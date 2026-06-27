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Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

La provincia licitó las obras de reforma de la red de media tensión con un presupuesto superior a los 1.800 millones de pesos

27 de junio 2026 · 09:00hs
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La obra comprende la ejecución de las etapas I y II de las mejoras en la red de media tensión

La obra comprende la ejecución de las etapas I y II de las mejoras en la red de media tensión, una intervención estratégica que permitirá ampliar la capacidad del sistema eléctrico para acompañar el crecimiento de Roldán
Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

“Contar con una red eléctrica más sólida y moderna es clave para seguir creciendo, atraer inversiones y brindar mejores servicios a nuestros vecinos”, aseguró el intendente de Roldán, Daniel Escalante, este viernes 26 durante el acto de apertura de las seis ofertas de licitación para ejecutar las obras de reforma de la red de media tensión de 33 kilovatios de Roldán. Se trata de una inversión del gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que supera los 1.811 millones de pesos y permitirá fortalecer significativamente la infraestructura eléctrica de la ciudad.

La actividad se desarrolló en la Sala Italia y contó también con la participación de la diputada provincial, Silvana Di Stefano, y la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, y el vicepresidente, Lisandro Peresutti, y jefe de la EPE local, Pablo Lucero, además de autoridades provinciales, municipales y representantes de las empresas oferentes.

Inversión a futuro

Durante el acto, Escalante destacó la importancia de esta inversión para el presente y el futuro de la ciudad: “Esta obra refleja la decisión del gobierno provincial de invertir en infraestructura para el crecimiento. Agradecemos al gobernador, Maximiliano Pullaro por acompañar a Roldán con una inversión que será fundamental para nuestro desarrollo. Contar con una red eléctrica más sólida y moderna es clave para seguir creciendo, atraer inversiones y brindar mejores servicios a nuestros vecinos”.

La obra comprende la ejecución de las etapas I y II de las mejoras en la red de media tensión, una intervención estratégica que permitirá ampliar la capacidad del sistema eléctrico para acompañar el crecimiento de Roldán, brindar mayor estabilidad al servicio, reducir la frecuencia y duración de los cortes de energía y responder a la creciente demanda de vecinos, comercios e industrias.

Los trabajos incluyen la provisión de materiales, la ejecución integral de la obra, la mano de obra especializada y la realización de todos los ensayos necesarios para la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura.

Gestiones

El intendente remarcó además que esta obra es el resultado de las gestiones que la Municipalidad viene llevando adelante junto al gobierno provincial y la EPE para responder a una demanda histórica de la ciudad y acompañar el crecimiento sostenido de Roldán con infraestructura de calidad.

La diputada provincial Silvana Di Stefano señaló: “Esta inversión representa un paso fundamental para garantizar un servicio eléctrico más eficiente y preparado para la demanda futura”.

Finalmente, las autoridades resumieron que, con esta inversión, Roldán da “un paso clave” para fortalecer una infraestructura “esencial” para su desarrollo urbano, industrial y productivo, consolidando las condiciones necesarias para seguir creciendo.

>>Leer más: Escalante: "Estamos construyendo la Roldán del futuro, con planificación y trabajo"

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