El Azcuénaga Blues Festival llega a los barrios de Rosario Con una grilla destacada, los clubes de la ciudad impulsan una propuesta cultural accesible para disfrutar del blues en Rosario 9 de abril 2026 · 11:00hs

Caburo, leyenda del blues rosarino, abrirá el "Azcuénaga Blues Festival"

El Club Azcuénaga y el Club de Blues de Rosario se unen para el una noche fantástica e imperdible de pura música en la ciudad. Juntos impulsan el “Azcuénaga Blues Festival”, una propuesta para este fin de semana que invita a recorrer el blues en los barrios y disfrutar de una experiencia cultural distinta.

La cita será este sábado 11 de abril, desde las 20.30, en el Club Azcuénaga (Zapiola 5441). Se trata de una movida cultural que busca acercar a músicos y público en nuevos espacios, para impulsar la participacion popular cuidandose mutuamente los bolsillos con una movida cultural social de clubes con clubes.

El Azcuénaga Blues Festival El Azcuénaga Blues Festival, será una noche a pura música y blues. El evento abrirá con Caburo y Lucy, dando paso a una grilla potente que incluye a Imagen Rock (con un set blusero), Rosario Rock and Blues, una de las bandas con mayor crecimiento en la escena local, y el cierre a cargo del Tributo a Albert Collins, considerado por muchos como uno de los más logrados a nivel internacional.

El sonido estará a cargo de Aire Libre Radio Comunitaria. Además, habrá un stand del Club de Blues de Rosario con material del género, discos de vinilo y la firma del libro "Yo nací en Rosario" por parte de Caburo. Para completar la noche: patio cervecero, choripanes, hamburguesas y un buffet popular, ideal para disfrutar sin que duela el bolsillo. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Sportivo Azcuenaga (@clubazcuenaga)