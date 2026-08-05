Lo hiciste toda la vida mal: el truco matemático para revolver una infusión Un matemático de Oxford explicó en redes sociales cómo es la forma más adecuada para revolver una infusión en la taza 5 de agosto 2026 · 15:49hs

Foto: Freepik El truco utiliza la matemática para explicar cómo se debería revolver una infusión

Las infusiones, sobre todo en las temporadas frías, no pueden faltar. Hay tantas opciones para cada gusto que lo más probable es que todos, en algún momento del día, terminen envolviendo sus manos alrededor de una taza. Pero lo curioso es que probablemente las estén preparando mal, ya que pocos saben del truco que un matemático explicó para revolver las bebidas.

La Universidad de Oxford en Inglaterra compartió un video en sus redes en la que un matemático develó una especie de truco o secreto que pocos implementan. En la publicación, el estudioso compara la forma en la que se revuelven normalmente las infusiones con la forma que sería más adecuada para hacerlo.

Cómo revolver una infusión según la matemática El problema que se presenta cuando se revuelve de manera tradicional, es decir, en círculos, es que se ponen los fluidos en movimiento en lo que se llama un flujo constante. Este gira una y otra vez de la misma forma y en la misma dirección. El asunto es que, uno de los aspectos más interesantes y esenciales de la mecánica de fluidos es que los flujos constantes no se mezclan, no logran combinarse.

Es por eso que, al revolver los fluidos constantemente y en forma circular, se están mezclando de una manera mucho menos eficiente que si se revolvieran de manera alocada. Por eso, para ahorrar tiempo y asegurar una correcta combinación, es mejor realizar un patrón más irregular con la cuchara que revuelve más que dibujar los típicos círculos. A modo de chiste, el matemático remató la explicación comentando que, de esa manera, la infusión va a tener un sabor más matemático y que, ese sabor matemático hace a la infusión más dulce que una cucharada de azúcar.