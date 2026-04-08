Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Sucedió este miércoles a la madrugada en Mendoza y Alem. La Policía detuvo a uno de los presuntos agresores. Hubo varios episodios en la misma zona

Intento de robo en barrio Martin. El presunto delincuente fue detenido por Policía.

Intento de robo barrio Martin. El bar de Mendoza y Alem fue atacado a piedrazos. A pesar del percance la actividad era normal en el local

Un bar ubicado en pleno barrio Martin fue blanco este miércoles a la madrugada de un intento de robo . Uno o dos delincuentes intentaron ingresar al local rompiendo una de las vidrieras, pero la acción no llegó a buen puerto: el cristal no se rompió y la Policía lo detuvo a uno de los ladrones cuando estaba a pocos metros.

El incidente se produjo en la sucursal de Freedom”, ubicado en la ochava sudeste de Mendoza y Alem . Micaela, una de las empleadas del lugar, contó a LT8 que se enteraron de lo ocurrido cuando una de sus compañeras llegó a primera para poner todo en orden e iniciar la jornada laboral.

La joven rememoró: “ Llegó mi compañera para abrir y se encontró con la Policía, que tenía a un ladrón detenido a pocos metros. El vidrio estaba roto. Gracias a Dios quisieron entrar, pero no pudieron romper el cristal. Al parecer le tiraron con un cascote que encontraron en la calle, pero no llegaron a romper del todo y no pudieron ingresar. Es la primera vez que pasa algo así en este local”, sostuvo la joven.

La chica agregó que por comentarios de vecinos se enteraron que hubo otros intentos de robos en locales del barrio. En una empanadería ubicada a una cuadra de Freedom, en el negocio de ropa que queda a unos metros y algunos otros locales. “Hay mucha policía dando vueltas, pero según dicen los robos son de noche o durante la madrugada”, añadió.

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El percance de esta madrugada no afectó la actividad en el bar. “Por suerte, pudimos arrancar a trabajar a pesar de lo que ocurrió. Los clientes vinieron normalmente y estamos como todos los días”, remarcó.

bar piedrazo

Fuentes policiales indicaron que el intento de robo fue reportado a la Central de Emergencias 911 alrededor de las 3.45. Efectivos de la Brigada Motorizada acudieron al lugar y tras un patrullaje por la zona logaron dar con uno de los presuntos resposables del hecho en 3 de Febrero al 500.

piedrazos al bar Intento de robo en barrio Martin. El presunto delincuente fue detenido por Policía. Foto: Policía de Santa Fe

Se trata de un hombre de 31 años identificado como David Francisco B. En la vereda del bar, los agentes hallaron cuatro pedazos de baldosas. El hombre aprehendido por el caso de daños fue derivado a la Seccional 2ª.