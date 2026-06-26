Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

La hermana de Esteban Alvarado estaba en prisión domiciliaria cuando la encontraron con una carabina en la calle. Su otra condena es a 11 años por narcotráfico.

Yanina Alvarado, hermana del conocido narco Esteban Alvarado, fue condenada junto a su pareja Ariel Sciammacca por la p ortación ilegítima de un arma de fuego. En el mismo sentido quedó implicado un menor que acompañaba a la pareja cuando fueron detenidos en un control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Vieytes y Caracas.

Tras un proceso de juicio abreviado, Alvarado fue condenada a la pena de 4 años y 4 meses de prisión efectiva y Ariel Sciammacca recibió 2 años y 4 meses de prisión efectiva por el delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y en concurso real con encubrimiento por receptación agravado por la intervención de un menor de edad.

El juez Florentino Malaponte resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía, aceptado por la Defensa y convalidado por las partes. El abreviado se realizó merced al procedimiento de juicio por flagrancia, el cual puede aplicarse en los supuestos donde se establece que el presunto autor de un delito es sorprendido en el acto, perseguido inmediatamente después, o se le encuentran rastros, u objetos que demuestren su participación reciente.

El fiscal David Carizza les atribuyó el delito y los situó el 4 de junio de 2026, a las 21, en el lugar donde fueron interceptados portando un arma junto a un menor de edad, en la vía pública, sin la debida autorización legal y en condiciones de inmediato uso. Era una carabina semiautomática calibre 22 largo. Ese arma posee la numeración suprimida , inscripción visible “modelo 71 establecimientos Venturini S.A." cal 22, con cañón recortado de aproximadamente 220 mm de longitud, roscado en su extremo, careciendo de culata original y presentando modificaciones artesanales, junto a un almacén cargador con capacidad para veinte cartuchos calibre 22 largo y cargada con 15 cartuchos intactos del mismo calibre.

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El hecho ocurrió cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaba patrullajes y observó a dos hombres salir apresuradamente de un domicilio no identificado de la zona, e ingresar a un vehículo marca Toyota Etios y tras proceder a la identificación de sus ocupantes, se advirtió la presencia del arma de fuego en el sector trasero del rodado.

Condena por narcotráfico

Yanina Alvarado, hermana de Esteban Lindor Alvarado (condenado dos veces en 2022, una de ellas a prisión perpetua) había sido sentenciada en 2023 a una pena unificada de 11 años de prisión por el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario por el delito de tráfico de estupefacientes. Dentro de la pena, se le unificó a Alvarado una condena a dos años de prisión por el delito de portación de armas y un remanente de los siete años a los que fuera condenada en marzo de 2019 junto a su entonces pareja Fabricio Lorincz. Esa condena la cumplía en prisión domiciliaria. El fiscal acusador en ese juicio fue Federico Reynares Solari.

Yanina fue detenida en abril de 2020 y quedó a disposición del fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery en el marco de la investigación por la tentativa de homicidio contra Mariana Ortigala, atacada a balazos en la puerta de su casa en Roldán el 13 de marzo de 2020 a las 9 de la mañana. Ortigala era testigo protegida en la causa contra su hermano Esteban.

A partir de esa investigación se realizó un allanamiento en un inmueble de Cochabamba al 6800, en el que estaba Alvarado, donde se encontraron cuatro kilos de marihuana distribuidos en 9 panes y su vez, varias armas de fuego y municiones, las cuales fueron remitidas a la Justicia provincial. Por la tenencia de las armas Alvarado firmó un procesado abreviado a dos años y medio de prisión. Y por la droga fue procesada por el juez federal Carlos Vera Barros.