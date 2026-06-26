Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos

Las delegaciones de Rosario y Santa Fe aclararon que no solciitan ninguna clae de ayuda económica. Piden a la población que denuncie al 911

El bono contribución falso que circula por las principales ciudades de la provincia.

Los excombatientes de Malvinas de Rosario y Santa Fe capital alertaron a la población acerca de falsos bonos que se venden a 45 mil pesos, en nombre de los veteranos de guerra , que comenzaron a circular desde hace dos semanas en algunos sectores de la provincia.

Desde ambas delegaciones recalcaron que los Centros de Ex Combatientes de Malvinas no piden colaboración económica de ningún tipo y le aclaran a la población que denuncien el caso al 911 en caso de advertir la maniobra.

Todo comenzó alrededor de hace 20 días en la ciudad de Santa Fe y luego de extendió a Sauce Viejo , donde llegaron a alertar a la población aunque no descartan que algún vecino haya caído en la trampa. Temen que la estafa llegue a Rosario y otros centros urbanos.

Los bonos detectados tienen el color de la bandera nacional y la imagen de un soldado sobreimpresa de fondo, con la leyenda que dice: "Bono Contribución Ex combatientes de Malvinas. Año 2026 a febrero 2027. Dirección: Uruguay 654, CABA. Valor $45.000. Gracias por su colaboración".

En declaracioens a La Capital, Julio Mas, referente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Rosario, lamentó: "Es una vergüenza que se aprovechen de la buena fe de la gente para hacer esta truchada".

Advertencia a la población

"Tuvimos que hacer un comunicado para advertir a la población de esta estafa a nombre de los veteranos. La causa es una sola y hablamos por los 649 héroes que quedaron en Malvinas, por eso no podemos permitir algo así", cuestionó en diálogo con La Capital el secretario del centro de veterano de Malvinas santafesino, Mario Montaner.

"No son de acá de Santa Fe, estamos seguros, pero no sabemos quiénes son", acotó respecto a los protagonistas de la maniobra apócrifa.

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De acuerdo al testimonio de un comerciante, quien vendía los bonos era una persona de identidad desconocida, que se hacía pasar por un empleado municipal del área de Tránsito y que era veterano de Malvinas.

"Se alcanzó a viralizar rápido, pero lo que más preocupa es el tema de la gente que tiene ese corazón solidario para con nosotros y sienten la causa Malvinas. Por eso informamos para que denuncien al 911", sostuvo Montaner.

En ese marco, tanto Mas como Montaner aclararon: "El centro nunca pidió colaboración ni bonos a vecinos, salvo cuando ocurrió lo de Bahía Blanca, sólo nos solventamos con la cuota societaria".