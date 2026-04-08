Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Deben aplicársela las personas con factores de riesgo. Se colocan en vacunatorios públicos, privados y farmacias. Qué pasa con Iapos y Pami

A vacunarse. La campaña arrancó en marzo y se está reactivando con la llegada del frío

Con el cambio que se está viviendo en los primeros días de esta semana , que pasó del calor sofocante a temperaturas mucho más acordes al otoño en curso , se reactivó la campaña de vacunación antigripal en Rosario , tanto en los vacunatorios públicos como en los privados, incluidas las farmacias. Este año la inoculación para los grupos de riesgo comenzó antes que en otras temporadas, teniendo en cuenta el brote que hubo, de manera anticipada, en Estados Unidos y algunos lugares de Europa. En esos lugares, por la rapidez del contagio de la nueva cepa de influenza, muchos la llamaron la Súper Gripe (cepa H3N2K).

Una recorrida que hizo La Capital por centro de salud rosarinos y farmacias donde se colocan tanto la trivalente (que protege contra tres cepas del virus de la gripe) como la tetravalente (que incluye cuatro cepas) indica que la cantidad de personas que se están acercando auguran una buena campaña.

De acuerdo a los datos brindados por Salud de Santa Fe, que comenzó a vacunar el 10 de marzo, cuando aún no se cumplió un mes se colocaron 144 mil vacunas. El arranque había sido auspicioso, con 82 mil vacunas en pocos días.

Los destinatarios son los más vulnerables frente al virus. Además se incluye, entre los que deben vacunarse, al personal que trabaja en sanatorios, clínicas, hospitales y geriátricos y a las fuerzas de seguridad.

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Para darle un mayor empuje a la campaña, Santa Fe espera el envío de más dosis desde Nación, que las distribuye en todo el territorio nacional y estarían arribando esta semana.

De hecho, en algunas instituciones privadas están faltando dosis para completar la vacunación de los médicos, enfermeros, y otros trabajadores de la salud.

vacunas gripe Personas de todas las edades (mayores de dos años) que tengan enfermedades crónicas tienen que recibir la vacuna para minimizar el impacto de la gripe

Qué pasa en las farmacias

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario, Carina Ianni, comentó que la campaña antigripal viene desarrollándose "como todos los años, de manera coordinada entre el Colegio y el gobierno provincial".

Respecto a Pami, cuyos afiliados pueden vacunarse en efectores públicos o hacerlo de manera gratuita en la farmacia de su barrio, "recibimos una primera tanda, pero fue aproximadamente un 20 por ciento menor que en años anteriores", por eso, las farmacias aguardan noticias en los próximos días para poder tener más precisiones, ya que reciben consultas sobre el tema.

Iapos "marcha normalmente", destacó la farmacéutica, quien señaló que tanto los afiliados de Pami como los de Iapos "son los primeros que vienen" cuando se lanzan las campañas.

En relación a las dosis para los privados (que cuesta 65 mil pesos), deben asistir con indicación médica. "En este grupo no vemos diferencia en cuanto a la demanda en relación a otras temporadas, aunque luego de la pandemia de Covid fuimos notando una disminución de gente que quiere vacunarse", reconoció lanni.

"Es muy importante reforzar el concepto de que la vacunación es clave para prevenir enfermedades que pueden ser severas y que además de cuidar la propia salud ayuda a toda la comunidad", remarcó la profesional.

Desde el vacunatorio de Grupo Oroño, que es referente en materia de inoculación, Laura Gallo mencionó que "tenemos dosis en stock" para los privados (vacunas que llegan directamente desde el laboratorio) e instó a los rosarinos a acercarse para cumplir con este paso que es fundamental antes de que llegue el frío. En cuanto a las vacunas gratuitas para grupos de riesgo y el personal de salud "nos están entregando muy de a poco", dijo la gerente operativo del vacunatorio de Rioja 2292.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

La vacuna contra el virus de la gripe o influenza es de aplicación anual, gratuita y obligatoria y está indicada para ciertos grupos. Es importante que se vacunen a tiempo ya que esta enfermedad que se caracteriza por fiebre, dolor corporal, tos, resfrío fuerte y malestar general puede generar complicaciones graves, internaciones y muerte.

Deben recibir la dosis anual antes de que empiece el frío: