La Capital | Información General | Truco

Lo hiciste toda la vida mal: el truco matemático para revolver una infusión

Un matemático de Oxford explicó en redes sociales cómo es la forma más adecuada para revolver una infusión en la taza

5 de agosto 2026 · 15:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
El truco utiliza la matemática para explicar cómo se debería revolver una infusión

Foto: Freepik

El truco utiliza la matemática para explicar cómo se debería revolver una infusión

Las infusiones, sobre todo en las temporadas frías, no pueden faltar. Hay tantas opciones para cada gusto que lo más probable es que todos, en algún momento del día, terminen envolviendo sus manos alrededor de una taza. Pero lo curioso es que probablemente las estén preparando mal, ya que pocos saben del truco que un matemático explicó para revolver las bebidas.

La Universidad de Oxford en Inglaterra compartió un video en sus redes en la que un matemático develó una especie de truco o secreto que pocos implementan. En la publicación, el estudioso compara la forma en la que se revuelven normalmente las infusiones con la forma que sería más adecuada para hacerlo.

>>Leer más: ¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

Cómo revolver una infusión según la matemática

El problema que se presenta cuando se revuelve de manera tradicional, es decir, en círculos, es que se ponen los fluidos en movimiento en lo que se llama un flujo constante. Este gira una y otra vez de la misma forma y en la misma dirección. El asunto es que, uno de los aspectos más interesantes y esenciales de la mecánica de fluidos es que los flujos constantes no se mezclan, no logran combinarse.

Es por eso que, al revolver los fluidos constantemente y en forma circular, se están mezclando de una manera mucho menos eficiente que si se revolvieran de manera alocada. Por eso, para ahorrar tiempo y asegurar una correcta combinación, es mejor realizar un patrón más irregular con la cuchara que revuelve más que dibujar los típicos círculos.

A modo de chiste, el matemático remató la explicación comentando que, de esa manera, la infusión va a tener un sabor más matemático y que, ese sabor matemático hace a la infusión más dulce que una cucharada de azúcar.

Noticias relacionadas
Las cuentas de WhatsApp y Gmail se pueden vincular para reforzar la seguridad

WhatsApp: cómo agregar el gmail para recuperar la cuenta en casos de emergencia

Nuevos detalles sobre el confuso episodio entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

El abogado de Candela Arizaga sobre el episodio con Facundo Moyano: "Sintió miedo y escapó"

Los llamadores volvieron a la acción en este nuevo brote de dengue.

El Banco Central advirtió sobre nuevas estafas virtuales: recomendaciones y cómo hacer reclamos

Pami ofrece diversos canales de comunicación online y presencial

Pami: ¿cómo comunicarse ante reclamos o dudas?

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Lo último

El gobierno provincial apelará el fallo que anuló el tope a las jubilaciones de mayores ingresos

El gobierno provincial apelará el fallo que anuló el tope a las jubilaciones de mayores ingresos

Ley de tierras: jueves de movilizaciones frente al Congreso y en Rosario

Ley de tierras: jueves de movilizaciones frente al Congreso y en Rosario

Hidrovía: el viernes se constituirá el órgano de control

Hidrovía: el viernes se constituirá el órgano de control

General Motors pone fin a las suspensiones y la planta de Alvear volverá a producir todo el mes

Desde el 19 de agosto, la fábrica de Chevrolet dejará atrás el esquema de una semana de inactividad mensual que rigió durante el último año. Operará con un turno diario de seis horas y sin personal suspendido

General Motors pone fin a las suspensiones y la planta de Alvear volverá a producir todo el mes
Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción
Policiales

Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción

Aparecieron nuevos videos de Facundo Moyano y la rosarina Candela Arizaga corriendo semidesnuda

Aparecieron nuevos videos de Facundo Moyano y la rosarina Candela Arizaga corriendo semidesnuda

Solo consumieron cocaína: la revelación del abogado de la rosarina Candela Arizaga sobre la noche con Moyano
Información General

"Solo consumieron cocaína": la revelación del abogado de la rosarina Candela Arizaga sobre la noche con Moyano

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio
Policiales

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes
La Ciudad

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio

Ovación
Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

La ilusión de Central y Newells: la final del Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

La ilusión de Central y Newell's: la final del Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Policiales
Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción
Policiales

Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

La Ciudad
Gótika reabre sus puertas por una noche para ver cine de terror
La Ciudad

Gótika reabre sus puertas por una noche para ver cine de terror

Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas

Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora
La Ciudad

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros
Salud

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

El gobierno provincial dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético
Política

El gobierno provincial dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

Milei celebró la llegada del Papa León XIV a la Argentina: Una visita histórica
Política

Milei celebró la llegada del Papa León XIV a la Argentina: "Una visita histórica"

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente
Información General

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades
Información general

Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana
Policiales

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

Piden sanciones para el senador que se grabó manejando mientras tomaba mate y usaba celular
Política

Piden sanciones para el senador que se grabó manejando mientras tomaba mate y usaba celular

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Por Patricia Martino
Agro

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina
Política

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping
Policiales

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat
Información general

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom
Política

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto
Política

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur
La Ciudad

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular
Política

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular

Javkin: Volvió Rosario, volvió Aapresid
La Ciudad

Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"