Una nueva encuesta anticipa gran paridad para 2027 y revela quién ganaría en un ajustado balotaje

El sondeo realizado a fines de julio por la consultora Trends también mide la imagen positiva de varios políticos y hay un virtual empate entre tres de ellos.

Una encuesta nacional mostró un escenario de fuerte paridad de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con una ventaja de dos puntos para La Libertad Avanza sobre el peronismo en intención de voto para la primera vuelta y una diferencia de apenas un punto entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof en un eventual balotaje.

Ante la consulta sobre qué espacio político votarían en las elecciones presidenciales de 2027, el 32% respondió por La Libertad Avanza, mientras que el 30% eligió al peronismo.

Más atrás se ubicaron la izquierda con el 10%, el PRO con el 9%, Provincias Unidas con el 3%, otros espacios con el 7%, el voto en blanco o nulo con el 3% y el 6% contestó que no sabe o no respondió.

El relevamiento, realizado entre el 21 y el 28 de julio por la consultora Trends sobre 2.000 casos en todo el país mediante modalidad online, tiene un margen de error de +/- 2,2% y señala que en un escenario de segunda vuelta entre Milei y Kicillof , el mandatario nacional obtuvo el 41% de intención de voto frente al 40% del gobernador bonaerense. Además, el 11% manifestó que votaría en blanco o anularía su voto y el 8% respondió que aún no sabe.

El estudio también relevó el estado de ánimo de la población respecto del futuro del país. El 30% expresó "esperanza", mientras que el 55% manifestó sentimientos negativos, distribuidos entre enojo (23%), tristeza (18%), decepción (9%) y temor (5%). Un 10% se mostró neutral.

En cuanto a la evaluación de la gestión nacional, el 38% tuvo una valoración positiva (16% muy buena y 22% buena), mientras que el 60% la calificó de manera negativa (14% mala y 46% muy mala).

Respecto del rumbo del Gobierno, el 36% consideró que el país avanza en la dirección correcta, frente al 59% que opinó lo contrario.

El sondeo incluyó además un ranking de imagen de dirigentes nacionales. Javier Milei encabezó la lista con un 41% de imagen positiva y un -58% de negativa. Lo siguieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y Kicillof, ambos con 40% de imagen positiva, aunque con niveles de rechazo del -56% y -58%, respectivamente.

Más atrás quedaron la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con 38% de imagen positiva y -59% de negativa; el ex presidente Mauricio Macri, con 37% y -62%; el diputado Diego Santilli, con 32% y -47%; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con 24% de imagen positiva y -71% de negativa.