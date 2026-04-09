Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

Martín Fumiato y Naum Krass en "Dos viejos judíos", que se podrá ver este viernes 11 de abril en el Centro Cultural Parque de España

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el comienzo de un nuevo mes, hay recambio de cartelera y muchas nuevas propuestas para ver el finde largo en la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 9 al 12 de abril, esta es la agenda teatral rosarina:

Escrito por Aldo Eljatib Amato este espectáculo fue presentado por primera vez ante el público en 1983 en Buenos Aires. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Teatro y es representada año tras año por variados elencos de todas las provincias del país.

En 2017 Aldo Eljatib Amato la reestrenó con una función el 24 de Marzo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esta nueva versión, además de la carga ética que tiene el espectáculo en cuanto al compromiso ideológico que propone, la apuesta es estética, dándole un vuelco enfocado en acercar la obra al lenguaje artístico que Aldo Eljatib Amato ha desarrollado, junto a su grupo “El Rayo Misterioso”, en 30 años ininterrumpidos de búsqueda y experimentación.

Dos Señoras parlotean mientras barren sin cesar la vereda. El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios, remite a la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos, desgranando conflictos aún no resueltos.

Actúan Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver. Texto y Dirección: Aldo Eljatib Amato.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "Los terratenientes". Un gran terrateniente, en medio de un remate de ganados, ve amenazado su honor y sus tierras ante la llegada de una excéntrica y envidiosa lisiada que guarda más de un secreto. Actúan: Lala Brillos y Christian Valci. Dirección y dramaturgia: Esteban Trivisonno. - "Eiffel". Ella es verdulera. Él, diseñador de alta costura. Y vos... vas a decidir quién se queda con la torre. Eiffel, una comedia hilarante con final por votación. Actúan Lucky Matricardi y Cecilia Patalano. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "De manual". Una pareja se separa… pero no todo es lo que parece. De Rocío Falcone. Dirección: Martín Fumiato. Actúan Rocío Falcone y Santiago Banegas. - "Patiecito". En la intimidad de un espacio cotidiano, un pequeño patio, dos mujeres cómplices, ridículamente testigos una de la otra, bailan. Con Julieta Almirón y Cecilia Colombero.

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Sesión golfa. - "Llanto púrpura". Luna llena, viento, llantos. Una mujer desesperada atraviesa el bosque en busca de ayuda. Pero la sangre es más espesa que la fe. De Liza Carrillo. Dirección: Juan Pablo Giordano y Liza Carrillo. Actúan: Juana Rossetti y Silvina Santandrea. - "Duelo". ¿Qué mejor que un viaje en auto para charlar un rato y ponerse de acuerdo? Después de todo, hablando la gente se entiende, ¿o no? Duelo, una comedia sobre el peligroso arte de negociar. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Juan Biselli y Martín Fumiato. - "Drágcula". Jonathan se siente prisionero en el castillo de Drágcula. Algo lo seduce y espanta al mismo tiempo. Hará lo posible por escapar de ahí, pero ¿podrá escapar de sí mismo?

Actúan: Vicky Olgado y Nicolás Terzaghi. - "Tráiler". Dos cuerpos, un encuentro y un trailer sobre la belleza inquietante y el desgarro de los vínculos humanos. Actúan: Ernesto Remedi y Matilda Micol.

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Viernes 10 de abril

- "Dos viejos judíos". 20.30hs. Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)

El Centro Cultural Parque de España presenta la quinta edición del ciclo Derivas Teatrales, en homenaje a la trayectoria del actor rosarino Naum Krass. En toda su trayectoria, Krass ha sido coherente con su sentir: poder compartir la cultura y el arte con todos y para todos. En sus propias palabras, "el mayor premio y regalo es poder conmover a un corazón humano". Durante los meses de abril, mayo, agosto y septiembre en el CCPE podrá verse una selección de tres obras protagonizadas por el actor, incluyendo un estreno y un ensayo abierto al público.

La propuesta comienza con "Dos viejos judíos", que fue concebida en tiempo de pandemia, en encuentros virtuales desde abril 2020 a junio 2021, entre Naum Krass, David Edery, Ricardo Arias y Eva Ricart. Los protagonistas son dos viejos amigos: uno religioso, el otro comunista. Todo comenzó con un rastreo en sus memorias, recuerdos vinculados a la judeidad: chistes, anécdotas, relatos familiares, canciones, recetas de comidas, oraciones religiosas, que se fueron articulando en torno a la historia compartida. Actuación: Naum Krass y Martín Fumiato. Dirección: Ricardo Arias

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>> Leer más: Pompeyo Audivert vuelve a Rosario con "Habitación Macbeth"

- "Habitación Macbeth". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Dirigida y protagonizada por Pompeyo Audivert, "Habitación Macbeth" es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo también en el nivel de las formas de producción, de transparentar la estructura soporte, la máquina teatral y su metáfora, sin menguar la extraordinaria potencia poética que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestizándose con ellas, acrecentándolas, defendiendo la máscara (Macbeth), pero también sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin máscaras.

El actor como habitación posesa, habitáculo de encarnaciones, punto de encaje de un trance colectivo vinculado a la sospecha existencial de ya haber sido, de estar inscriptos en el eje de inercia de un sinfín implacable, en un teatro llamado mundo que nos detenta como piezas predestinadas a un circuito prefijado e irrevocable de muerte y resurrección.

Macbeth es la obra perfecta para este cometido teatral, somos actores de una tragedia circular que ya está escrita, habitados por fuerzas que viven larvadas en nosotros, rémoras de un crimen social que fundó nuestra perspectiva histórica y no cesa de producirse, somos una sociedad Macbeth, nacida de una voluntad de poder compulsiva, cargada de un imperio que no admite rechazo.



- "Hamlet se va de gira". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los viernes de abril

Un grupo de marionetas, que antaño representaban la clásica obra Hamlet, están en desuso desde hace tiempo. Su hacedor y creador, Dante, ha perdido su amor y su pasión y ya no quiere volver a actuar. Sin embargo, las marionetas exigen salir a escena, de gira, volver a los escenarios. Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar. Se trata de una producción de Arteón que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Actúan: Matías Tamburri, Santiago Pereiro, Bárbara Zapata, Liliana Gioia , Juan Biselli y Fernando Galassi. Dirección y dramaturgia: Néstor Zapata.

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- "Aquelarre en el humedal". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los viernes de abril

Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Intercambios y asombros ante mundos que navegan por aguas y tiempos diferentes. Entre el miedo al olvido y el resguardo de la memoria. Entre la resistencia a lo injusto y el valor de nacer a lo inesperado. Amparadas por el humedal y convocadas por el fuego, la luna alumbrará historias, gestos, músicas, legados. Actúan Lourdes Alvarado, Denise Becerra, Leticia Ojea. Dirección y puesta en escena: Marita Vitta. Hay 2x1 para estudiantes.

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- "Maniobras (del final de un día)". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de abril



"Un cumpleaños especial. Con sorpresas y descubrimientos. Una serie de maniobras extrañas al final del día". La obra se desarrolla en 1972 durante el cumpleaños del general retirado y viudo Gregorio Tejar, quien parece haber tenido responsabilidad directa en represión ilegal con la denominada Masacre de Trelew. Autor: David Viñas. Dirección y puesta en escena: Aldo Rubén Pricco. Actuación: Lucía Móttola, David Zoela, Mariano Raimondi, Paola Scarinci, Roberto Chanampa, Virginia Esparza.

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>> Leer más: Julio Chávez presenta "La Ballena" en la ciudad: "El público rosarino es exigente, conocedor y buen anfitrión"

- "La ballena". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: sábado 11 y domingo 12



La exitosa obra “La Ballena”, protagonizada por Julio Chávez y con dirección de Ricky Pashkus, llega a Rosario. Basada en la pieza teatral que inspiró la película homónima por la cual Brendan Fraser ganó un Oscar. Charlie es un profesor de literatura que da clases desde su casa. Está enfermo, tiene obesidad mórbida, ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana. Así, conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia. Y frente a la certeza de sus últimos días decide reencontrarse con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años.

Con ella, intentará reparar un vínculo marcado por recuerdos, silencios y rencores. “La Ballena” es la historia de un final. Los últimos días en la vida de un hombre que lleva en su cuerpo el daño que se ha hecho, que ha hecho y que le han hecho. Los últimos días de un hombre que intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo. Perdonar y ser perdonado es una forma de darle una nueva oportunidad al ser humano.

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- "Una Flor en la Boca". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).



La obra original de Luigi Pirandello escrita en 1923 ("L’uomo dal fiore in bocca"), da la posibilidad de cien años después seguir reflexionando sobre temas fundamentales. Un hombre pierde el ómnibus, llega un minuto tarde, lo ve alejarse. El tiempo de espera del próximo ómnibus, es el tiempo para reflexionar sobre su vida, imaginar otra y poder irse tranquilo. La obra cuenta la experiencia personal de un hombre en relación a lo colectivo, un relato atravesado por interrogantes contemporáneos. Una obra que busca claves para afrontar los días con serenidad, fino humor, ironía y feroz crítica. Una obra que es ante todo es una celebración de lo humano. “Cualquier hecho de la vida, por mínimo que sea, debe ser vivido hasta sus últimas consecuencias”. Actúan: Raúl Saggini y Fabricio Leocatta. Dirección: Gustavo Maffei.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 11 de abril

- "Villa". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

Villa sobrevuela la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina desde una perspectiva contemporánea. Villa pone en escena a tres mujeres que integran una comisión especial encargada de decidir el destino de un ex centro clandestino de detención.

Villa no busca hablar del pasado como recuerdo, sino como presencia. El horror deja rastros en las paredes, en los cuerpos, en la memoria. Villa intenta escuchar lo que aún resuena, lo que no se deja clausurar. Villa intentara en cada función, ser también un acto de memoria. Villa, el país y la humanidad que intentamos seguir construyendo. Actúan: Patricia Almada, Nora Silva y Natalia Trejo. Dirección General: Gabriel Romanelli.

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- "Suabia". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de abril y mayo



Una estación vacía. Una noche de lluvia y de paro ferroviario. Dos desconocidos obligados a esperar. Lo que comienza como una charla absurda se convierte en un duelo de ingenio. Entre humor oscuro y tensión creciente, “Suabia” explora un territorio donde las palabras ya no son solo opiniones, sino acciones. Actúan: Alejandro Pérez Leiva y Fran Alonso. Dirección: Germán Lucatti. Dramaturgia: Leonel Giacometto.

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>> Leer más: Se viene "Suabia", una obra teatral que promete calidad y emociones fuertes

- "La ballena". 20.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: domingo 12

La exitosa obra “La Ballena”, protagonizada por Julio Chávez y con dirección de Ricky Pashkus, llega a Rosario. Basada en la pieza teatral que inspiró la película homónima por la cual Brendan Fraser ganó un Oscar. Charlie es un profesor de literatura que da clases desde su casa. Está enfermo, tiene obesidad mórbida, ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana. Así, conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia. Y frente a la certeza de sus últimos días decide reencontrarse con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años.

Con ella, intentará reparar un vínculo marcado por recuerdos, silencios y rencores. “La Ballena” es la historia de un final. Los últimos días en la vida de un hombre que lleva en su cuerpo el daño que se ha hecho, que ha hecho y que le han hecho. Los últimos días de un hombre que intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo. Perdonar y ser perdonado es una forma de darle una nueva oportunidad al ser humano.

- "Hijas de Shakespeare". 21hs. La Usina Social (Jujuy 2844).



Julieta, Ofelia y Desdemona, se encuentran para hacer de sus tragedias un acto de rebeldía y audacia; desenmascarando verdades ocultas, valentías reprimidas y amores vencidos. Una obra teñida de humor, música y recuerdos clásicos entrelazados con la actualidad. Actúan: Luz Battagliotti, Ana Salinas, María Laura Silva, Ilya Miljevic. Dirección y dramaturgia: Julieta Pretelli

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>> Leer más: El Teatro el Círculo inaugura su Elenco de Teatro Clásico con "Bodas de sangre"

- "Bodas de sangre". 20hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)



Hay una boda. Hay un novio y una novia. Y hay otro hombre para la novia. Demasiados deseos reprimidos. Amantes y familias de los amantes jugando el mismo juego trágico. Amores y pasiones ingobernables. Y la sangre. La sangre. La sangre. Autor: Federico García Lorca. Elenco: Juan Carlos Capello, Florencia Crende, Iván Kowalczyk, Cecilia Patalano, Aquiles Pelanda, Vicky Principi y Luisina Suárez. Adaptación, puesta en escena y dirección general de Gonzalo Catalani.



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- "Enderiva". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

En este suelo hay una pulsión de angustia que rodea desde hace siglos nuestras vidas ritmando los antiguos “ayes”, dolores vueltos cantos que derivan en danza nuestra, pariendo modos plañideros de bailar las ausencias. Las madres andan-danzan fertilizando la tierra de lágrimas, acequias que dan vida a la luz de un nuevo amanecer, aquí, donde “la tierra fue amarrada a los potros de la demencia”. Bailarinas/es: Karina Seisas, Franco Bracco, Claudia Sanabria, Rafael Sebilan, Daniela Priotti, Florencia Alonso, Juan Manuel Boz, Patricia Nicolosi, Leandro Menna, Julieta Rodriguez Miranda, Juan José Ghío Orazola, María Inés Vitanzi, Diego García. Actor invitado: Claudio Muntaabski. Dramaturgia y Dirección: María Inés Vitanzi y Diego García.

- "No descansa nunca". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de abril



Actúan Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado, con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. En un barrio demorado, que podría ser nuestro país, hay una escuela flotando entre el pasado y el presente. Dos maestras cumpliendo tareas especiales. Matando el tiempo, cumpliendo horario. Perdidas entre “el tiempo pasado que siempre fue mejor” y la incertidumbre del porvenir. Entrando a empujones en los nuevos paradigmas. ¿Conocés los efectos secundarios de ser docente? La producción general es de Hijos de Roche, el grupo 25 años haciendo teatro en Rosario.

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- Experiencia FAPP. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Durante los sábados de abril, mayo y junio te esperamos para conocer esta experiencia Subterránea que une Teatro, comida y tragos en el Cultural de Abajo Cada fin de semana se renueva la cartelera para disfrutar de este evento más de una vez. Este sábado se presenta "La noche que vino Messi": Meli está por cometer una locura y ya no saben cómo detenerla. Solo queda una última carta bajo la manga: Messi. Actúan: Martu Amici, Úrsula Díaz y Macu Mascía. Dirección: Mauro Lemaire. "En el jardín de los Capuleto": Romeo Montesco, ya entrado en años, se esconde entre los arbustos esperando el momento justo para trepar al balcón de Julieta. Su amigo Mercuccio lo ayudará a idear un plan para alcanzar ese amor imposible. Actúan: Juan Pablo Cabral y Juanchi Vidoletti. Dirección: Mario Vidoletti. "Sanar es un mal común": ¿Ex tóxicos? ¿Conflictos con tu árbol? ¿Tu bolsillo ya no resiste a fin de mes? Arreglar tu vida puede ser posible… y en una sola sesión. Rompé tus patrones y acercate. ¿Estás lista para ser curada? Actúan: Macarena Villalobo y Lucía Telesca. Dirección: Paula Arias

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- "Expediente yerma". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

En la obra “Yerma”, Federico García Lorca describe a su protagonista como víctima de lo infecundo. Casada por su padre, Enrique, el pastor, con Juan, un campesino dueño de tierras, Yerma pasa sus días en los quehaceres del hogar (coser, lavar ropa, cuidar la casa, cocinar). Es sumisa y respetuosa pero no ama a Juan, ama a Víctor, un amigo de la infancia. Yerma se reprime, pero acepta con alegría su destino ya que proyecta su deseo en los hijos que “vendrán”. Van pasando los años, su deseo no se concreta y se desespera. Sumado a la presión del jucio social, Yerma vive en un entorno de opresión constante. Para la sociedad de ese momento, la maternidad es sinónimo de realización femenina, por lo tanto, la sequía de hijos, en un entorno rural fecundo es motor de la tragedia. Actúa: Cecilia Murillo. Dirección: Dinorah Glikstein. Autor: Nerio Tello

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- "El bien raíz". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

Un albañil paraguayo ayuda a una inmigrante italiana a construir su casa. Entre mates, frustraciones, risas y magia la historia argentina acontece. Cuando ellos ya no estén, ¿quién protegerá sus tierras? Actúan: Sandra Mesa y Cindi Grüssi. Dramaturgia y dirección: Esteban Ameriso.

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- "Ota, teatro para bebés 2". Infantil. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

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Para bebés de 0 a 3 años. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025. Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 12 de abril

- "La excepción primera". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Una comedia dramática con elementos del teatro del absurdo que transcurre durante una cena en la residencia del Sr Rucci, quien estará ausente durante toda la velada. Actúan: Leandro Federico, Lucrecia Mubilla, Carolina Rossi, Leandro Saavedra. Dirección y Técnica: Russo Brian Jon

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- "Hermanas camalote". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los domingos de abril

Hermanas Camalote es un viaje sensorial al corazón del barro. Tras un naufragio en las aguas del Paraná, el cuerpo se vuelve paisaje y la supervivencia se transforma en mito. Entre el suspenso y la locura de la insolación, el humor y la danza surgen como salvavidas. Esta obra explora las corporalidades que emergen de la humedad y la historia indómita de nuestro litoral. ¿Qué sucede cuando naufragamos en nuestra propia tierra? En escena: Florencia Rivosecchi, Mauro Cappadoro y Rocío Martín. Dirección: Diego Stocco

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- "Voces que el viento trae". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los domingos de abril

Un relato atravesado por la memoria, el mito y la pesadilla. En "Voces que el viento trae", Armando Durá propone una experiencia teatral entre el absurdo y lo gótico, donde el eco de la “Conquista del desierto” resuena como una herida que nunca termina de cerrarse.

Un padre militar, su esposa y sus tres hijas habitan las tierras del exterminio patagónico. Cuando la madre huye para vivir con los pueblos originarios, el horror se desata: el padre asesina y luego se suicida, dejando a las tres hijas atrapadas en un tiempo suspendido, envejeciendo dentro de sus vestidos infantiles. En ese limbo, los fantasmas de los masacrados regresan, y el propio padre vuelve desde su tumba para perpetuar su legado de violencia. Entre el absurdo, la tragedia y el humor más oscuro, la aparición de la Vieja Vizcacha —una figura delirante y combativa surgida del seno de la tierra— trastoca el destino de todos, desafiando el ciclo eterno de la barbarie.

Dirección y Dramaturgia: Armando Durá. Actúan: Temis Parola, Nives Paschetto, Jorgelina Farioli, Eugenio Tamburri y Cecilia Murillo

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- "Stripkill Reborn". 20hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los domingos de abril



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- "Dejá que sufro yo". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los domingos de abril

Danza Teatro. Una obra con historia, una historia que nunca termina. Los avatares del cuerpo que sufre, que intenta curarse. El cuidado, la ternura y el abandono. La precariedad que nos acecha se mezcla con el frenesí, el éxtasis o la derrota. La versión original fue estrenada en el año 2000 por el grupo Ester Primavera con la dirección de Marcelo Díaz. 25 años después el colectivo Ficción Física revisita la obra a través de nuevas corporalidades, miradas y herramientas escénicas. En escena: Diego Stocco, Ulises Fernández, Ignacio Vega Dávalos, Francisco Nakayama, Agustín Roberti. Dirección: Marcelo Díaz y Alejandra Anselmo

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- "La ballena". 20.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

La exitosa obra “La Ballena”, protagonizada por Julio Chávez y con dirección de Ricky Pashkus, llega a Rosario. Basada en la pieza teatral que inspiró la película homónima por la cual Brendan Fraser ganó un Oscar. Charlie es un profesor de literatura que da clases desde su casa. Está enfermo, tiene obesidad mórbida, ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana. Así, conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia. Y frente a la certeza de sus últimos días decide reencontrarse con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años.

Con ella, intentará reparar un vínculo marcado por recuerdos, silencios y rencores. “La Ballena” es la historia de un final. Los últimos días en la vida de un hombre que lleva en su cuerpo el daño que se ha hecho, que ha hecho y que le han hecho. Los últimos días de un hombre que intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo. Perdonar y ser perdonado es una forma de darle una nueva oportunidad al ser humano.