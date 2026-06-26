La Capital | Política | Insaurralde

Piden la detenciones de Insaurralde y Cirio en la causa de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La investigación tomó un fuerte impulso tras la reciente difusión de un video perteneciente a la expareja del dirigente, en el que se ven varios fajos de dólares en un vestidor

26 de junio 2026 · 15:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
El exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde

Foto: Archivo / La Capital.

El exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, bajo la lupa.

El fiscal Sergio Mola pidió las detenciones del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y de su ex pareja Jésica Cirio, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La investigación tomó un fuerte impulso tras la reciente difusión de un video perteneciente a Jésica Cirio, expareja de Insaurralde, donde se ven varios fajos de dólares en un vestidor.

El expediente se originó en septiembre de 2023, tras las imágenes del exfuncionario a bordo del yate Bandido junto a la modelo Sofía Clerici, durante un viaje por el Mediterráneo, hecho que derivó en su renuncia a la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires y en el avance de la pesquisa judicial.

Las detenciones de Insaurralde y Cirio, en manos del juez

Ahora, el pedido formulado por el fiscal deberá ser analizado por el juez de la causa, Luis Armella, quien resolverá si hace lugar o no a la solicitud de detenciones del exfuncionario y de Cirio.

Cuatro días atrás, la Justicia allanó dos propiedades de Cirio y su expareja Elías Piccirillo, tras conocerse el video de los dólares dentro de bolsas plásticas transparentes.

Mola solicitó un peritaje técnico sobre las imágenes de Cirio, que se difundieron el fin de semana pasado, para confirmar el monto de dinero que aparece en las imágenes.

>>Leer más: Hubo dos allanamientos tras difundirse los videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares

Luego de los allanamientos en sus propiedades, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia y los peritos informáticos analizaron el dispositivo para intentar extraer los metadatos de los archivos originales y, de ese modo, confirmar la fecha exacta de grabación y la procedencia de los mismos.

Paralelamente, y por medio de un descargo público, Cirio afirmó que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años y, además, indicó que el material audiovisual fue blanco de “manipulaciones digitales” y que también ella misma sufre intentos de extorsión con esas imágenes desde hace más de doce meses.

Actualmente, la modelo está imputada en la causa contra Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y, por ese motivo, la investigación busca determinar si participó en maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de un patrimonio desproporcionado.

En el marco de esas averiguaciones, la Justicia realizó los allanamientos a sus propiedades con el objetivo de rastrear documentación y dinero, dado que la investigación apunta a determinar cómo adquirieron sus inmuebles y bienes personales.

Bajo perfil

Por estos días, Insaurralde mantiene bajo perfil y evita las apariciones públicas, aunque existen rumores que indican que visitaría eventualmente su mansión ubicada en Banfield.

El expediente judicial se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora, donde su patrimonio está bajo peritaje contable, luego de la filtración de las grabaciones de Cirio y, por ende, sobre su situación financiera.

Noticias relacionadas
Adrián Ravier jurará de manera oficial cuando Javier Milei vuelva de su viaje a España.

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Milei se declaró fanático de Messi y llenó de elogios a Scaloni: No puedo ser objetivo

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

Jorge Sola, cosecretario de la CGT, dijo que pretende reunir a los perjudicados por “el plan” del gobierno.

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

Adrián Ravier, flamante vocero de la administración de Javier Milei.

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes

Ver comentarios

Las más leídas

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Lo último

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Central vuelve al trabajo el lunes y en menos de un mes sale a la cancha por los puntos

Central vuelve al trabajo el lunes y en menos de un mes sale a la cancha por los puntos

Después de la denuncia de Cecilia Ce, una periodista reveló su experiencia con Nacho Levy: Yo pude salir

Después de la denuncia de Cecilia Ce, una periodista reveló su experiencia con Nacho Levy: "Yo pude salir"

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

El objetivo es planificar y coordinar acciones de prevención ante la inminente llegada del fenómeno meteorológico, pronosticado para los últimos meses del año

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño
Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno
Política

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che
La Ciudad

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Ovación
Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros
Ovación

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Rugby: Los Pumitas M20 debutan ante Estados Unidos en el Mundial de Georgia

Rugby: Los Pumitas M20 debutan ante Estados Unidos en el Mundial de Georgia

Maxi Rodríguez con La Capital en Dallas: Scaloni y Messi ganaron todo y son las mismas personas

Maxi Rodríguez con La Capital en Dallas: "Scaloni y Messi ganaron todo y son las mismas personas"

Policiales
Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales
Policiales

Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

La Ciudad
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Milei sobre Adorni: Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada
Política

Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza
La Ciudad

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
Motores

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
Salud

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci
La Ciudad

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail
La ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos
La Ciudad

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora
Economía

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe
La Ciudad

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe

Milei volvió a elogiar a Messi: Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo
Política

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026
Zoom

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario
Ovación

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana