Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Son brigadistas de toda la provincia especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. El gobierno ofreció su ayuda y espera la confirmación de Caracas

El contingente de bomberos santafesinos que colaboró en el rescate de las víctimas del derrumbe en Villa Gesell

La brigada de bomberos de la provincia de Santa Fe, especializados en rescate de personas en estructuras colapsadas, se sumará al contingente de socorristas argentinos que viajarán a Venezuela para colaborar en las tareas de auxilio tras el devastador doble terremoto del miércoles pasado .

Se trata de 40 efectivos de la Brigada USAR Arg 15 que pertenecen a distintos cuarteles regionales de toda la provincia de Santa Fe y que ya están a disposición de Cancillería y del Ministerio de Seguridad Nacional en caso de que el gobierno venezolano acepte el ofrecimiento de colaboración que hizo su par argentino ante el trágico sismo.

En contacto con La Capital , el comandante general Walter Corsetti, jefe de Bomberos de Santa Fe , señaló que esta jurisdicción cuenta desde hace más de un año con la Brigada Arg 15 con certificación USAR, es decir en búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas.

“En el país, hay un grupo de la Policía Federal, le sigue el de Santa Fe y después están los bomberos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Nosotros, junto con la Policía Federal, estamos certificados como brigada mediana, es decir de un nivel importante”, subrayó Corsetti.

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Que los bomberos santafesinos vuelvan a ser tenidos en cuenta como equipo profesional para actuar en situaciones tan extremas como la ocurrida en Venezuela es una gran noticia, pero el responsable del organismo aclaró: “Lo único que llegó es el alerta verde, que dice que tenemos que estar atentos a la posible convocatoria si la República de Venezuela aceptara la ayuda que ofreció Argentina de rescatistas”.

Alerta Verde

Corsetti agregó que luego de recibir el alerta verde, “desde esta madrugada los rescatistas fueron convocados y hoy están en el Centro de Operaciones Provincial en la ciudad de Gálvez. Allí están a la espera de recibir el llamado de partir hacia Venezuela. Nuestros brigadistas están listos para salir, pero todavía no sabemos desde qué aeropuerto partirán o si vendrá un Hércules C130 a buscarlos, o si irán con nuestros móviles a Aeroparque, Ezeiza o Palomar. No tenemos precisiones, porque se espera la notificación de Cancillería, a través de Cascos Blancos. Estamos listos, pero sin orden de salida”.

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El grupo que está en aprestos, listos para viajar a Venezuela son 40 brigadistas integrantes de cuarteles de distintas ciudades o localidades de la provincia. En Santa Fe hay 156 cuarteles activos distribuidos en 12 regionales. A cercar de cuántos bomberos santafesinos podrían viajar a la zona del desastre, Corsetti explicó: “Están convocados los 40 bomberos, pero puede suceder que desde el Ministerio de Seguridad Nacional o de Cancillería llamen a Santa Fe para pedir 20 efectivos. De allí se seleccionarán los 20 más preparados y tengan más experiencias”.

Cómo estará integrado el grupo de brigadistas

“El grupo contará con dos subcomandantes que son los líderes, un jefe de operaciones de provincia y otro comandante secretario. Después habrá integrantes con distintas especialidades como rescate y búsqueda, tecnología en comunicaciones y médicos”, agregó.

Los bomberos santafesinos integran una brigada especializada en rescate y búsqueda de personas en estructuras colapsadas (con certificación Usar, por sus siglas en inglés). Corsetti agregó que es una verificación otorgada por la Agencia Federal del Estado (AFE) que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene instructores que hacen la aducción y la certificación del personal luego de una capacitación que lleva más de un año”.

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En caso de ir a Venezuela, los bomberos santafesinos contarán con un equipo técnico de última generación, que costó unos 125 millones de pesos, comprado por el gobierno de Santa Fe. "Posee tecnología de avanzada para búsqueda por temperatura, sonidos, latidos de corazón. Tiene componentes de AK9 para perros y también para cuestiones médicas. Todo eso para búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas”, agregó.

De acuerdo con lo planeado con las autoridades nacionales, el contingente santafesino compartiría tareas con una delegación de la Policía Federal Argentina. “Puede agregarse otra brigada, pero no está confirmado. Todavía no llegó una respuesta del gobierno venezolano a la propuesta de Argentina. Hay que recordar que nuestro país no tiene embajada en Venezuela, y según trascendió a nivel nación están trabajando junto con la representación diplomática de Italia”.