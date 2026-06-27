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Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

El rugby estará presente en Rosario: Duendes recibe a La Tablada, Jockey Club a Córdoba y GER a Tucumán Rugby

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

27 de junio 2026 · 06:30hs
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Jockey Club será local en las Cuatro Hectáreas y Duendes en Las Delicias. La primera fecha de la ronda de revanchas tiene un abanico de posibilidades para ver buen rugby.

Jockey Club será local en las Cuatro Hectáreas y Duendes en Las Delicias. La primera fecha de la ronda de revanchas tiene un abanico de posibilidades para ver buen rugby.

Este sábado se disputará el cuarto acto del Torneo del Interior A, el certamen federal que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR) y donde está en juego la Copa Banco Macro. En la fecha se jugará la primera fecha de la ronda de revanchas, donde la mayoría de los equipos de la Unión de Rugby de Rosario se presentarán en condición de local.

Todos los partidos comenzarán a las 15.30 a excepción del que disputen en las Cuatro Hectáreas Jockey Club Rosario y Córdoba Athletic, que arrancarán a las 15.

GER, en el parque

Así, por la Zona 1, Gimnasia y Esgrima (2º, 11 puntos) recibirá en la Bombonera del parque Independencia la visita de Tucumán Rugby (1º, 15 puntos), bajo la supervisión del cordobés Tomán Ninci. Como referencia inmediata en cuanto a los antecedentes, en la primera rueda el conjunto tucumano se impuso en Yerba Buena 37-26.

El mens sana saldrá a la cancha con Joaquín Horcada, Franco Palillo y Santiago Gramajo; Agustín Fontanarrosa y Maximiliano Gómez; Joaquín Seoane, Stefano Costa e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Felipe Giménez; Bautista Galleano, Tomás Morales, Francisco Lattanzi y Octavio Maradona; Ramiro Picotto.

En el restante partido del grupo Marista recibirá a Mendoza Rugby en un nuevo clásico cuyano. El cordobés Esteban Filipanics es el árbitro designado.

En la Zona 2, Estudiantes (2º, 11 puntos) recibirá a Urú Curé (3º, 7 puntos) en el parque Urquiza, mientras que Tala (1º, 15 puntos) hará lo propio con Curne (4º, sin unidades) en Villa Warcalde. Gastón Rogé, de Mar del Plata, y el rosarino Federico Longobardi, son los encargados de dirigir ambos encuentros.

Jockey, en las Cuatro Hectáreas

Por la Zona 3, Jockey Club Rosario (2º, 12 puntos) se medirá con Córdoba Athletic (3º, 6 puntos) con el arbitraje del misionero Leandro Peker.

Para este encuentro el verdiblanco formará con Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Ciro Baraldi y Marcos Lorenzini; Lucas Bur, Manuel Santi Manuel y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna e Ignacio Dogliani; Santiago Casiello, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello y Manuel Lluch; Joaquín Fanjul.

En cuanto a los antecedentes, en la primera ronda el equipo de Federico Amelong se impuso de visitante a Córdoba Athletic 27-20.

En el partido que completa el grupo, se medirán Universitario de Córdoba (4º, 1 punto) y Santa Fe Rugby (1º, 14 puntos), con el arbitraje del internacional rosarino Damián Schneider.

Duendes, en Las Delicias

En la Zona 4, en tanto, los dos equipos más ganadores del Torneo del Interior, Duendes (5 títulos) y La Tablada (4) estarán nuevamente frente a frente: el verdinegro (2º, 10 puntos) recibirá en Las Delicias al conjunto de la Docta (3º, 5 puntos) en el barrio Las Delicias bajo la supervisión de Juan Maio, árbitro de la Urba.

La última vez que jugaron fue en Córdoba, oportunidad en la que el equipo de la Cuna de la Bandera se impuso 41-24.

Para este sábado, Duendes anunció a Mateo Negroni, Bernardo Lis y Federico Bautista; Lorenzo Colidio y Rafael Gietz; Jeremías Delmastro, Giuliano Bufarini y Matías Landi; Valentín Larrazabal y Mariano Rovea; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Juan Cruz Faura.

Old Resian, en la Docta

Completando la zona, Old Resian (4º, 1 punto) jugará en Córdoba enfrentando al Jockey Club de esa ciudad (1º, 14 puntos) con el arbitraje del mendocino Juan Martínez.

Este sábado, el tricolor buscará revertir la imagen que dejó en el partido de ida, cuando de local cayó en el Grantfield por un categórico 69-22. De no mediar cambios formará con Mateo Núñez Miserez, Faustino Grynblat y Walter Mascaro; Luciano Cuminetti y Ramiro Yannetti; Bruno Marsili, Facundo Gómez Paris y Gianfranco Speciale; Teo Corubolo y Fausto Carugatti; Francisco González, Luca Candini, Manuel Scarampi y Nahuel Romero; Guido Candini.

Cabe destacar que, según el reglamento, los clubes clasificados como 1º y 2º de cada zona disputarán los cuartos de final, siendo locales los equipos clasificados 1º. Los ganadores de estos jugarán las semifinales y los ganadores de éstas la final, siendo el ganador de ésta el campeón del Torneo del Interior 2026.

Torneo del Interior B

Este sábado, también se disputará la tercera fecha del Interior B, jornada en la que los equipos litoraleños actuarán en condición de visitantes: Crai visitará a Natación y Gimnasia en el Jardín de la República, mientras que Rowing recibirá en Paraná a Cardenales. Maximiliano Busaniche, de Formosa, y Juan Zubieta, de Urne, son los árbitros designados.

Completan la fecha: Tucumán Lawn Tennis v. IPR Sporting (Valentín Ferrero), Mar del Plata Club v. Universidad de San Juan (Francisco Tausch),

Liceo v. Huirapuca (Juan Vega), Los Tordos v. Sociedad Sportiva (Nerea Livoni), Palermo Bajo v. Jockey Club Villa María (Joaquín Zapata) y

Universitario de Tucumán v. Tigres (Agustín Altabe).

Posiciones

Z5: Natación y Gimnasia, 8; Cardenales, 7; Rowing, 4; y Crai, 1.

Z6: Tucumán Lawn Tennis, 9; IPR Sporting, 7; Universidad de San Juan 3 y Mar del Plata Club, 2.

Z7: Sociedad Sportiva, 8; Los Tordos, 6; Liceo, 5; y Huirapuca, 2.

Z8: Palermo Bajo, 10; Universitario de Tucumán y Jockey Club Villa María, 5; y Tigres, 1.

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