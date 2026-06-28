El clima en Rosario: domingo nublado, con temperaturas agradables por la tarde

Este domingo comenzó con una temperatura de 3 grados y pronóstico de lluvia por la mañana. Aunque la tarde dará un respiro: saldrá el sol y la temperatura llegará a los 15 grados. Ideal para hacer actividades al aire libre.
Después de una semana donde el frio se hizo sentir en Rosario, el domingo promete temperaturas de hasta 15 grados
Este domingo comenzó con una temperatura de 3 grados y pronóstico de lluvia por la mañana. Aunque la tarde dará un respiro: saldrá el sol y la temperatura llegará a los 15 grados. Ideal para hacer actividades al aire libre.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima del día rondará los 3 grados y la máxima podría alcanzar los 15° C.
El cielo permanecería parcialmente nublado durante todo el día, pero hacia la tarde se asomará el sol
Durante la semana, en tanto, habría máximas de 14 grados y mínimas que podría llegar a los 3 grados, con jornadas mayormente nubladas aunque sin lluvias pronosticadas hasta el momento.
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