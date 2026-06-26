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Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

El homicidio sucedió en inmediaciones de Platón y León, cerca del arroyo Saladillo. Investigan si la persona lesionada fue la autora del crimen

26 de junio 2026 · 08:44hs
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Platón y León

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Platón y León, en la zona sur de Rosario, donde esta madrugada se produjo un crimen

Un muerto y un herido fue el saldo de una violenta pelea ocurrida durante este viernes a la madrugada en Platón y León, en la zona sur de Rosario. Las primeras informaciones sobre el crimen indicaban que el hombre lesionado, que está internado el Heca, sería el autor del homicidio.

Según fuentes de la Policía de Rosario, la víctima fatal, identificada como Juan Carlos Cevilan, de 58 años, recibió una puñalada en medio de una reyerta y murió en el lugar, mientras que otro hombre, Lucas Damián L., de 32 años, sufrió heridas en el abdomen y fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

El homicidio sucedió alrededor de las 2.20 de hoy. A esa hora ingresó una denuncia a la Central de Emergencias 911 sobre un incidente con una persona apuñalada en Platón al 4200, y para lo cual se solicitaba la presencia de personal médico.

Qué panorama encontraron los policías en la escena del crimen

Los primeros policías que llegaron al lugar constataron que una persona yacía sin signos vitales con una herida sangrante en abdomen y otra que estaba también en el piso con lesiones de arma blanca.

>> Leer más: Crimen en zona sur: un hombre fue asesinado de una puñalada en el cuello

Los médicos del Sies establecieron minutos después que Cevilan había fallecido, mientras que Lucas Damián L., aún estaba con vida. De inmediato se dispuso el traslado del hombre herido hacia el Hospital Clemente Álvarez, donde quedó internado, pero con custodia policial porque según las primeras medidas investigativa estaría vinculado con el crimen.

Voceros del Gobierno provincial señalaron que Lucas L. Luna había sido denunciado el 9 de junio pasado por su padre robo de electrodomésticos para comprar drogas para consumo personal. También figura mencionado en una denuncia por estafa del 21 de enero de 2025.

Con relación a Cevilan, los portavoces oficiales señalaron que era el padre de Karen Talía Cevilan quien estuvo alojada en el Servicio Penitenciario Provincial por infracción a la Ley 23737, y se la asocia a Jonatan Brezick, integrante de la banda de Los Monos condenado como instigador de un homicidio.

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