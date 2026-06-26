Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Policiales
Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
La Ciudad
Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
Policiales
Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales
Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales
Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas
La Ciudad
Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario
La Ciudad
Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo
Política
Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Economía
Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos
Información General
Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier
Política
La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA
Policiales
Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua
Política
El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes
Información General
Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros
Policiales
Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región
La Ciudad
Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi
Policiales
Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo
Economía
Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe
Política
Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado
Política
¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?