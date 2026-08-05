Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

"Los animales" está de estreno en el Teatro la Manzana y es una de las propuestas para la agenda del fin de semana

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el comienzo definitivo de agosto, se renueva la cartelera de la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del jueves 6 al domingo 9 de agosto, esta es la agenda teatral rosarina:

Sesión central. - "S*xo sentido": Cada agosto, un peculiar fantasma vuelve a un pueblo. No busca matar. Busca otra cosa. Un matrimonio desgastado y al borde de la separación está a punto de entender qué. Actúan: Lala Brillos y Christian Valci. Dirección: Esteban Trivisonno. - "F*ckland": En un mundo sin s*xo, hay una isla que resiste. De Sebastián Villar Rojas. Con Magui Perano y Juan Biselli. - "I LOVE BUROCRACIA": Una pareja intenta reavivar su pasión con un juego de rol erótico-burocrático, pero las inseguridades cotidianas amenazan con arruinar la función. De Vicky Tiramisuk. Actúan: Mauro Sabella y Marcela Ruiz Álvarez. Dirección: Germán Basta. - "(No) Mentir": Cuando una mentira sale a la luz, todas las demás empiezan a reclamar su lugar. ¿Hasta qué punto conviene la sinceridad? De Germán Mazzetti. Actúan: Germán Mazzetti y Miranda Postiglione. Dirección: Lucky Matricardi

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Sesión golfa. - "Los que vuelven": Una chica, un desconocido, una casa imposible y un ciclo eterno de muerte y memoria. Actúan: Rocío Falcone, Martín Fumiato. Dirección: Francisco Pavanetto. - "El precio de la fama": Claudio quiere ser famoso y está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. Una comedia hilarante sobre el vertiginoso camino del éxito en Hollywood... o su equivalente indio. De Dani Leto. Dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Manu Melgar y Mumo Oviedo. - "Retirado": Un ex general del ejército se prepara para una cita sexual con la asistencia de una joven estudiante que revelará su identidad. Actúan Agustina Rodríguez y Federico Fernández Salafia. Dirección: Matías Tamburri. - "Minivacación": Cortar la rutina con un encuentro swinger puede parecer buen plan... ¡Siempre que no vuelvas a casa con algo que no sea tuyo! De Pablo Albarello. Actúan: Cecilia Patalano y Guillermo Peñalves. Dirección: Lucky Matricardi.

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>> Leer más: Darío Grandinetti celebra 50 años como actor con el estreno de una nueva obra en Rosario

Viernes 7 de agosto



- "El escritor de todas las cosas". ESTRENO. 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

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El escritor de todas las cosas propone un viaje íntimo y conmovedor por la vida de un hombre que hizo de la escritura su manera de estar en el mundo. Protagonizada por Darío Grandinetti, la obra está escrita y dirigida por Javier Daulte. Desde un pasillo olvidado de un teatro, el protagonista reconstruye su historia mientras escucha, a la distancia, una obra que él mismo escribió y que se representa una vez más.

A lo largo de un monólogo vertiginoso, cargado de humor, lucidez y emoción, la obra explora el poder ambiguo de las palabras: escribir puede herir, separar, matar simbólicamente; pero también puede consolar, acompañar y, a veces, salvar. La escritura aparece aquí despojada de solemnidad y atravesada por la vida cotidiana: frases anónimas, textos funcionales, palabras destinadas a no dejar huella… que sin embargo la dejan.

Con una mirada profundamente humana y sin golpes bajos, la obra reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria, los vínculos familiares, el amor y la necesidad —aun incomprensible— de crear. ¿Para qué escribir? ¿A quién le sirve? ¿Qué responsabilidad implica poner palabras en circulación?

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- "Vox populi". 20.30hs. Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)

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El Centro Cultural Parque de España presenta Vox populi. Una venganza de gente aburrida, la obra ganadora de la edición 2025 del Laboratorio de creación grupal del proyecto Descarriadas, las artes escénicas expandidas, coordinado por Elisa Carricajo

En una fiesta donde el siglo XVIII y las redes sociales conviven sin contradicción, la Marquesa de Merteuil y el Vizconde de Valmont convierten la intimidad ajena en un juego de prestigio, deseo y venganza. Entre cartas, rumores, escándalos y estrategias de reputación, Cécile de Volange y el señor Tourvel quedan atrapadas en una trama donde la apariencia vale más que la verdad y cada gesto puede convertirse en espectáculo.

Inspirada en la novela de Choderlos de Laclos, Vox Populi reimagina Relaciones peligrosas en una época obsesionada con la visibilidad, donde el amor, la moral y la identidad se negocian bajo la mirada constante de los demás.

Elenco: Verónica Leal, Manuel Melgar, Nicolás Méndez, Matías Suleimen y Esteban Trivisonno.

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- "Sueño gris". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Una anomalía de tres frente a nuestros ojos que perturba porque, después de todo, los personajes nos parecen tan cercanos como posibles. Estar cerca, a veces, es el mejor refugio de lo peor. Y lo peor, perturba. Otros se divierten. Da igual. Un sueño gris es un arrebato que desborda y arrastra a todos, no importa cuando.

Actúan: Carolina Boetti, Franco Sosa, Blas Zanella. Dramaturgia y dirección: Leonel Giacometto

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- "Che, señora". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)



Reinterpreta el conflicto de clase bajo una lente local y profundamente argentina: la cultura correntina, el chamamé y la fe popular. Es una pieza que dialoga con las tensiones sociales contemporáneas y con la marginalidad, sostenida enteramente por el trabajo de una única actriz, que transita -sin red- del humor ácido al trance místico.

Unipersonal escrito y dirigido por Armando Durá, interpretado por la actriz costarricense Rocío Carranza Maxera

- "Presidente Schreber". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

En el vasto laberinto de su mente, Daniel Paul Schreber se pierde y encuentra en cada rincón de su locura. Atrapado en un universo que ya no puede controlar, se enfrenta a una lucha interna que no conoce tregua. Los muros de su mente se derrumban y las fronteras entre lo real y lo imaginario se disipan como neblina al amanecer. En esta obra, el caos de la mente humana se convierte en una metáfora de la fragilidad existencial, donde la búsqueda de sentido se convierte en una danza desesperada entre lo conocido y lo desconocido. Actúan Hugo Cardozo, Ignacio Chazarreta y Paula Bertazzo, con dramaturgia y dirección de Hugo Cardozo.

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- "Villa". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto



La obra sobrevuela la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina desde una perspectiva contemporánea. Villa pone en escena a tres mujeres que integran una comisión especial encargada de decidir el destino de un ex centro clandestino de detención.

Villa no busca hablar del pasado como recuerdo, sino como presencia. El horror deja rastros en las paredes, en los cuerpos, en la memoria. Villa intenta escuchar lo que aún resuena, lo que no se deja clausurar. Villa intentara en cada función, ser también un acto de memoria. Villa, el país y la humanidad que intentamos seguir construyendo. Actúan: Patricia Almada, Nora Silva y Natalia Trejo. Dirección General: Gabriel Romanelli.

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- "Justo en lo mejor de mi vida". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto



La obra Justo en lo mejor de mi vida es una tragicomedia argentina escrita por Alicia Muñoz que mezcla humor, emoción y reflexión sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. El mensaje central es que muchas veces uno toma conciencia del verdadero sentido de la vida “justo en lo mejor de su vida”, cuando cree que todavía tiene tiempo por delante. Dirección: Raquel Monti. Elenco: Raquel Monti, Marcela Moreno, Alejandro Silveira, Diego Filleaudeau y Alejandra Rubino.

- "La Parka, el musical”. 21.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Una reconocida obra del circuito off porteño, celebra este año su 20º aniversario y llega por primera vez a Rosario con una puesta íntegramente local, realizada por artistas y profesionales de la ciudad. Escrita por Diego Oria, con música original de Jorge Soldera y dirección general de Luli Rodríguez, la obra ha sido representada en distintas ciudades argentinas y también en países como España y Perú, consolidándose como una de las obras más reconocidas del teatro musical independiente.

Felipe Ferrari del Campo, un joven tenista, irrumpe en las oficinas del inframundo para recuperar a su novia Guadalupe, quien acaba de morir inesperadamente en un accidente de tránsito.

Entre numerosas vicisitudes, Felipe deberá someterse a un entretenido pero implacable juego de preguntas y respuestas, única esperanza que le ofrecerá la Parka para rescatar a su amada.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.



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Sábado 8 de agosto

- "Lengua madre". 19hs. Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)



Julieta regresa a la casa de su madre tras su muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a su hija: que le lea las cartas que están en una caja. A través de esta lectura, ella puede reconstruir los vacíos de su historia familiar. Durante la última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus abuelos, con quienes creció. Actúan: Laura Ortiz y Diana Lerma Dirección: Nicolás Giovanna y Daniela Martín

Esta es la historia de una familia fracturada y, al mismo tiempo, la historia de una biografía familiar que no se conoce del todo. Podemos ver como Julieta, al leer esas cartas tanto tiempo guardadas, puede revisar su vida, la relación con su madre, con la militancia de sus padres, el vínculo entre su madre y su abuela, Ema. "Lengua madre" es una novela sobre los mecanismos de la memoria, sobre todo lo que aún no sabemos de nosotros, sobre los vínculos entre madres e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre las lentas construcciones de la identidad.

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- "No descansa nunca". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

En un barrio demorado -que podría ser nuestro país- una escuela flota entre el pasado y el presente. Dos maestras -Coca y Mangacha- cumplen tareas especiales. Matan el tiempo. Entran a empujones en los nuevos paradigmas. Una clase que nadie preparó. ¿Conocés los efectos secundarios de ser docente?



Con producción general de Hijos de Roche y Espacio Bravo, dirección y dramaturgia de Romina Mazzadi Arro y actuación de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado.

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- La Chirichota presenta Vuelven Los Clásicos. 20hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)



Tras conquistar al público en España y Latinoamérica, la agrupación La Chirichota (Gran Canaria, España) llega a Rosario con su exitosa sátira musical Vuelven Los Clásicos. Con vestuarios que evocan la estética de Amadeus, dam vida a célebres compositores del pasado que despiertan en el presente para enfrentarse a los sonidos y valores de la industria musical actual. Géneros como el reggaetón, el trap o el pop más edulcorado son analizados con una mirada afilada, sarcástica y cargada de ingenio. El resultado es una sátira musical que combina humor inteligente, crítica social y armonías cuidadosamente elaboradas. Una propuesta que invita tanto a reír como a pensar.

Nacida como una propuesta escénica para el carnaval de Gran Canaria, La Chirichota ha evolucionado hasta convertirse en una referencia internacional de humor musical. Su lenguaje propio, a medio camino entre la chirigota callejera, el teatro satírico y el concierto escénico, ha conectado con audiencias de diferentes países y generaciones.

La agrupación está integrada por seis artistas con una sólida trayectoria en música, humor y escena: Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos. Su trabajo en escena es colectivo, coral, y se caracteriza por el equilibrio entre lo vocal, lo actoral y lo textual.

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>> Leer más: Glamorée Tributo presenta un show "al estilo Las Vegas" con sello local

- "Glamorée Tributo". 21hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)

Una experiencia única al estilo Las Vegas. Un homenaje vibrante a tres leyendas de la música mundial: Freddie Mercury, Michael Jackson y Madonna. Bajo la dirección general de Pecky Land, esta producción promete ser un evento inolvidable, con más de 60 artistas en escena que fusionarán talento, energía y pasión para revivir los grandes éxitos del pop y el rock

- Impro al 2020. 21hs. Refi Comunidad (Vélez Sarsfield 641)

Impro al 2020 es una jam de comedia en la que actores, improvisadores y comediantes crean escenas y canciones en vivo a partir de las propuestas del público. Este sábado se subirán al escenario Mati Rosu, Anacleta Chicle, Lala Brillos, Tomás Cutler, Nano Catalá, Adriano Espinoza y Matías Suleimen. El maestro de ceremonias será Iti El Hermoso.



El bar abre a las 20, habrá barra abierta durante toda la función y, al finalizar, el público podrá quedarse disfrutando de la música y el espacio.

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- "Los animales". ESTRENO. 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Con dirección de Felipe Haidar y dramaturgia de Ludmila Bauk. Actuaciones de Dana Maiorano, Emiliano Dasso y Celeste Bardach.

Felipe viaja a Entre Ríos para vender el campo familiar. Antes de llegar, una fuerza lo desvía hacia la casa donde pasó todos los veranos de su infancia. Un archivo desordenado se activa, los recuerdos se precipitan y lo arrastran hacia zonas oscuras de su memoria.

Entre el teatro documental y la ficción, Los Animales reconstruye, desde la mirada de un niño, el derrumbe de una familia poderosa del interior argentino. Un mundo donde humanos y animales se entrelazan, luchando por sobrevivir.

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- "ITO, teatro para bebés". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro.

- Tito y Pelusa en "Una aventura maravillosa". 16hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)



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- "Carrito". 20.30hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Una obra que surge del taller de investigación del Laboratorio Teatral de Alesandra Roczniak. Un carrito cargado, cuatro historias que viven al límite, una esquina y una sospecha. Actúan: Virginia Pontífice, Sergio Casares, Lucas Rodríguez, Noelia Ponce y Marisa Rinaldi.

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- "El declive". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: domingos 22 y 29 de agosto



Un día cualquiera. Dos matrimonios frente a frente. Preguntas incómodas sobre el amor, la rutina y la felicidad que empiezan a salir a la luz... y de pronto, la calma se convierte en una curva descendente e inevitable. Dramaturgia: Nelson Valente. Elenco: Edgardo Francés, Chelo Longhi, Norma Valek y Marita Vitta. Dirección: Raúl "Quico" Saggini

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- "Isla negra". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Todo comienza con una reunión de negocios. Un hombre invita a un empresario para venderle unos terrenos. Pero lo que parece una simple negociación pronto se transforma en un intenso duelo psicológico. El pasado regresa con heridas, engaños y una sed de venganza que cambiará el destino de ambos. ¿Hasta dónde puede llevarnos el deseo de hacer justicia? Autor: Osvaldo Canis. Dirección: Gustavo Medaglia. Elenco: Héctor Bellomo y Gerardo Vergel. Apto para mayores de 18 años.

- "Experiencia FAPP". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Una experiencia que combina teatro, gastronomía en tres pasos y tragos. Esta vez, se podrá ver: - "S.OS. Maestra jardinera". Con Ceci Tesei y Paula Arias. Dirección: Marcela Ruiz Álvarez. - "El alma sagrada de tus besos". Con Silvit Yori. Dirección: María Eugenia Meyer. - "0600 Caliente". Con Charo Colonna y Julieta Turco. Dirección: Lucas Vidoletti

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- "Fe ciega". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas. ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan: Martín Fumiato, Juan Nemirovsky, Juan Rodríguez- Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez

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- "La reunión". 21hs. Teatro Planta Alta (Salta 1857)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto



¿Qué pasa cuando una cena tranquila entre amigos se convierte en un campo de minas emocional? Lo que comenzaba como una velada rutinaria para poner al día a dos parejas de amigos, compañeros de la secundaria; se descarrila rápidamente hacia un torbellino de confesiones implacables, neurosis explícitas y verdades incómodas. Hernán, Carla, Fabricio y Celina descubrirán que el pasado nunca estuvo pisado y que dos años de mentiras pueden derrumbarse en una sola noche. Una obra que comienza como una típica comedia de enredos y termina con una revelación que cambia las reglas del juego para siempre. Elenco: Rubén Lesgart – Andrea López Mediza – Leandro Gambetta – Vanessa Seves. Autor: Rubén Lesgart. Dirección: David Fiori

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 9 de agosto

- "Luna gatuna". 15hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Una noche de verano, en una ciudad, el gato Alebrijes se asoma por la ventana y descubre la luna. ¿Abrimos las páginas del libro para contar este cuento? Luna Gatuna es un cuento narrado con títeres y objetos que invita a las infancias a ser parte del relato. Actuación: Yanina Gaggino. Dirección: Melina Carta Díaz

- "Somos nosotros". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2158)

Próximas funciones: todos los domingos de agosto



De Macarena Del Mastro y Marcelo Caballero. Un tercero irrumpe en la vida de una pareja feliz y el mundo que habían construido se sacude cuando ella decide confesarle a su marido que desea estar con otra persona. Somos Nosotros aborda los vínculos, el amor, el deseo y la honestidad en una comedia de situaciones que parece simple, pero que revela toda la complejidad de las relaciones sentimentales. Elenco: Manuel Melgar, Mumo Oviedo, Germán Basta, Victoria Picech y María Belén Ocampo. Dirección general y puesta en escena: Federico Piazza.

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- "Dame drama". 20hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)



Dos amigas se acompañan en el eterno mambo del amor romántico. Ellas, patéticas, intentan el empoderamiento y ríen por no poder. Una tragicomedia documental que reflexiona desde el humor. Guión: Camila Hidalgo Solis y Lara Abraham. Dirección: Camila Hidalgo Solis. En escena: Lara Abraham y Camila Hidalgo Solis

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- "Bastarda sin nombre". 20hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los domingos de agosto



Bastarda sin nombre, propone una mirada profunda y sensible, sobre la vida de Eva Perón. La obra recorre su historia desde el vientre de su madre hasta sus últimos días, explorando los acontecimientos, emociones y circunstancias que contribuyeron a la construcción de una de las personalidades más influyentes de la historia argentina. Autora: Cristina Escofet. Dirección: Andrea Narvarte. Intérprete: Teresa Lioi.

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- "La hija sin cabeza". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: domingo 9 de agosto

El agua avanza. La casa resiste. Tres hermanas permanecen aisladas del mundo, vestidas con lo único que lograron salvar: los vestidos de casamiento de su madre. Mientras la inundación devora cada habitación, una pregunta se vuelve inevitable: ¿quién es la hija que perdió la cabeza? Una obra de Paula Luraschi con dirección de Luciana Di Pietro. Actúan: Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi