Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Las imágenes iniciales analizadas fueron de un robo en una cochera de Mitre al 1000. Detuvieron a cuatro personas

Cuatro detenidos y la recuperación de parte del botín de distintos robos callejeros fueron el resultado de la investigación sobre la banda denominada Los Tucumanos. La causa avanzó gracias al sistema Lince después de una denuncia en el centro rosarino.

La pesquisa partió de la sustracción de un maletín con alrededor de dos millones de pesos adentro de un automóvil estacionado en una cochera ubicada en Mitre al 1000 . Con algunos datos de la plataforma del gobierno santafesino, la Policía de Investigaciones (PDI) hizo una identificación fisonómica y de vehículos. De esta forma pudieron reconstruir los movimientos de los delincuentes.

Tras el alerta de la Central de Emergencias 911, los operadores de Lince comenzaron a analizar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia mediante la plataforma BriefCam, un sistema que incorpora inteligencia artificial para reconstruir recorridos e identificar patrones de movimiento. Ese trabajo permitió seguir el trayecto de una motocicleta Honda CG 150 utilizada durante la fuga, establecer su posible dominio y determinar el lugar donde habría sido ocultada. Con esa información, agentes de la fuerza localizaron y arrestaron a Rodrigo T. (19) mientras vigilaban en la zona céntrica.

La investigación continuó con un procedimiento en Callao al 100 bis, el domicilio del detenido . Allí, efectivos de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori) secuestraron 141 mil pesos en efectivo, documentación a nombre de terceros, celulares y prendas que serían de interés para la causa . Además, apreheendieron a Camila de los Ángeles C. , de 23 años.

Nuevas detenciones gracias al sistema Lince

Las tareas investigativas también pusieron bajo la lupa un Fiat 500 blanco, señalado como presunto vehículo de apoyo para facilitar la fuga. El automóvil fue localizado en Gurruchaga al 500, donde se montó un operativo que culminó con el secuestro del vehículo y diversos elementos probatorios. En ese procedimiento fueron detenidas Romina Micaela A. (24) y Jazmín Laurean P. (21), por disposición del fiscal David Carizza.

Desde la investigación destacaron que la plataforma Lince permitió reconstruir con precisión los movimientos de los sospechosos y acelerar el esclarecimiento del caso.

>> Leer más: Santa Fe crea la Unidad "Lince" para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

El sistema que usa inteligencia artificial fue diseñado en Israel y adquirido por el gobierno de Santa Fe para vigilancia urbana, la prevención de delitos en Rosario y el cordón industrial. Su objetivo es convertir horas de video en datos analizables en tiempo real, pasando de una investigación reactiva a una interceptación predictiva.

Con las cuatro detenciones y los elementos secuestrados, la causa continúa su curso para determinar la participación de cada uno de los involucrados. Entre otras cuestiones, las autoridades aspiran a establecer si la organización está vinculada a otros hechos delictivos ocurridos en otros lugares de la ciudad.