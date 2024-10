Se estrena "La casa suiza", una obra que mezcla al Parque Independencia con los Alpes

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C C Parque de España (@ccpe.rosario)

>> Leer más: Rody Bertol: "Para hacer algo original, tenés que volver al origen"

Además del acompañamiento de Asensio, Scaglione destacó el rol de los demás participantes del Laboratorio en el desarrollo de su propuesta. “Se armó un grupo re lindo con todes les compañeres, había mucha ayuda mutua, muchos consejos. Un interés real por que todos los textos sean lo mejor posible. Fue muy lindo todo ese proceso”, aseguró la dramaturga y directora, quien además de destacarse en la escritura de teatro, ganó el primer premio en el concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto en 2014 con su novela “Las amigas”.

La historia apareció como una suerte de manifestación a través de la escritura, y habilitó a Tania a poner en escena por primera vez una parte importante de su biografía: su paso por Suiza, donde vivió ocho años (estudió una diplomatura en Literatura y Cultura Francófona en la Universidad de Lausana).

“Viví, me enamoré, trabajé, proyecté mi vida ahí, mis inicios en el teatro fueron ahí. Pasé ahí una época muy importante de mi vida, desde los 21 años. Cuando me vine acá, todo eso era algo mío que nunca tuve mucho con quien compartir. A su vez, contarle Rosario a mis amigos suizos también era difícil, no tenían mucha idea. También siempre tuve cierto pudor respecto a haber vivido allá, lo sentía como algo mío, y acá apareció en la escritura. Una empieza a escribir y la escritura te va llevando. Para mí es hermoso porque hay imágenes que son mías, con cosas que viví y que disfruté”, compartió Scaglione.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C C Parque de España (@ccpe.rosario)

Una obra que mezcla universos

Esas vivencias propias de la migración recuperan también el otro polo de tensión de todo movimiento: el punto de partida. Los lugares conocidos y queridos de Rosario se intercalan con las evocaciones de Suiza, pero no de “una imagen folklórica”, sino una “más moderna, un lugar que habría acogido en un exilio a la familia que presenta la obra”. La pampa húmeda se llena de pronto de montañas. Estos universos aparentemente disonantes y la forma en que unos se construyen sobre otros para crear el mundo sin mapas de “La casa suiza”, son los que señalan la complejidad del texto.

“Eso se mezcla con ‘La novicia rebelde’. En la película original ellos se exilian de Austria a Suiza caminando por los Alpes, se escapan de los nazis. Y todo eso se mezcla también con el Parque Independencia, con el barrio Toba de Rosario, con el río Paraná. Quise hacer unas fusiones que van formando un bloque sólido que avanza. No está dividida en actos, sino que ese bloque se va nutriendo y creciendo, generando ese universo”, detalló Tania.

Por esto mismo, el proceso de producción no fue simple, aunque haya iniciado con cierta inercia. “Este texto al principio lo escribí de una y fui haciendo entregas. El final me costó un montón. Para una página y media estuve muchísimo tiempo. No le encontraba la vuelta, me parecía que era o muy sentimentaloide o demasiado duro”, adelantó la directora.

Vale recordar que “Descarriadas” es un programa que apunta a estimular el surgimiento y desarrollo de proyectos artísticos de Rosario que tengan como base el campo de las artes escénicas y performáticas expandidas a partir de la interdisciplinariedad y la hibridación de lenguajes como ejes conceptuales.

image (98).jpg Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini, e Irupé Vitali integran el elenco de "La casa suiza" Foto: Ximena Pereyra

>> Leer más: Arranca el 29° Festival de Cine Latinoamericano Rosario

Los diez textos que surgieron del Laboratorio fueron evaluados por un jurado, que eligió a “La casa suiza” para ser producida por el CCPE en 2024. “Para mí era un tiempo muy corto de producción. Al trabajar siempre de forma super independiente, los tiempos son otros. En general me lleva un año y medio hacer una obra, y esta vez fueron seis meses de trabajo, con todo el apoyo y toda la disponibilidad del equipo del Parque España. Se re pusieron el proyecto al hombro y estuvieron super presentes y atentas a todo lo que necesitábamos”, contó Scaglione.

El paso siguiente fue convocar al elenco y ensayar intensamente, darle forma a la puesta escénicamente y construir el tono particular de la obra. “La obra juega mucho con la literalidad de lo que se va diciendo. Yo habilito mucho también las propuestas y las modificaciones al texto, así que fue cambiando bastante con los ensayos. No sólo lo habilito sino que se genera una dinámica donde todo es posible y le va dando una cuestión, no disparatada, pero sí sobre cierto borde, cierto límite. Eso permite que alguien diga algo en chiste, a mí me parezca bárbaro y quede en la obra. Eso pasó un montón. Y en el elenco todos hicieron propuestas muy acordes y muy sensibles al texto”, apuntó la autora.

Para el equipo técnico, Tania también apostó a personas cercanas a su trabajo: en el equipo de dirección están Ximena Pereyra (Arte) y Claudio Lo Giudice (Trama sonora), con quienes la directora había trabajado en su propuesta anterior, “Les nietes de Carlos Marx”.

“Estoy muy feliz no sólo con la calidad actoral y de todo el equipo, sino con la calidad humana. Son todos muy buena gente, hay mucha buena onda. Eso es importante siempre pero sobre todo cuando son procesos cortos. Pudimos sostener algo que esté bueno, llevarnos bien, reirnos en los ensayos”, cerró Scaglione.