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Tras los despidos en Blender, Guille Aquino rompió el silencio: "Hay gente que dejó todo por ese proyecto"

Al comenzar su programa en Vorterix, el humorista se refirió a los despidos y la reestructuración que atraviesa Blender

26 de junio 2026 · 17:37hs
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Guille Aquino

Guille Aquino, ex integrante de Blender, habló sobre los despidos en el canal 

Mientras continúa el conflicto en Blender por el despido de trabajadores tras un reclamo salarial, siguen apareciendo repercusiones de figuras vinculadas al canal. Horas después de que la conductora Fiorella Sargenti denunciara en vivo la desvinculación del equipo de producción de "Hay algo ahí" y de que Tomás Rebord publicara un duro comunicado contra la empresa, quien se pronunció fue Guillermo Aquino.

El periodista y humorista, que trabajó en Blender hasta su salida en diciembre de 2025 y que actualmente forma parte de Vorterix, aprovechó su programa en la emisora de Mario Pergolini para referirse al conflicto.

Aquino dejó Blender meses atrás en medio de un fuerte conflicto interno y desde entonces mantiene una tensa relación con Tomás Rebord. Por eso, varios de sus comentarios al aire fueron interpretados por los usuarios en redes sociales como una indirecta dirigida al conductor, con quien permanece enemistado desde su salida del canal de streaming.

Cabe remarcar que, el conflicto en Blender tiene como principal apuntado a su dueño, Augusto Marini, quien además está al frente del canal de streaming Carajo, identificado con el oficialismo nacional y en el que participan figuras cercanas al Gobierno de Javier Milei. En los últimos días, además, trascendió que sería el elegido para quedarse con la operación del Canal de la Ciudad de Buenos Aires.

>> Leer más: Qué pasó en Blender: reclamo en vivo, despidos y apagón del streaming

Qué dijo Guille Aquino sobre Blender

Al comenzar su programa de streaming en Vorterix, Guillermo Aquino hizo referencia al conflicto que atraviesa Blender, el canal del que formó parte hasta diciembre de 2025.

“Ayer mandaron unos rompehuelgas a ese canal”, comenzó diciendo Aquino.

Luego, Anacleta aportó detalles sobre la situación: “Están haciendo una reestructuración en la que están echando a personas que trabajan ahí desde el principio. Esto se venía dando de manera escalonada, pero ayer despidieron a muchísima gente. Incluso mandaron personal de seguridad para impedirles ingresar al lugar donde trabajaban”.

“Firmé una cláusula, así que no puedo decir mucho”, agregó Anacleta. “Soy el único que no firmó esa cláusula”, respondió Aquino.

Más adelante, Anacleta expresó su apoyo a los despedidos: “Me solidarizo con todos los compañeros. Me encantaría tener mucha plata para que pudiéramos trabajar todos juntos”.

Por su parte, Aquino aseguró que, si bien intuía que podía ocurrir una situación complicada, nunca imaginó un desenlace de esa magnitud. “Por más que diga que se veía venir y que podía llegar a pasar, jamás imaginé un desenlace así”, sostuvo.

Finalmente, les dedicó unas palabras a quienes fueron desvinculados del canal: “Conozco a mucha gente con la que trabajé durante muchos años y doy fe de que son profesionales de primer nivel. Dejaron todo por un proyecto que, lamentablemente, no estuvo a la altura de ellos”.

>> Leer más: Tomás Rebord volvió al streaming viral y polémico: "Decirles fascistas es subirles el precio"

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