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Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

El sospechoso fue detenido en la calle a partir del análisis de las imágenes de cámaras de videovigilancia.

26 de junio 2026 · 17:26hs
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Las cámaras de los comercios permitieron identificar al sospechoso

Las cámaras de los comercios permitieron identificar al sospechoso

Un hombre fue detenido en San Lorenzo como responsable de una serie de asaltos a partir de los análisis de cámaras de vigilancia. La policía identificó a Walter O. como sospechoso de robar en una panadería, una heladería, un bar y un comedor. A través del análisis técnico de las imágenes, el personal policial logró determinar con precisión la identidad, la fisonomía y las características del sospechoso. Con esos datos clave, las patrullas en la calle iniciaron tareas operativas de control y seguimiento para lograr su localización.

Finalmente fue detenido este viernes en la esquina de Dorrego y Astrada. La captura se obtuvo a partir de un seguimiento basado en los registros de imágenes de los diferentes negocios y de capturas de pantallas en la vía pública. La seguidilla de robos mantenía en tensión a diversos comerciantes del centro comercial de la vecina localidad.

Así fue que en la madrugada agentes del Comando Radioeléctrico Central detuvieron al presunto autor de al menos cuatro golpes bajo la modalidad de “escruche” perpetrados durante la última semana. La investigación criminal se activó tras las denuncias de varios locales perjudicados en los que los ladrones ingresaron mientras estaban cerrados. El botín que buscaban podía ser mercadería o dinero que quedara en las cajas registradoras como cambio chico.

Leer más. Cámaras de seguridad captan a dos ladrones detenidos in fraganti

El ojo que todo lo ve

Las cámaras de videovigilancia de los comercios afectados fueron fundamentales durante la investigación. A través del análisis técnico de las imágenes, el personal policial logró determinar la identidad del sospechoso y con esos datos datos clave, las patrullas en la calle iniciaron tareas operativas de control y seguimiento para lograr su localización.

El dispositivo de búsqueda terminó cuando los efectivos interceptaron en la calle al principal investigado, de 31 años, mientras caminaba por la intersección de calles Dorrego y Astrada. De acuerdo con el mapa delictivo que trazaron los investigadores, el detenido estaría directamente vinculado con los robos denunciados en una panadería, una heladería, un bar y un comedor.

Luego de concretarse la aprehensión, se dio intervención inmediata a la Fiscalía en turno de San Lorenzo. La autoridad judicial dispuso que el implicado continúe formalmente detenido a la espera de la correspondiente audiencia imputativa, donde se le formularán los cargos penales por los múltiples robos.

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