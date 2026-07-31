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Orquesta de Señoritas presenta su primer disco en El Murci

La agrupación rosarina se presentará el 5 de agosto en El Murci del Teatro Astengo para estrenar su esperado disco de estudio, una obra que cruza tradición y presente

31 de julio 2026 · 09:58hs
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La agrupación rosarina Orquesta de Señoritas presenta su primer disco en el Teatro Astengo

La agrupación rosarina Orquesta de Señoritas presenta su primer disco en el Teatro Astengo, en un formato íntimo

Luego de girar por Argentina y Europa, Orquesta de Señoritas presenta en Rosario su disco "De colección", un compendio de tangos, valses y milongas en su mayoría originales. A lo largo del álbum el virtuosismo de sus integrantes dialoga con la fuerza sonora y expresividad de una combinación instrumental sólida y contundente. El show es el próximo miércoles 5 de agosto, a las 20.30, en El Murci, un espacio muy especial del Teatro Astengo (Mitre 754).

La velada comenzará a las 19.30, con la oportunidad de compartir una copa en la trastienda del escenario, para dar comienzo al concierto una hora después, en un formato de cercanía e intimidad con la banda.

>> Leer más: La Orquesta Comunal Infanto Juvenil de Timbúes dio su primer concierto del año

El título del álbum remite a la acumulación y puesta en valor de numerosas experiencias, como aquello que se quiere guardar por siempre en la memoria del conjunto. Vínculos, viajes y largos procesos de transformación personal, grupal y artística compartidos entre sus integrantes, en el transcurso de casi 20 años.

"Bienvenides al banquete" es el primer sencillo que abre paso a este trabajo que articula pasado y presente, atravesado por una profunda búsqueda de identidad propia e impulsado por la construcción colectiva entre mujeres músicas.

Las integrantes de la Orquesta de Señoritas son Julia Testa y Briseida Alejo Ortega en violines; Irmgard Münchgesang en voz, viola y composiciones; Julia Martínez en contrabajo; y Yanina Bolognese en voz, piano, composiciones y arreglos. En la presentación en vivo el fuelle invitado será el de la maestra rosarina Alicia Petronilli, bandoneonista del cuarteto Tangata femenina, del Sexteto de Rodolfo "Cholo" Montironi o la Orquesta Juvenil de Tango de la Universidad Nacional de Rosario, fundada por el Maestro Domingo Federico, entre otras. Para la grabación del disco el conjunto convocó a cuatro bandoneonistas invitados: Natsuki Nishihara, Lucía Ramírez, Lisandro Bazzana y Guido Gavazza.

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