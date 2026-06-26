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Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son

El municipio actualizó el espacio con nuevos reconocimientos a atletas olímpicos y paralímpicos que representaron a la ciudad en Tokio 2020 y París 2024

26 de junio 2026 · 13:56hs
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Rosario aportó 205 representantes a la Argentina en toda la historia de las competencias olímipicas

Rosario aportó 205 representantes a la Argentina en toda la historia de las competencias olímipicas

Rosario sumó 27 nuevas placas al Paseo de los Olímpicos, el espacio ubicado sobre avenida Pellegrini que reconoce a los deportistas olímpicos y paralímpicos nacidos o formados en la ciudad.

La actualización incorpora a los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024, además de ampliar el reconocimiento a quienes agregaron nuevas participaciones olímpicas y completar homenajes que habían quedado pendientes por obras de remodelación en el recorrido.

Entre los nuevos homenajes aparecen representantes destacados del deporte rosarino como Alejandro Tosti, Brian Impellizzeri, Nadia Boggiano, Nadia Podoroska, Facundo Bagnis, Federico Coria, Nicolás Capogrosso, Jeremías Ledesma y Ezequiel Ponce, quienes compitieron en las últimas ediciones de las competencias internacionales.

Impulsado por la Secretaría de Deporte y Turismo junto con distintas áreas del municipio, el Paseo de los Olímpicos se inauguró el 25 de junio de 2015 y se extiende a lo largo de diez cuadras de avenida Pellegrini, entre Moreno y San Martín.

El recorrido está integrado por placas de acero inoxidable que identifican a cada deportista olímpico y paralímpico nacido o formado en Rosario. Además, cada cuadra ofrece información sobre las distintas ediciones de los Juegos en las que participaron los atletas.

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La tradición de Rosario en los Juegos Olímpicos

Rosario ocupa un lugar destacado en la historia olímpica argentina. Desde París 1924 hasta París 2024, la ciudad aportó 205 representantes al movimiento olímpico: 156 atletas olímpicos, 36 paralímpicos y 13 participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Esa cifra convierte a Rosario en la segunda ciudad con mayor cantidad de representantes del país, solo detrás de Buenos Aires.

La historia deportiva de la ciudad registra 37 medallas olímpicas: 17 de oro, 11 de plata y 9 de bronce, obtenidas en 28 disciplinas.

En el deporte adaptado, los 36 atletas paralímpicos de Rosario consiguieron 47 medallas: 14 de oro, 13 de plata y 20 de bronce, con figuras como Susana Olarte, Noemí Tortul, Marcela Rizzotto, Fernando "Pipo" Carlomagno, Yanina Martínez y Brian Impellizzeri.

Las 27 nuevas placas del Paseo de los Olímpicos

Las incorporaciones corresponden a los siguientes deportistas:

  • Alfredo Santoro (París 1924 – Boxeo)
  • Sixto Ibáñez (Londres 1948 – Atletismo)
  • Julián Velázquez (Tokio 1964 – Esgrima)
  • Alfredo Martín (Múnich 1972 – Remo)
  • Oscar Villarruel (Múnich 1972 – Remo)
  • Adrián Melosi (Los Ángeles 1984 – Equitación)
  • Fabián Ferrari (Los Ángeles 1984 – Natación)
  • Esteban Pérez (Atlanta 1996 – Básquet)
  • Fernando Carlomagno (Atlanta 1996, Sídney 2000 y Atenas 2004 – Natación)
  • Pablo Rizzo (Atlanta 1996 – Natación)
  • Agustina Bouza (Beijing 2008 – Hockey)
  • Cecilia Carranza Saroli (Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020 – Vela)
  • Yanina Martínez (Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024 – Atletismo)
  • Etel Sánchez (Londres 2012 y Río 2016 – Natación artística)
  • Sebastián Solé (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020 – Vóleibol)
  • Eduardo Schwank (Londres 2012 – Tenis)
  • Giovani Lo Celso (Río 2016 – Fútbol)
  • Fernando Luis Carlomagno (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024 – Natación)
  • Brian Impellizzeri (Tokio 2020 y París 2024 – Atletismo)
  • Jeremías Ledesma (Tokio 2020 – Fútbol)
  • Ezequiel Ponce (Tokio 2020 – Fútbol)
  • Facundo Bagnis (Tokio 2020 – Tenis)
  • Federico Coria (Tokio 2020 – Tenis)
  • Nadia Podoroska (Tokio 2020 y París 2024 – Tenis)
  • Nicolás Capogrosso (Tokio 2020 – Vóley de playa)
  • Alejandro Tosti (París 2024 – Golf)
  • Nadia Boggiano (París 2024 – Judo)

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