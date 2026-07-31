Orquesta de Señoritas presenta su primer disco en El Murci

La agrupación rosarina se presentará el 5 de agosto en El Murci del Teatro Astengo para estrenar su esperado disco de estudio, una obra que cruza tradición y presente

Luego de girar por Argentina y Europa, Orquesta de Señoritas presenta en Rosario su disco "De colección", un compendio de tangos, valses y milongas en su mayoría originales. A lo largo del álbum el virtuosismo de sus integrantes dialoga con la fuerza sonora y expresividad de una combinación instrumental sólida y contundente. El show es el próximo miércoles 5 de agosto, a las 20.30, en El Murci, un espacio muy especial del Teatro Astengo (Mitre 754).

La velada comenzará a las 19.30, con la oportunidad de compartir una copa en la trastienda del escenario, para dar comienzo al concierto una hora después, en un formato de cercanía e intimidad con la banda.



El título del álbum remite a la acumulación y puesta en valor de numerosas experiencias, como aquello que se quiere guardar por siempre en la memoria del conjunto. Vínculos, viajes y largos procesos de transformación personal, grupal y artística compartidos entre sus integrantes, en el transcurso de casi 20 años.

"Bienvenides al banquete" es el primer sencillo que abre paso a este trabajo que articula pasado y presente, atravesado por una profunda búsqueda de identidad propia e impulsado por la construcción colectiva entre mujeres músicas.

Las integrantes de la Orquesta de Señoritas son Julia Testa y Briseida Alejo Ortega en violines; Irmgard Münchgesang en voz, viola y composiciones; Julia Martínez en contrabajo; y Yanina Bolognese en voz, piano, composiciones y arreglos. En la presentación en vivo el fuelle invitado será el de la maestra rosarina Alicia Petronilli, bandoneonista del cuarteto Tangata femenina, del Sexteto de Rodolfo "Cholo" Montironi o la Orquesta Juvenil de Tango de la Universidad Nacional de Rosario, fundada por el Maestro Domingo Federico, entre otras. Para la grabación del disco el conjunto convocó a cuatro bandoneonistas invitados: Natsuki Nishihara, Lucía Ramírez, Lisandro Bazzana y Guido Gavazza.