El taller de teatro Magnafama de Timbúes, brilló con la presentación de la obra "La verdad de la mentira" La función formó parte de las propuestas culturales que buscan fortalecer y promover el desarrollo artístico local, ofreciendo distintos espacios de encuentro 30 de julio 2026 · 09:30hs

El Centro Cultural Comunal se vio colmado de vecinos que acompañaron con entusiasmo esta nueva producción teatral y reconocieron con un cálido y prolongado aplauso el trabajo realizado por el Taller de Teatro Comunal “Magnafama”.

El Centro Cultural Comunal (CCC) de Timbúes fue escenario de una propuesta artística con la presentación de la obra “La Verdad de la Mentira”, interpretada por el Taller de Teatro Comunal Magnafama, bajo la dirección de Agustina Pasini.

La puesta en escena transportó al público a una pintoresca pensión de la década del ’60, donde una historia atravesada por secretos, nostalgias, amores imposibles y situaciones cargadas de emoción logró captar la atención de los presentes de principio a fin.

"Cada interpretación reflejó el compromiso, la dedicación y el talento de los actores y actrices que integran el elenco comunal", expresaron desde el área de cultura comunal.

Un taller que es puro teatro La función formó parte de las propuestas culturales impulsadas por el gobierno de Timbúes para fortalecer y promover el desarrollo artístico local, ofreciendo espacios de encuentro y acceso a la cultura para toda la comunidad.

El Centro Cultural Comunal se vio colmado de vecinos que acompañaron con entusiasmo esta nueva producción teatral y reconocieron con un cálido y prolongado aplauso el trabajo realizado por el Taller de Teatro Comunal “Magnafama”, consolidando una vez más el valor del arte como herramienta de expresión, identidad y encuentro para los timbuenses. >>Leer más: Realizarán en Timbúes una jornada especial por la Semana Mundial de la Lactancia Materna