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Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales

La campaña se realizó en el Mercado del Patio y las donaciones partirán este domingo hacia Buenos Aires para integrar el primer envío de ayuda humanitaria

27 de junio 2026 · 19:22hs
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En pocas horas

En pocas horas, Rosario reunió medicamentos, ropa y pañales para enviar a Venezuela

La convocatoria duró apenas unas horas, pero alcanzó para reunir una importante cantidad de donaciones destinadas a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Medicamentos y pañales fueron algunos de los elementos que los rosarinos acercaron este sábado al Mercado del Patio, donde la comunidad venezolana organizó una colecta solidaria de emergencia.

La iniciativa fue impulsada por el grupo Venezolanos en Rosario, que decidió sumarse al primer envío de ayuda humanitaria que partirá desde Argentina hacia las zonas más afectadas por los sismos.

"Estamos muy agradecidos con todos los que se acercaron a colaborar. La respuesta fue muy importante y de mucha ayuda", señalaron los organizadores al finalizar la jornada en redes sociales.

Una campaña que se organizó en pocas horas

La colecta comenzó con un pedido de medicamentos e insumos sanitarios, pero a medida que avanzó la jornada también se incorporaron otras necesidades urgentes detectadas por los equipos que trabajan en el territorio venezolano.

>> Leer más: Terremoto en Venezuela: por qué ocurrió y qué región argentina es similar a la zona de desastre

Por eso, además de analgésicos, antibióticos, materiales de curación e instrumental médico, los organizadores solicitaron ropa y calzado de hombre, pañales y otros elementos de primera necesidad.

Durante toda la jornada, vecinos de Rosario se acercaron al punto de recepción instalado en el Mercado del Patio para colaborar con la campaña.

Las donaciones viajarán este domingo

Todo lo recolectado será trasladado este domingo a la ciudad de Buenos Aires, desde donde se organizará el envío del primer cargamento de ayuda humanitaria hacia Venezuela.

Según explicaron los integrantes de la comunidad venezolana, los medicamentos y demás insumos serán distribuidos por equipos que trabajan en las zonas más afectadas por los terremotos, principalmente en el estado de La Guaira y en Caracas.

Antes de esta convocatoria, el gobierno argentino se encargó de coordinar el envío de ayuda humanitaria y rescatistas especializados. Entre los preparativos se eligieron a unos 40 bomberos santafesinos para colaborar en Venezuela luego de la catástrofe.

Una tragedia que conmociona a Venezuela

Los sismos registrados el miércoles 24 de junio provocaron una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente del país caribeño.

De acuerdo con el último balance oficial, 1.430 personas murieron, más de 3.300 resultaron heridas y al menos 157 permanecen desaparecidas, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los edificios derrumbados.

Frente a esa situación, distintas organizaciones de venezolanos residentes en Argentina comenzaron a organizar campañas solidarias para colaborar con las víctimas, entre ellas la realizada este sábado en Rosario, que permitió sumar un nuevo aporte desde la ciudad al operativo de asistencia internacional.

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