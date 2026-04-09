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Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

La agrupación ligada a la diputada nacional Romina Diez consiguió cuatro consejeros estudiantiles y cuatro secretarios en Rosario

9 de abril 2026 · 13:09hs
Los jóvenes libertarios festejaron tras la votación en la UNR.

Los jóvenes libertarios festejaron tras la votación en la UNR.

La presidenta de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe, Romina Diez, celebró este jueves los resultados obtenidos en las elecciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). A través de un comunicado, su agrupación anunció que dio un "batacazo" en las urnas de las facultades.

A partir de la votación de los últimos tres días, Universitarios por la Libertad (UPL) contará con cuatro consejeros y otros tantos secretarios estudiantiles. Esto implica un crecimiento de la representación del espacio alineado con el presidente Javier Milei.

"Vamos a dar la batalla por una facultad más transparente", anunciaron desde la agrupación después de las elecciones. En este sentido, agregaron: "Las ideas de la libertad entran a la universidad y llegaron para quedarse".

UPL celebró los resultados en la UNR

Diez se sumó al festejo y dejó en claro que quedó conforme con la performance de los libertarios en las urnas de la UNR. En este sentido, "Vamos a seguir trabajando en pos de una universidad y una educación libre, por y para los estudiantes", dijo.

>> Leer más: Romina Diez apoyó a la agrupación Universitarios por la Libertad: "Vamos a terminar con los gerentes del adoctrinamiento"

"Seguimos creciendo y llevando las ideas de la libertad a cada facultad de Santa Fe y la Argentina", manifestó la economista. A continuación, destacó: "Este proyecto es el movimiento estudiantil liberal más grande de la historia y con estos resultados logramos aumentar nuestra presencia en las universidades".

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