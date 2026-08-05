El gobierno argentino calificó de "unilateral" la decisión de Brasil de retirar a su embajador

El canciller Quirno también confirmó que la administración de Lula quiere que el representante de la Argentina se retire del vecino país. Milei viaja a Ecuador y Colombia

Quirno dijo que Brasil busca “escalar temas" que, para el gobierno argentino, "tienen que permanecer en el ámbito ideológico y político".

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno , calificó este miércoles como "unilateral" la decisión de rebajar el vínculo con el gobierno argentino por parte de Brasil . Y confirmó que la administración de Luiz Inácio "Lula" da Silva también solicitó la salida del representante de la Argentina en el vecino país.

"Es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos. Son diferencias políticas e ideológicas. La Argentina decidió no llevar esto a una instancia diplomática. Entendemos que hay otro camino ", expresó Quirno.

Y agregó: “Brasil nos comunicó que bajaba el nivel de relaciones a encargado de negocios y solicitó que nuestro embajador en Brasilia (Daniel Raimondi) se retire ”.

"Lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando el presidente de Brasil visitó, previo a los comicios del año pasado, a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problemas ni quejas. Son las reglas del juego" , aseveró.

A su vez, el funcionario nacional afirmó que Lula "ha proferido insultos" a Javier Milei "que no fueron contestados".

>>Leer más: Milei redobló su ataque contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

"Las reacciones argentinas nunca fueron a nivel diplomático. Nos informaron, a cinco días de que Nicolás Maduro fuera retirado del poder en Venezuela, que Brasil dejaba la representación nuestra en ese país, cuando la Argentina tenía ciudadanos presos políticos en riesgo de vida", sostuvo Quirno.

En esa línea, siguió: "Eso fue resultado de la foto que reposteó Lula con Maduro y se nos informó que, por esa razón, nos retiraban la representación de Venezuela. Eso es mucho más grave que cualquier cosa que haya ocurrido hasta ese momento y marca el modo en que la Argentina viene manejando este tema".

Para el canciller, "Brasil viene teniendo conflicto con varios países como Paraguay", lo que, a su criterio, indica que “no es una cuestión solo con la Argentina" sino una una decisión de esa nación de “escalar temas" que, para el gobierno de Milei, "tienen que permanecer en el ámbito ideológico y político de una contienda electoral en la que estamos claramente enfrentados en el deseo de los resultados".

Milei en Ecuador y Colombia

Por su parte, Milei encabezará esta semana una nueva gira regional que incluirá actividades bilaterales en Ecuador y la asistencia a la toma de posesión del mandatario electo de Colombia, en el marco de la consolidación de sus vínculos con líderes políticos de Latinoamérica que comparten su ideología.

Esta noche, Milei viajará a Quito (Ecuador), donde al día siguiente, a las 11, participará de una jornada de trabajo y encuentros oficiales junto al presidente de ese país, Daniel Noboa.

Posteriormente, a las 18, la comitiva presidencial se trasladará a la ciudad de Cali, Colombia, donde Milei hará escala para encarar la segunda parte de su periplo internacional.

Este viernes, a las 9, el mandatario argentino asistirá a la ceremonia de asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Con este viaje, Milei busca continuar afianzando las relaciones bilaterales y la sintonía política con los gobiernos de la región que comparten sus ideas, en una gira que se extenderá hasta el fin de semana antes de su regreso a Buenos Aires.