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Las reflexiones de Lionel Scaloni, Gio Lo Celso y compañía tras el nuevo triunfo en el Mundial

El técnico de la selección argentina Lionel Scaloni habló en el césped apenas terminado el partido, como el debutante goleador Giovani Lo Celso. Qué dijeron

28 de junio 2026 · 01:53hs
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Gio Lo Celso acaba de marcar su golazo y lo va a festejar con los hinchas. Lionel Scaloni lo llenó de elogios.

AP

Gio Lo Celso acaba de marcar su golazo y lo va a festejar con los hinchas. Lionel Scaloni lo llenó de elogios.

Con tranquilidad porque el objetivo ya se había cumplido, Lionel Scaloni habló para DSports dentro del campo de juego, lo mismo que Gio Lo Celso y varios jugadores más. El DT de la selección argentina elogió al exCentral por su gran y postergado debut en un Mundial. Qué dijeron.

Las palabras de Lionel Scaloni

"El balance es muy positivo después de ganar los tres partidos y sobre todo porque hicimos participar a todos los jugadores, que es algo que siempre nos planteamos, porque todos merecen jugarlo. Y han cumplido porque Jordania es un buen equipo", dijo Scaloni inicialmente. "Se puede contar con ellos para lo que viene".

"El único que estaba en el banco pero no disponible era Cuti y esperamos recuperarlo, si no lo hará otro compañero. Sabemos que desde ahora se irán acotando los días. Jugaremos en Miami con calor en un horario difícil de entender. Sé que todos han jugado y no me puedo quejar", sostuvo el partido que se jugará el viernes, a las 19 horas, 18 del mediodía estadounidense.

"No hay que marearse, hay que seguir dando el máximo: Esta camiseta implica eso, intentar ganar siempre. Ellos lo llevan adentro. siempre comprometidos con la camiseta", agregó.

Scaloni habló por supuesto de Lionel Messi: "Lo que ven ustedes, veo yo. Es un poco incómodo para mí cuando me lo preguntan porque no sé qué decir. Podía haber jugado los noventa minutos, pero prefirió que jueguen los compañeros y cuidar también para lo que vendrá. Eso habla muy bien de él, lo hablamos antes y estuvimos de acuerdo".

También habló de los otros goles, de Lo Celso y Lautaro Martínez. "No tenemos dudas de ellos, ni del resto. Los goles son bienvenidos, pero hacen un trabajo increíble. Lautaro hace un trabajo espectacular, estamos muy contentos con los dos y el resto".

Sobre Gio además agregó que "es inútil que no diga que sea unos de nuestros preferidos. Se perdió un Mundial de una manera cruda y ahora estamos contentos de esta oportunidad. Estuvo con nosotros en Qatar y esas actitudes no se olvidan. Por eso nos da alegría lo que pasó ante Jordania".

"Estoy como el primer día, de la misma manera. Cada vez que jugamos siento algo adentro, sea una final o un amistoso, siempre sentimos algo en la panza. No hay partidos tranquilos porque lo sentimos así. Cuando no sea así, creo será un problema", dijo.

En referencia, dijo que puso a Exequiel Palacios de lateral derecho porque "consideramos es una posición que debíamos tener variantes. Lo probé después de Argelia cuando paramos a Gonzalo (Montiel) y Nahuel (Molina) también necesitaba un descanso. No tenemos muchos más jugadores para hacerlo ahí y la elección fue satisfactoria".

Y respecto a la inclusión de Lautaro Martínez y Julián Alvarez de entrada, Scaloni señaló que "preferí jugar con los dos para que tenga minutos Julián, que no había sido titular. Hoy el equipo se podía dar el lujo de que estén los dos y lo hicieron bien. Hay partidos y partidos, y siempre digo que no debemos perder el equilibrio, esa es la idea siempre. Estamos contentos porque tuvieron situaciones y se pusieron el overol".

Sobre los debuts, el DT dijo que "fue un momento inolvidable para ellos. Cuando hicimos los cambios buscamos hacerlo de manera de no perder el equilibrio. Espero sepan valorar lo que representa jugar para Argentina en un Mundial. Es un orgullo haber usado todos los jugadores de campo, solo me faltan los arqueros".

"Cabo Verde es un buen equipo, que les hizo las cosas difíciles a los tres rivales", explicó sobre el futuro rival. "Es un duro rival, que nos va a poner las cosas difíciles, como se las puso a la favorita España, que no pudo ganarles. Es para tener cuidado, juegan bien y son rápidos. Para muchos tal vez no sea así, pero estoy seguro que será muy complicado".

>>Leer más: El capitán de Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial, es investigado por una violación

Qué dijo un feliz Gio Lo Celso

La tranquilidad de Lautaro Martínez

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