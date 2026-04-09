Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

El municipio abrió la inscripción a seis capacitaciones intensivas para jóvenes de 15 a 30 años en habilidades digitales, idiomas y tecnología

Son 6 cursos cortos presenciales que no requieren conocimientos previos

La Municipalidad de Rosario lanzó un nuevo ciclo de talleres intensivos gratuitos en Puerto Joven , el espacio interactivo ubicado en San Martín y el río. La propuesta apunta a jóvenes de entre 15 y 30 años y ofrece formación en competencias digitales, comunicacionales y lingüísticas.

La inscripción ya está abierta a través de un formulario online disponible en el sitio oficial ( rosario.gob.ar ). Los cursos no requieren conocimientos previos, se dictan de manera presencial y cuentan con certificación municipal.

La preinscripción estará abierta hasta el 15 de abril . Una vez completado el formulario, el equipo de Puerto Joven se contactará con cada persona para confirmar la vacante en el curso elegido.

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Qué cursos ofrece Puerto Joven

El programa incluye seis talleres intensivos que se desarrollarán en el espacio TecLab:

Portugués: comienza el 20 de abril. Se cursa los lunes de 18:30 a 20:00 durante 12 clases teórico-prácticas.

comienza el 20 de abril. Se cursa los lunes de 18:30 a 20:00 durante 12 clases teórico-prácticas. Coreano inicial: inicia el 21 de abril. Clases los martes de 11:00 a 13:00, con contenidos de alfabeto, pronunciación y gramática básica durante 12 encuentros.

inicia el 21 de abril. Clases los martes de 11:00 a 13:00, con contenidos de alfabeto, pronunciación y gramática básica durante 12 encuentros. Mocoví inicial: arranca el 22 de abril. Habrá 4 jornadas llevadas a cabo los miércoles de 15:00 a 17:00 con foco en lengua y cultura.

arranca el 22 de abril. Habrá 4 jornadas llevadas a cabo los miércoles de 15:00 a 17:00 con foco en lengua y cultura. Inglés inicial: comienza el 23 de abril. Son 12 clases los jueves de 17:00 a 18:30.

comienza el 23 de abril. Son 12 clases los jueves de 17:00 a 18:30. Robótica y automatización: inicia el 8 de mayo. En total se darán 12 encuentros y se cursa los viernes de 15:00 a 17:00 con contenidos de electrónica, sensores y robótica móvil.

inicia el 8 de mayo. En total se darán 12 encuentros y se cursa los viernes de 15:00 a 17:00 con contenidos de electrónica, sensores y robótica móvil. Diseño gráfico con Canva: empieza el 8 de mayo. Son 4 clases los viernes de 17:30 a 19:00 orientadas a crear piezas para redes y proyectos propios.

La iniciativa forma parte del programa Jóvenes en Acción. La directora de Puerto Joven, Martina Vásquez, explicó que el objetivo es ofrecer herramientas que acompañen las trayectorias de los jóvenes.

Los talleres buscan fortalecer la autonomía, potenciar la creatividad y mejorar las oportunidades a futuro mediante espacios de aprendizaje accesibles, dinámicos y orientados a la práctica.