Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

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Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy
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El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente
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La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas
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Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo
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Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube
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El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados
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Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
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Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
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Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero
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El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país
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Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
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Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
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Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"
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Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
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Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles
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Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
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Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
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