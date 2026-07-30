Música y humor: el grupo español La Chirichota llega a Rosario por primera vez La agrupación originaria de Islas Canarias se presenta en el Teatro La Comedia el domingo 9 de agosto, con un espectáculo que conecta la tradición con los sonidos de hoy 30 de julio 2026 · 10:17hs

El grupo La Chiricota, oriunudo de Islas Canarias, llega por primera vez a Rosario con un espectáculo que mezcla música y humor

El grupo La Chirichota llega por primera vez a Rosario desde las Islas Canarias para presentar su espectáculo “Vuelven los clásicos”, que combina música en vivo, humor, sátira y una mirada irreverente sobre la cultura contemporánea. Luego de una exitosa gira por España y Latinoamérica, se presentarán en la ciudad el domingo 9 de agosto en el Teatro La Comedia (Mitre 958).

¿Qué pasaría si Mozart, Beethoven, Bach o Vivaldi despertaran en pleno 2026 y se encontraran con el trap, el reggaetón, los algoritmos y las redes sociales? Esa es la premisa de este show en el que seis artistas dan vida a algunos de los compositores más célebres de la historia para reflexionar con humor acerca de cómo es el vínculo de la sociedad actual con la música.

Con vestuarios de época y una cuidada puesta en escena, La Chirichota construye un universo donde el pasado y el presente se enfrentan en una sucesión de canciones, personajes y mucho humor.





Esta agrupación es oriunda de la isla Gran Canaria y está integrada por seis artistas con una sólida trayectoria en la música, el humor y el teatro: Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos. Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos. Noventa minutos de música en vivo, personajes desopilantes y una mirada crítica sobre el presente, “Vuelven los Clásicos” invita al público a reírse de las modas musicales, recordar las canciones de toda la vida y preguntarse qué hay de identidad cultural en la era de los algoritmos.