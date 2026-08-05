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Piden sanciones para el senador que se grabó manejando mientras tomaba mate y usaba celular

El diputado provincial Fabián Oliver señaló que se trató un caso de conducción temeraria y peligrosa

5 de agosto 2026 · 09:12hs
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El senador Dolzani se grabó mientras manejaba y tomaba mate y usaba el celular

El senador Dolzani se grabó mientras manejaba y tomaba mate y usaba el celular

El caso del senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, quien se grabó en video mientras conducía su auto tomando mate y usando el teléfono celular, ya tuvo repercusiones en la Legislatura provincial. El diputado Fabián Palo Oliver solicitó que al legislador se aplique sanciones por conducción temeraria y peligrosa.

El representante del Frente Amplio por la Soberanía (Fas), señaló que la sensación que tuvo al ver el video de Dolzani fue “de impotencia, porque no se puede entender cómo un funcionario no mide lo está haciendo. No solo cometió una infracción de tránsito, sino que decidió publicarlo en redes sociales, totalmente en el limbo. No sabe la responsabilidad que tiene y que debe dar el ejemplo”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Oliver agregó que, ante esa conducta, “se le solicitó a la Agencia Provincial de Seguridad Vial que se aplique (a Dolzani) una sanción por conducción peligrosa y temeraria”, y en sentido recordó un antecedente de ese tipo con otro miembro de la Legislatura.

Antecedente de sanción a legisladora

Hay un antecedente de 2020, cuando la agencia hizo lo mismo con una diputada que en ese momento ni siquiera tenía el celular en la mano, sino que lo tenía con un soporte. La legisladora se había conectado a una reunión de comisión. Fue en la época de la pandemia y para no faltar a la reunión se conectó desde el auto, e igualmente se la sancionó porque no estaba prestando el ciento por ciento de atención a la ruta. Ella pidió disculpas, pero fue multada porque el caso está bien tipificado en el código. Ella no lo había anunciado en sus redes, apareció en la transmisión, en la agencia la detectaron en vivo y de oficio se le aplicó una multa”.

>> Leer más: Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular

“En el caso de Dolzani, es mucho más grave porque lo publica en las redes sociales. Esperemos que se aplique la sanción correspondiente. Caso contrario, sería un escándalo porque implicaría que tiene privilegios por ser funcionario. Eso es lo que más nos preocupa. Los legisladores tenemos que dar el ejemplo”, subrayó Oliver.

Las disculpas del senador

El senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani (bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe), publicó en los últimos días un video en sus redes sociales en el que aparece conduciendo de noche por una ruta de la provincia con el celular y un mate. Al volante lo sostenía con algunos dedos y la mirada estaba puesta en la pantalla del smartphone. El video se hizo viral y las críticas se replicaron. El legislador radical tuvo que pedir disculpas.

En las imágenes no se divisan autos cerca de Dolzani, pero solo el simple uso de celular y mate al volante es una conducta riesgosa y contraria a las normas de tránsito. A casi una semana del hecho, el senador pidió disculpas.

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Para eso, Dolzani grabó otro video sobre su vehículo detenido, pidió perdón por sus actos y calificó que "está totalmente mal" su accionar. "Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que el que pide disculpas y reconoce los errores es valiente y me creo muy valiente", agregó rápidamente el senador.

Por otra parte, Fabián Oliver recordó que Dolzani “fue denunciado a principios de febrero por negociaciones incompatibles con la función pública. El senador tiene un corralón y vende materiales a empresas que construyen obras públicas. El día 5 lo denunciamos, y el 9 hicimos una ampliación porque intentó hacer un descargo público en redes. Y en realidad terminó haciendo una autoincriminación. Reconoció que le vendía a la empresa, pero en forma desafiante dijo que vendía a todas las empresas que construyen desde 2024 y todo el 2025”.

“Dolzani dijo que eso era un acuerdo entre privados y que no se configuraba una contradicción con la ética pública. Nosotros creemos que hay una incompatibilidad y estamos esperando que la fiscal resuelva si amerita abrir una imputación. Hasta ahora, la fiscal le dio curso al paquete de pruebas que presentamos”, agregó Oliver.

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