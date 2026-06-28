Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con rivales posibles de Argentina de poca historia hasta semis

Argentina tiene un guiño del fixture en este Mundial que se está jugando en el intenso verano del norte de América. El premio por haber sido primero del Grupo J con una fecha de antelación, le abrió la llave al equipo de Lionel Scaloni. Ahora jugará el viernes por los 16 avos de final ante Cabo Verde en Miami y en caso de pasar tendría a otro rival que no es de los más temibles desde la historia ni los pergaminos en las copas del Mundo. Pero todo es partido a partido y mirar más allá del horizonte puede dar un gran dolor de cabeza.
Las victorias con Argelia 3 a 0 y Austria 2 a 0 le permitieron a Argentina definir rápido el primer objetivo mundialista y clasificó primero del grupo. Por ello el juego ante Jordania no fue determinante. Al ser primero de la zona además evitó jugar con España y encima Uruguay se quedó en el camino a manos de Cabo Verde. Así todo salió redondo en la etapa de grupos en cuanto al calendario se refiere.
Lo primero es lo primero: Cabo Verde
Por eso ahora Argentina jugará el primer mata-mata ante Cabo Verde en Miami en una ciudad que estará teñida de celeste y blanco. En el fútbol no hay rivales fáciles y para nada se puede subestimar a Cabo Verde, que en la primera fecha igualó 0 a 0 con España, en la segunda 2 a 2 con Uruguay y en la tercera no pasó del 0 a 0 ante Arabia Saudita, por lo que con tres puntos quedó 2º del Grupo H y se cruzará con el campeón del mundo.
Será un partido de sumo cuidado para Argentina, pero se hace imposible no mirar un poquito más allá y lo que vendría también sería amigable. Porque, en caso de pasar a los octavos, el rival saldrá de Australia-Egipto, que jugarán en la previa del mismo viernes. Ese hipotético cruce sería el martes 7 de julio en Atlanta.
Y qué espera de octavos en adelante
Y más. Si también supera esa instancia, los cuatro candidatos de 4º tampoco llegaron lejos en los mundiales. El rival cuartofinalista saldrá del ganador de Suiza-Argelia ante Colombia-Ghana. Precisamente, tras el infartante 3 a 3 ante Austria (hizo el 3-2 en adicional y los austríacos igualaron en la última, dejando afuera a Irán), puede cruzarse de nuevo con Argentina.
Los 16avos empezarán este domingo, con Sudáfrica vs. Canadá, a las 16, y seguirá el lunes con Brasil vs. Japón a las 14, Alemania vs. Paraguay a las 17.30 y Países Bajos vs. Marruecos a las 22.
El martes, jugarán Costa del Marfil vs. Noruega (14), Francia vs. Suecia (18) y México vs. Ecuador (22).
El miércoles lo harán Inglaterra vs. RD Congo (13) Bélgica vs Senegal (17) y EEUU vs. Bosnia Herzegovina (21).
El jueves, España vs. Austria (16) y Portugal vs. Croacia (20).
El viernes, Suiza vs. Argelia (0), Australia vs. Egipto (15), Argentina vs. Cabo Verde (19) y Colombia vs. Ghana (22.30).