La Capital | Salud | Oftalmología

El desafío de la nitidez visual: controles periódicos contra la presbicia y el astigmatismo

El Dr. Francisco Martínez Melella, de GO Oftalmología, advierte sobre los riesgos de naturalizar el cansancio ocular y la visión borrosa sin consultar a un especialista

28 de junio 2026 · 08:53hs
Google Seguir a La Capital en Google
El desafío de la nitidez visual: controles periódicos contra la presbicia y el astigmatismo

La capacidad de enfocar de manera nítida el entorno, leer un texto a corta distancia o distinguir los contornos de los objetos en condiciones de baja luminosidad representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una vida activa y plena. Sin embargo, en la rutina contemporánea, el sistema visual se encuentra sometido a exigencias constantes debido a la exposición prolongada a dispositivos electrónicos y a jornadas laborales extendidas. Ante este panorama, es frecuente que las personas comiencen a experimentar fatiga visual, dolores de cabeza difusos o una paulatina pérdida de la nitidez, síntomas que muchas veces se naturalizan o se adjudican al cansancio diario, postergando una consulta que resulta crucial.

El detrimento en la calidad de la visión suele manifestarse de manera insidiosa, afectando la autonomía y la seguridad en tareas tan esenciales como la conducción de vehículos, la lectura de documentos o el desempeño profesional. La transición hacia una visión defectuosa genera incomodidad, frustración y, en muchos casos, limitaciones que alteran el bienestar general del paciente. Comprender que el sistema ocular requiere un monitoreo profesional, preventivo y regular es el primer paso para evitar el progreso latente de condiciones como la presbicia y el astigmatismo.

Presbicia y astigmatismo: qué son y cómo afectan la visión

Para entender el origen de las dificultades visuales, es necesario analizar el comportamiento y la estructura de los ojos. El astigmatismo es un defecto refractivo que se vincula directamente con la curvatura de la córnea o del cristalino. En un ojo sin alteraciones, estas estructuras presentan una superficie homogénea y esférica, lo que permite que la luz se enfoque de manera precisa en un único punto de la retina. Cuando existe astigmatismo, la presencia de una curvatura irregular provoca que los rayos de luz se enfoquen en múltiples puntos, ya sea por delante o por detrás de la retina. El resultado directo de este fenómeno anatómico es una visión distorsionada o borrosa, tanto de los objetos que se encuentran a corta distancia como de aquellos ubicados en la lejanía.

Por otro lado, la presbicia se manifiesta de forma predominante a partir de la cuarta década de vida y responde a un proceso fisiológico natural e inevitable: el envejecimiento del cristalino. Como explica el Dr. Martínez Melella, el cristalino funciona como el lente zoom natural del ojo, modificando su forma gracias a la acción de los músculos ciliares para enfocar con nitidez los elementos cercanos. Con el paso de los años, esta estructura pierde de manera progresiva su elasticidad y capacidad de flexión. Al volverse más rígido, el ojo pierde la facultad de acomodación, lo que explica por qué las personas comienzan a alejar los textos o los teléfonos móviles para poder leerlos, un gesto característico que evidencia la necesidad de asistencia diagnóstica.

Controles de rutina y diagnóstico en el consultorio

La detección oportuna de estas anomalías visuales no puede depender exclusivamente de la autoevaluación del paciente, ya que el cerebro tiende a compensar los defectos ópticos durante las primeras etapas, ocultando el esfuerzo muscular real que realiza el ojo. Los controles de rutina en el consultorio oftalmológico son una herramienta clave para determinar el estado refractivo real. Mediante evaluaciones estandarizadas que miden la agudeza visual y la capacidad de refracción, el profesional médico puede cuantificar con exactitud las dioptrías necesarias para neutralizar las imperfecciones de la curvatura corneal o la pérdida de elasticidad del cristalino.

Durante las fases del examen preventivo, se evalúa detalladamente la respuesta del ojo ante diferentes estímulos luminosos y distancias de enfoque. Este procedimiento clínico riguroso permite diferenciar si la fatiga ocular referida por el paciente responde a un proceso incipiente de presbicia, a un componente de astigmatismo no corregido o a la coexistencia de ambas condiciones. Un diagnóstico preciso no solo detiene la progresión de los síntomas asociados, como la cefalea o el lagrimeo por esfuerzo, sino que restituye de forma inmediata el confort visual indispensable para el desarrollo de las actividades diarias.

El impacto en la vida cotidiana del paciente

La corrección médica de la presbicia y el astigmatismo impacta directamente en las esferas de la vida cotidiana, laboral y social del paciente. Al implementar la solución óptica o terapéutica adecuada tras el control de rutina, el sistema neuromuscular ocular deja de realizar un sobreesfuerzo constante para enfocar. Esto se traduce en una mejora notable del rendimiento intelectual y laboral, la desaparición del cansancio visual al final del día y una percepción del entorno mucho más definida y segura.

El proceso de adaptación a las nuevas pautas de corrección requiere una fase de transición donde el sistema visual y el cerebro se habitúan a recibir imágenes nítidas y correctamente alineadas. Durante este período, el acompañamiento y el monitoreo por parte del médico oftalmólogo resultan fundamentales para evaluar la evolución clínica, disipar las dudas sobre el uso de los elementos correctivos y garantizar que el paciente recupere la funcionalidad visual óptima sin experimentar malestares secundarios. El movimiento inteligente de los ojos y su enfoque preciso dependen de este cuidado continuo.

Respaldo profesional e institucional

GO Oftalmología es un centro dedicado al cuidado de la visión, con un circuito de atención que abarca desde los controles preventivos de rutina hasta las evaluaciones de alta complejidad para tratamientos personalizados. Como parte de la red de Grupo Oroño, cuenta con el respaldo institucional, la trayectoria y la tecnología de diagnóstico del grupo de salud líder de la región. Eso le permite asegurar diagnósticos precisos y un acompañamiento profesional en cada etapa, con una medicina preventiva orientada a preservar la salud visual en el ámbito laboral, familiar y cotidiano.

Ver comentarios

Las más leídas

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Renunció Manuel Adorni: habló de carnicería mediática y explicó por qué deja el gobierno

Renunció Manuel Adorni: habló de "carnicería mediática" y explicó por qué deja el gobierno

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina

Lo último

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

Un frustrante GP de Austria para Franco Colapinto y los Alpine, con triunfo de Russell

Un frustrante GP de Austria para Franco Colapinto y los Alpine, con triunfo de Russell

Tiempos difíciles: el servicio de delivery copa a toda hora las calles de Rosario

Se estima que nueve mil personas hacen entregas a domicilio en moto o bicicleta. Cómo impacta su presencia en la trama urbana

Tiempos difíciles: el servicio de delivery copa a toda hora las calles de Rosario

Por Alicia Salinas
Unos cinco mil atletas corren bajo la lluvia en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera
La Ciudad

Unos cinco mil atletas corren bajo la lluvia en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina
Mundial 2026

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos
La Región

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad
La ciudad

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro
Policiales

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Renunció Manuel Adorni: habló de carnicería mediática y explicó por qué deja el gobierno

Renunció Manuel Adorni: habló de "carnicería mediática" y explicó por qué deja el gobierno

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina

Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con los rivales posibles de Argentina

El grito desaforado de Bielsa a los periodistas que quedó grabado y tiene destino de meme

El grito desaforado de Bielsa a los periodistas que quedó grabado y tiene destino de meme

Ovación
El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
Ovacion

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

Newells: la reserva de Lucas Bernardi quiere dar el golpazo en los playoffs

Newell's: la reserva de Lucas Bernardi quiere dar el golpazo en los playoffs

Argentina en llamas: Messi supera a Messi y la Scaloneta es cada vez más candidata

Argentina en llamas: Messi supera a Messi y la Scaloneta es cada vez más candidata

Policiales
Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro
Policiales

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

La Ciudad
Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad
La ciudad

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

Unos cinco mil atletas corren bajo la lluvia en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera

Unos cinco mil atletas corren bajo la lluvia en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera

Tiempos difíciles: el servicio de delivery copa a toda hora las calles de Rosario

Tiempos difíciles: el servicio de delivery copa a toda hora las calles de Rosario

Mitos y verdades sobre las estelas de aviones suspendidas en el cielo de Rosario

Mitos y verdades sobre las estelas de aviones suspendidas en el cielo de Rosario

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga
Información General

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Ovación

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez
La Región

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño
La Región

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Salud

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno
Política

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica
La Región

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che
La Ciudad

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas
Policiales

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte
La Ciudad

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo
Policiales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?