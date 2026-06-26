Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son

El municipio actualizó el espacio con nuevos reconocimientos a atletas olímpicos y paralímpicos que representaron a la ciudad en Tokio 2020 y París 2024

Rosario aportó 205 representantes a la Argentina en toda la historia de las competencias olímipicas

Rosario sumó 27 nuevas placas al Paseo de los Olímpicos , el espacio ubicado sobre avenida Pellegrini que reconoce a los deportistas olímpicos y paralímpicos nacidos o formados en la ciudad.

La actualización incorpora a los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024 , además de ampliar el reconocimiento a quienes agregaron nuevas participaciones olímpicas y completar homenajes que habían quedado pendientes por obras de remodelación en el recorrido.

Entre los nuevos homenajes aparecen representantes destacados del deporte rosarino como Alejandro Tosti, Brian Impellizzeri, Nadia Boggiano, Nadia Podoroska, Facundo Bagnis, Federico Coria, Nicolás Capogrosso, Jeremías Ledesma y Ezequiel Ponce , quienes compitieron en las últimas ediciones de las competencias internacionales.

Impulsado por la Secretaría de Deporte y Turismo junto con distintas áreas del municipio, el Paseo de los Olímpicos se inauguró el 25 de junio de 2015 y se extiende a lo largo de diez cuadras de avenida Pellegrini, entre Moreno y San Martín.

El recorrido está integrado por placas de acero inoxidable que identifican a cada deportista olímpico y paralímpico nacido o formado en Rosario. Además, cada cuadra ofrece información sobre las distintas ediciones de los Juegos en las que participaron los atletas.

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La tradición de Rosario en los Juegos Olímpicos

Rosario ocupa un lugar destacado en la historia olímpica argentina. Desde París 1924 hasta París 2024, la ciudad aportó 205 representantes al movimiento olímpico: 156 atletas olímpicos, 36 paralímpicos y 13 participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Esa cifra convierte a Rosario en la segunda ciudad con mayor cantidad de representantes del país, solo detrás de Buenos Aires.

La historia deportiva de la ciudad registra 37 medallas olímpicas: 17 de oro, 11 de plata y 9 de bronce, obtenidas en 28 disciplinas.

En el deporte adaptado, los 36 atletas paralímpicos de Rosario consiguieron 47 medallas: 14 de oro, 13 de plata y 20 de bronce, con figuras como Susana Olarte, Noemí Tortul, Marcela Rizzotto, Fernando "Pipo" Carlomagno, Yanina Martínez y Brian Impellizzeri.

Las 27 nuevas placas del Paseo de los Olímpicos

Las incorporaciones corresponden a los siguientes deportistas: