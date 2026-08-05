Preocupa la situación del transporte interurbano en la región

Un informe alerta sobre la suba de las tarifas del boleto tras la eliminación de los subsidios

Un informe del Observatorio Social del Transporte alertó sobre la suba exponencial de las tarifas del transporte interurbano de pasajeros en la zona metropolitana de Rosario tras la eliminación de los subsidios y apuntó contra la caída de las frecuencias.

“Hay un acuerdo no escrito entre el gobierno provincial y las empresas para hacerle pagar el plato del ajuste a los usuarios”, señaló el coordinador del Observatorio, Eduardo Toniolli, durante la presentación del informe en Villa Gobernador Gálvez, que contó con la participación de legisladores provinciales y locales.

“ Milei desencadenó una espiral destructiva que amenaza con llevarse puesta la movilidad del interior del país ” explicó Toniolli, y agregó “entre diciembre de 2023 -cuando Nación decidió retirar los subsidios al transporte del interior- y agosto de 2026, el gobierno provincial habilitó seis aumentos de tarifas a las empresas de colectivos interurbanos, llevando a una suba del boleto que en los casos más extremos llegó al 994,2%”.

En el mismo sentido, Nicolás Ramírez, presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, reseñó la realidad local: “El gasto en transporte de un trabajador de nuestra ciudad que viajaba de lunes a viernes a Rosario en diciembre de 2023 representaba el 7% de un salario mínimo, mientras que para agosto de 2026 ese número escaló al 35%. Ese es el impacto de las decisiones que se toman a cientos de kilómetros de nuestra región, en Buenos Aires y en Santa Fe, sin tener en cuenta sus consecuencias sociales y económicas”, sostuvo.

El relevamiento del Observatorio Social del Transporte registró una suba del 1130,9% en el boleto de colectivo entre Villa Gobernador Gálvez y Rosario en el período en cuestión, similar al aumento producido en el corredor Alvear - Rosario. En el tramo entre Pueblo Esther y Rosario, el boleto pasó de $381,54 a $5.861 en el periodo reseñado.

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Además de Toniolli y Ramírez, acompañaron la presentación la diputada provincial Lucila De Ponti, y los concejales Daniela Bermúdez, Iara Gallardo y Matias Martínez, de Villa Gobernador Gálvez, Enrique Cuevas, de Alvear, Carina Cappelletti y Juan Carlos Singereisky, de Pueblo Esther, Martín Cerdera y Yazmin Petrillo, de San Lorenzo, Jorge Ru, de Puerto General San Martín, Mariano Romero, María José Poncino y Pablo Basso, de Rosario, y Antonella García, de Granadero Baigorria.

Herramientas para frenar la crisis

En el marco de la conferencia de prensa, la diputada Lucila De Ponti expuso dos iniciativas presentadas en la legislatura provincial que buscan atender la crisis del transporte interurbano de pasajeros santafesino: la declaración de emergencia de la actividad (que incluye la ampliación del Fondo Compensador provincial, el otorgamiento de beneficios impositivos y financieros para que las empresas puedan sostener operaciones y renovar las flotas, y la imposición de un tope a los aumentos de tarifas), y una nueva Ley provincial de Transporte Interurbano, que se propone reemplazar la vigente, que data de 1935.