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Argentina en llamas: Messi supera a Messi y la Scaloneta es cada vez más candidata

La selección argentina venció 3 a 1 a Jordania con otro gol del rosarino, que cada vez es más leyenda. Se viene Cabo Verde el viernes en Miami

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

28 de junio 2026 · 02:04hs
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Messi sonríe por un nuevo gol convertido a partir de su exquisita pegada. La Pulga anotó el 3 a 1 de la selección argentina. 

AP

Messi sonríe por un nuevo gol convertido a partir de su exquisita pegada. La Pulga anotó el 3 a 1 de la selección argentina. 

En la futurista caja mágica de Dallas, donde una pantalla alucinante flota sobre el campo de juego, Argentina superó a Jordania 3 a 1 en el cierre del Grupo J de la Copa del Mundo. Y la multitud fue testigo de otra travesura de Messi, que sigue rompiendo su registro de goles y es cada vez más leyenda. Argentina sueña en grande y Leo no afloja. Así la ilusión está por las nubes.

La Scaloneta jugó ya clasificada y sabiendo que lo más importante será el cotejo del viernes ante Cabo Verde, en Miami, en el primer mata-mata, donde empieza el verdadero camino de cornisa y sólo hay dos opciones: seguir o volverse.

Si bien enfrentó a Jordania con un equipo muy alternativo, y hasta sin su máxima estrella que luego entró como relevo, nada alteró la voracidad de ir por todo. La selección jugó con suma seriedad, como si necesitara los puntos y los goles. Salió con su habitual hambre de triunfo y resolvió el trámite de manera exprés. Luego reguló en el complemento y decoró el 3 a 1.

Tras el minuto de silencio por la tragedia en Venezuela, Argentina comenzó con Exequiel Palacios jugando de cuatro y con dos talentosos para mover la pelota en el medio: Nico Paz y el rosarino Lo Celso.

Los goles de Gio y Lautaro

Abrió la cuenta Lo Celso con un tiro libre magistral en su debut mundialista y tras eso llegó el segundo. Rashdan le dio un patadón en la cabeza a Marcos Senesi cuando se lanzó de palomita al gol y tras la revisión de VAR sancionaron la pena máxima. Se hizo cargo Lautaro Martínez y clavó el 2 a 0. Lo gritó con furia de Toro por agitar las redes mundialistas por primera vez.

>> Leer más: Gritalo Gio: Lo Celso y un debut mundialista con todas las luces encendidas

Tras el descanso, a los 54’, llegó el descuento de Al-Taamari, que corrigió un centro de la derecha que desacomodó a la defensa y Dibu no tapó en lo que fue el primer gol recibido Argentina en el Mundial. Ahí Scaloni mandó a la cancha a Messi, Mac Allister y Almada por Lautaro, Nico Paz y Lo Celso. Luego entró Barco por Simeone y el Flaco López por Alvarez.

El sexto gol de Leo Messi

Y para decorar el resultado a diez minutos del final apareció otra vez el mejor jugador del mundo. Esta vez con un tiro libre ejecutado como si le patear a sus hijos y el arquero se escondió detrás de la barrera. Sexto gol de Leo en el Mundial y estiró el récord mundialista a 19 gritos. Delirio total en Dallas.

Messi es por lejos la figura excluyente de esta Copa del Mundo. Ya a 40 minutos del inicio del partido cuando salto a la cancha a calentar el diez recibió la primera ovación, alzó los brazos y saludó a la marea albiceleste. Y como el Mundial está armado sobre la figura de Leo la pantalla gigante del estadio enseguida pasó todos los goles de Messi en mundiales con un emotivo video. El show aquí es total y cada detalle aporta al gran espectáculo. Ahora deberán incluir uno más.

Sigue distanciándose de Klose

El pasado miércoles Lionel celebró su cumpleaños número 39. Y lo hizo en la cima de su carrera futbolística, como vigente campeón del mundo, con seis Copas jugadas y con seis gritos en esta edición 2026, que además le valen ser el máximo artillero de la historia de la competición, alcanzando ahora la marca de las 19 conquistas, pulverizando el récord de 16 que tenía el alemán Klose antes del Mundial.

>> Leer más: Lautaro Martínez se sacó la mufa: convirtió su primer gol mundialista con un penal ante Jordaniaez

Además, está con todo el apoyo del país y el mundo futbolero para que su padre Jorge siga mejorando de su estado de salud. En EEUU su leyenda no sólo que continúa, sino que se agranda a cada paso. Desde que comenzó el Mundial anotó una tripleta ante Argelia para el 3-0 y se despachó con dos perlas inolvidables ante Austria, donde al inicio había fallado un penal, para el 2-0 y el pasaje directo a 16avos de final. Y ahora selló el triunfo ante Jordania entrando en el complemento.

La historia seguirá ante Cabo Verde en una Miami más argenta que nunca. Donde la selección será localísima en la ciudad donde reside el propio Messi, la gran estrella de la MLS, de Inter Miami.

Messi está en llamas y los hinchas argentinos se fueron enloquecidos de Dallas, ya con el GPS rumbo a Miami, para seguir siendo testigos de la leyenda. Del diez rosarino que juega contra sí mismo. Y de Argentina, que sueña en grande otra vez.

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