Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Se trata de la licitación para espacios que quedarán adjudicados el mes que viene para diversos rubros y servicios. Buscan montar un paseo comercial

Con el fin de fortalecer la actividad tanto de la conectividad aérea y la oferta comercial, el gobierno santafesino puso en marcha una licitación para concesionar 11 locales en el hall principal del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) Islas Malvinas. La inscripción ya está en marcha, la apertura de sobres será este 25 de agosto y la adjudicación en septiembre. La gestión del ente estatal que administra la pista rosarina apunta a fortalecer su perfil sumando un paseo comercial en la estación aérea local; y en el marco del plan de modernización aeroportuaria.

La licitación para renovar y habilitar espacios en el edificio puso en marcha la apertura de un concurso público para concesionar el uso de espacios en desuso, que forman parte de la oferta comercial del aeropuerto.

La iniciativa se inscribe en el plan de modernización y expansión aeroportuaria que busca a través de la inversión en la estación rosarina consolidarla como nodo estratégico de transporte, recepción, clasificación y redistribución de mercancías a partir del tráfico aéreo con proyección nacional e internacional.

La convocatoria representa una oportunidad para que empresas y emprendedores se integren a un paseo comercial que busca modernizarse para acompañar el crecimiento de la conectividad aérea y la llegada de nuevas compañías. Por ello, y con el fin de ampliar el perfil de la propuesta en el AIR, esta iniciativa no está exclusivamente dirigida a actividades vinculadas con la operación aeroportuaria, sino que invita a presentar propuestas de diversos rubros comerciales y de servicios.

El aeropuerto busca sumar y mejorar servicios con vistas al crecimiento que se viene.

Canon y oferta

Cada uno de los 11 locales comerciales, de aproximadamente 11 metros cuadrados cada uno, tendrá un canon compuesto por un mínimo con un piso de 425 mil pesos y una oferta variable mínima del 7 por ciento de acuerdo con lo establecido en el pliego.

"La política aeroportuaria de Santa Fe no es solo infraestructura: es un mensaje claro al sector privado de que aquí hay oportunidades de inversión, competitividad y desarrollo con transparencia y reglas claras", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini.

El titular de la cartera productiva subrayó además el alcance de la iniciativa: "No estamos licitando solamente locales comerciales; estamos generando nuevas oportunidades de inversión y empleo dentro de una infraestructura estratégica que vuelve a crecer. Cada nuevo comercio que se instala en un aeropuerto genera actividad económica, mejora los servicios y fortalece el desarrollo regional", puntualizó.

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Por su parte, el presidente del AIR, Juan Pío Drovetta, apuntaló la transformación del paseo comercial. "Queremos que sea un espacio vivo todos los días, con una oferta que atraiga tanto a pasajeros como a quienes visitan el predio. Se trata de la primera de tres etapas que nos permitirán afianzar ese objetivo mientras continuamos fortaleciendo la conectividad aérea”, enfatizó.

El paso a paso de la licitación

El proceso se desarrollará bajo la modalidad de concurso público. Los interesados deberán presentar sus propuestas hasta el próximo 25 de agosto a las 11, cuando se realizará la apertura de sobres. Luego, una Comisión Técnica Evaluadora analizará cada proyecto verificando aspectos constructivos, materialidad, iluminación, cartelería y cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.

Cada propuesta será evaluada en función de su definición arquitectónica, la calidad de los materiales, el diseño integral y el respeto por las normativas internas del aeropuerto. Los locales gastronómicos deberán cumplir, además, requisitos específicos en materia de ventilación, tratamiento de aguas grises y seguridad bromatológica. La aprobación final quedará sujeta a la verificación de obra y al cumplimiento de las disposiciones generales establecidas en el reglamento del Aeropuerto.

En líneas generales, el pliego establece que los locales deberán mantener una imagen homogénea y de excelencia, con señalética institucional, iluminación LED de bajo consumo y cartelería regulada. También prohíbe la publicidad de terceros en espacios comunes y exige que cada adjudicatario entregue el local en las mismas condiciones al finalizar el contrato.

Los permisionarios deberán cumplir con las normas de higiene, seguridad laboral y ambiental, además de garantizar la capacitación y la correcta presentación de su personal. El reglamento interno también regula los horarios de funcionamiento, el aprovisionamiento de mercadería y las condiciones de limpieza, asegurando un paseo comercial ordenado y competitivo.

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Más cocheras

En otro orden de cosas, en el entorno del AIR se incorporarán más de 300 nuevas estructuras de sombra para vehículos y reacondicionará otras 42 ya existentes, en el marco de un convenio firmado entre la terminal aérea y el Banco Santa Fe. La iniciativa, bajo una inversión de 825 millones de pesos permitirá ampliar y mejorar el servicio de estacionamiento para los usuarios, sin representar costos para el aeropuerto.

Ya en junio pasado, se había habilitado la obra de ampliación de la avenida Estacionamiento, una intervención diseñada para reconfigurar la circulación vehicular y peatonal interna, optimizando la capacidad operativa de la terminal.

Por otro lado, la segunda etapa de la ampliación de la avenida Jorge Newbery que conecta Circunvalación con la estación aérea para luego enlazar con la autopista a Córdoba ya alcanzó más del 95 por ciento y restan solo detalles. Se invirtieron más de 77.700 millones de pesos en una obra que había comenzado en octubre de 2023 y se finalizará en septiembre de este año, con un plazo de ejecución de 35 meses.