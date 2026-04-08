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Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

La Fiscalía Regional dio a conocer la causa del fallecimiento y la detención de un segundo sospechoso por el asesinato del joven de 23 años

8 de abril 2026 · 10:38hs
Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido.

Foto: Facebook.

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido.

Desde la Fiscalía Regional dieron a conocer que la causa de muerte de Ramiro Nast fue un traumatismo de cráneo grave. El joven de 23 años había sido visto con vida por última vez el viernes por la noche en Funes y su cuerpo apareció en una zanja, dentro de una heladera, el lunes por la tarde. Además informaron un segundo detenido como sospechoso del crimen.

La autopsia a Ramiro Nast se realizó este martes en el Instituto Médico Legal de Rosario. En ese marco los exámenes médicos dieron cuenta de la causa de fallecimiento, lo que sugiere que el joven fue víctima de golpes hasta que le ocasionaron la muerte. Ya había trascendido que los presuntos homicidas lo habían tenido amordazado.

>> Leer más: Funes: confirman el homicidio de Ramiro Nast y detienen a un sospechoso

En cuanto al detenido, la Fiscalía informó que fue identificado como K. T., de 25 años. Así se suma a un primer aprehendido que tiene la causa, Luis Fernando V., a quien denunció su ex pareja en una comisaría. Ambos serán imputados en los próximos días, en una audiencia que todavía no tiene fecha confirmada.

El crimen de Ramiro Nast

Lo último que supieron los familiares de Ramiro el viernes pasado fue que iba a ir a una fiesta. El domingo, luego de tres días sin saber de él, hicieron la denuncia y se activó el protocolo de búsqueda. Para entonces, el caso había trascendido a través de múltiples mensajes y pedidos de ayudas en las redes sociales.

>> Leer más: La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

"El teléfono quedó apagado y al otro día me enteré de que no había ido a trabajar porque él no vivía conmigo", contó Yanina, la madre de Ramiro. Luego de una búsqueda intensa, motorizada principalmente por los amigos del joven, el lunes a la tarde la policía encontró el cadáver en una zanja a la altura de la garita 16.

Llegaron ahí a partir de un dato que aportó la ex pareja de uno de los involucrados en el hecho. La mujer se presentó en la comisaría 23ª y contó que el hombre le había confesado que junto a otros dos jóvenes habían tenido a Ramiro maniatado en un domicilio y "se les fue la mano". La misma mujer deslizó que lo habían descartado en un zanjón dentro de una heladera, tal como momentos después fue hallado el joven.

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