas los terremotos

"Estamos a 35 minutos de La Guaira, que está cerca del aeropuerto y es la zona más devastada", le contó Bidoglio a Ovación.

"Todo esto es una locura. Es increíble lo que pasó en apenas unos segundos. Ver gente corriendo saliendo de edificios y centros comerciales. Ver que todo se movía, algo que pareció que duró una eternidad ", reflexionó el extécnico de Newell's y actual de Deportivo La Guaira, Héctor Bidoglio , sobre los tremendos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira, y que dejaron centenares de muertos y heridos. "Todo esto es tremendo, ahora sólo se escuchan a los helicópteros pasando de un lado para el otro y el sonido de sirenas de ambulancia", comentó Bidoglio.

El sismo causó hasta el momento 235 los muertos y hay más de 4.300 heridos, mientras todavía cientos de personas permanecen atrapadas entre los escombros dentro de un panorama desolador. Cifras que crecen a medida que pasan las horas. "Estoy en un hotel y buscaba un departamento con la gente del club. Cuando llegué al edificio, que está al lado de un shopping, estaba estacionando cuando empezó a moverse la camioneta. Era una locura. Empezó a volar todo, a caer escombros y gente corriendo de manera desesperada. Fueron 40 segundos, pero que parecieron una eternidad", relató el exjugador oriundo de Rosario en diálogo con Ovación y que en su etapa de futbolista fuera capitán y referente de la selección de Venezuela. "Se movían los edificios, los árboles, la calle, la vereda, todo", expresó sobre el momento en que ocurrieron los temblores.

"En la zona que estoy hubo rajaduras de paredes, se rompieron vidrios, pero nada muy grave. En el hotel pasó lo mismo, paredes rajadas, vidrios rotos... Vino gente para ver la estructura y pude entrar al hotel a las 12 de la noche. Pero a diez o doce cuadras de donde estoy se cayeron edificios, algunos donde vivían los jugadores ", agregó Bidoglio, quien está instalado en Caracas. Si bien dirige La Guaira, el centro de entrenamiento, la cancha y las oficinas del club se encuentran en la capital de Venezuela.

"Hay edificios a punto de caerse"

"Estamos a 35 minutos de La Guaira, que está cerca del aeropuerto y es la zona más devastada. El aeropuerto está cerrado y La Guaira destruida. En uno de los edificios que se cayó tenemos un jugador de las inferiores que no lo podemos encontrar", sostuvo el DT, que comentó que "tengo jugadores que tienen a sus padres viviendo en La Guaira y no se pudieron comunicar. No hay ningún tipo de conexión con el lugar. Hoy (ayer) le mandé un mensaje a un jugador argentino (Lucas Trejo) que juega en Marítimo de La Guaira y no puede encontrar a su familia".

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Bidoglio estuvo de vacaciones en Rosario y justo el lunes regresó a Caracas para iniciar la pretemporada. La magnitud de la catástrofe hizo que, por ahora, se dejara el fútbol de lado. "Estamos colaborando con la comida para la gente y ayudar en lo que se pueda. Sé que en Rosario también hay un grupo, Venerosario se llama, que también está haciendo una colecta".

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"Todo esto que estamos viviendo es tremendo. Lo único que se escucha es un helicóptero pasando de un lado para el otro y sirenas de ambulancias. La gente está desesperada. Hoy (jueves) hubo tres movimientos, pero que duraron tres o cuatro segundos. Pero dicen que después de un terremoto hay una réplica leve", sostuvo Bidoglio.

"Ahora viene lo peor, reconstruir todo. Hay edificios que están de pie, pero a punto de caerse. Me voy a quedar acá ayudando, también viendo lo que necesitan los jugadores. Todo esto es minuto a minuto porque todo lo que viene es lo peor", sentenció el extécnico de Newell's en un momento de máxima tensión por el desastre que está viviendo el pueblo venezolano.