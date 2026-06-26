Piden la detenciones de Insaurralde y Cirio en la causa de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La investigación tomó un fuerte impulso tras la reciente difusión de un video perteneciente a la expareja del dirigente, en el que se ven varios fajos de dólares en un vestidor

El exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, bajo la lupa.

El fiscal Sergio Mola pidió las detenciones del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y de su ex pareja Jésica Cirio , en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero .

La investigación tomó un fuerte impulso tras la reciente difusión de un video perteneciente a Jésica Cirio , expareja de Insaurralde, donde se ven varios fajos de dólares en un vestidor .

El expediente se originó en septiembre de 2023, tras las imágenes del exfuncionario a bordo del yate Bandido junto a la modelo Sofía Clerici, durante un viaje por el Mediterráneo , hecho que derivó en su renuncia a la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires y en el avance de la pesquisa judicial.

Ahora, el pedido formulado por el fiscal deberá ser analizado por el juez de la causa, Luis Armella , quien resolverá si hace lugar o no a la solicitud de detenciones del exfuncionario y de Cirio .

Cuatro días atrás, la Justicia allanó dos propiedades de Cirio y su expareja Elías Piccirillo, tras conocerse el video de los dólares dentro de bolsas plásticas transparentes.

Mola solicitó un peritaje técnico sobre las imágenes de Cirio, que se difundieron el fin de semana pasado, para confirmar el monto de dinero que aparece en las imágenes.

>>Leer más: Hubo dos allanamientos tras difundirse los videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares

Luego de los allanamientos en sus propiedades, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia y los peritos informáticos analizaron el dispositivo para intentar extraer los metadatos de los archivos originales y, de ese modo, confirmar la fecha exacta de grabación y la procedencia de los mismos.

Paralelamente, y por medio de un descargo público, Cirio afirmó que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años y, además, indicó que el material audiovisual fue blanco de “manipulaciones digitales” y que también ella misma sufre intentos de extorsión con esas imágenes desde hace más de doce meses.

Actualmente, la modelo está imputada en la causa contra Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y, por ese motivo, la investigación busca determinar si participó en maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de un patrimonio desproporcionado.

En el marco de esas averiguaciones, la Justicia realizó los allanamientos a sus propiedades con el objetivo de rastrear documentación y dinero, dado que la investigación apunta a determinar cómo adquirieron sus inmuebles y bienes personales.

Bajo perfil

Por estos días, Insaurralde mantiene bajo perfil y evita las apariciones públicas, aunque existen rumores que indican que visitaría eventualmente su mansión ubicada en Banfield.

El expediente judicial se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora, donde su patrimonio está bajo peritaje contable, luego de la filtración de las grabaciones de Cirio y, por ende, sobre su situación financiera.