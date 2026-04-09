La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

Estará tres días en la ciudad para reclamar por mejoras salariales y de condiciones de trabajo, con una agenda de diversas actividades en el espacio público

La plaza San Martín será escenario, durante tres días consecutivos, de la instalación de la Carpa Blanca itinerante , un símbolo de lucha de los docentes durante la década de 1990 que se reactivó para reclamar por mejoras salariales. En Rosario, habrá diversas actividades desde este jueves y hasta el sábado inclusive.

"Volvemos a levantar la Carpa Blanca como símbolo de lucha, retomando la histórica experiencia de 1997 frente al Congreso . Hoy, la carpa itinerante recorre Santa Fe para enfrentar el ajuste y defender la educación pública", indicaron en un comunicado desde Amsafé.

Y agregaron que el reclamo es por "salarios dignos, condiciones reales para enseñar y aprender, en defensa de las jubilaciones, por la salud de los trabajadores de la educación y contra el ajuste y el vaciamiento de la escuela pública".

Las actividades comenzarán este jueves , con clases públicas y abiertas sobre Educación Sexual Integral (ESI) y sobre educación especial. La jornada tendrá un cierre cultural.

carpa blanca docentes Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Para el viernes, hay programado un plenario de jubilados, la propuesta "Maestras argentinas en diálogo", un conversatorio sobre infancias y la mesa intersindical con la incorporación de organizaciones sociales. Durante la jornada, se desarrollará el acto central de la propuesta para rendir homenaje al docente Carlos Fuentealba, asesinado hace 19 años durante la represión de una protesta en la provincia de Neuquén.

El cierre, el sábado, tendrá como propuesta central un festival cultural con Pim Pau, el Colectivo Musical de Rosario y Jorge Fandermole.

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En la previa al inicio de la Carpa Blanca, desde Amsafé resaltaron la iniciativa y señalaron que existe un malestar extendido entre los docentes.

"El 2 de marzo hubo un quiebre, como el que marcó la Carpa Blanca en los 90, cuando no se pudo ocultar el malestar de los docentes. Hubo un paro con altísimo acatamiento y una movilización multitudinaria ¿Y dónde fue el acto oficial de inicio del ciclo lectivo? El único acto oficial fue en la delegación de Gobernación en Rosario, en donde el ministro (de Educación, José Goity) tuvo que dar explicaciones (por el paro)", manifestó el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, a Telefé Rosario.