Un jugador de Rafaela sufrió un ACV antes de un partido en Las Parejas

El futbolista Matías Ferlini tuvo un accidente cerebrovascular en la previa del encuentro que 9 de Julio de Rafaela debía jugar de visitante ante Sportivo

El club 9 de Julio de Rafaela informó que el futbolista Matías Ferlini sufrió una descompensación cerebrovascular el pasado domingo , cuando el plantel arribó a Las Parejas, en la previa del encuentro ante Sportivo por el torneo Federal A . Tras el episodio, el jugador recibió atención médica inmediata y fue trasladado en primera instancia a un hospital local. Posteriormente, fue derivado a Rafaela para continuar con estudios y controles especializados.

De acuerdo al parte médico oficial, el futbolista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le provocó síntomas como dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho.

A la vez, se resaltó que el jugador no presenta secuelas derivadas del episodio, aunque los estudios realizados detectaron otras lesiones que podrían ser previas, por lo que se indicó medicación preventiva y la continuidad de análisis complementarios. Además, los estudios cardiológicos realizados hasta el momento arrojaron resultados normales, lo que llevó tranquilidad al entorno del futbolista y al club.

Desde la institución destacaron que Ferlini se encuentra estable y bajo seguimiento médico, mientras continúa el proceso de evaluación para determinar su evolución. En tanto, 9 de Julio señaló que acompañará de cerca la recuperación del jugador y brindará nuevas actualizaciones sobre su estado de salud en los próximos días.

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El partido correspondiente a la segunda fecha y jugado en la cancha del Lobo de Las Parejas se llevó adelante y concluyó en empate en uno.

El comunicado de la entidad

"El Club Atlético 9 de Julio informa que, en la jornada del pasado domingo, durante el arribo a la ciudad de Las Parejas (Santa Fe), el jugador Matías Ferlini sufrió una descompensación que requirió atención médica inmediata. En primera instancia, fue trasladado al hospital local, donde recibió las primeras asistencias, y posteriormente derivado a la ciudad de Rafaela para continuar con su evaluación y tratamiento. En el día de la fecha, y de acuerdo al parte médico oficial brindado por la doctora Paola Capponi, jefa de terapia intensiva del Sanatorio Nosti, se informó que el paciente Matias Ferlini sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), lo que provocó síntomas como dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho. No presenta secuelas a partir de este episodio.

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Más adelante, se agregó: "Los estudios realizados evidenciaron otras lesiones que podrían ser previas, por lo que se indicó medicación preventiva y la continuidad de estudios complementarios. Hasta el momento, los estudios cardiológicos arrojan resultados normales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/9dejuliooficial/status/2041919107491102965&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético 9 de Julio informa que, en la jornada del pasado domingo, durante el arribo a la ciudad de Las Parejas (Santa Fe), el jugador Matías Ferlini sufrió una descompensación que requirió atención médica inmediata.



En primera instancia, fue… pic.twitter.com/El37B1KCPm — Club A. 9 de Julio de Rafaela (@9dejuliooficial) April 8, 2026

"Desde la institución llevamos tranquilidad a la familia, compañeros y a toda la comunidad, destacando que Matías se encuentra estable y en proceso de seguimiento médico. Asimismo, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Sanatorio Nosti por la rápida intervención, la calidad profesional y la atención brindada, siendo un pilar fundamental en la evolución favorable del deportista. El club continuará acompañando de cerca su recuperación y brindando las actualizaciones correspondientes".