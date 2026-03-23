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Se viene "Suabia", una obra teatral que promete calidad y emociones fuertes

Sobre un texto de Leonel Giacometto versionado para la escena por Germán Lucatti, actúan Alejandro Pérez Leiva y Fran Alonso. Los sábados de abril y mayo, en el Teatro de la Manzana

23 de marzo 2026 · 16:05hs
Alejandro Pérez Leiva

Alejandro Pérez Leiva, de vasta y reconocida trayectoria en la escena rosarina.
Se viene Suabia, una obra teatral que promete calidad y emociones fuertes

Una estación vacía. Una noche de lluvia y de paro ferroviario. Dos desconocidos obligados a esperar. Lo que comienza como una charla absurda se convierte en un duelo de ingenio. Entre humor oscuro y tensión creciente, “Suabia” explora un territorio donde las palabras ya no son solo opiniones… sino acciones

En la madrugada de Hidalgo, un pueblo perdido en la provincia de Santa Fe, un muchacho llega a la estación para tomar el primer tren pero un paro ferroviario lo obliga a pasar la noche junto a un hombre que duerme en la estación. En clave de policial, la obra crea una atmósfera de tensión entre los dos personajes, que aunque parecen desconocidos, descubren tener más cosas en común de las que imaginan. “Hay que tener mucho cuidado con las energías de los otros... La energía que nos rodea...”. Con texto de Leonel Giacometto, la versión escénica de Germán Lucatti convierte esta obra en un territorio donde la realidad y la ficción se entrelazan para llevar al espectador al límite de la empatía y la compasión. Las actuaciones de Pérez Leiva y Alonso les dan vida a dos personajes que divierten, emocionan y hacen pensar.

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Las entradas anticipadas tienen un valor de $16.000 a través de reserva por whatsapp. También pueden adquirirse en boletería del teatro el día de la función, a un valor de $18.000. Sábados de abril y mayo a las 21 en Teatro de la Manzana, San Juan 1950. Para reservar, comunicarsee por WhatsApp al +5493416663992 LA OBRA

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