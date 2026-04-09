La Capital | La Región | Homicidio culposo

Imputan por homicidio culposo al conductor ebrio que atropelló y mató a dos mujeres

El siniestro vial se produjo el domingo a la madrugada en Capitán Bermúdez. El automovilista seguirá en prisión preventiva hasta el 5 de agosto

9 de abril 2026 · 09:51hs
Tragedia en Capitán Bermúdez. Así quedaron los vehículos involucrados en el siniestro en el murieron dos mujeres

Tragedia en Capitán Bermúdez. Así quedaron los vehículos involucrados en el siniestro en el murieron dos mujeres

El automovilista que en estado de ebriedad el domingo pasado atropelló y mató a dos mujeres que iban en moto en Capitán Bermúdez fue imputado como autor de homicidio culposo en accidente de tránsito y quedó detenido en prisión preventiva hasta el 5 de agosto mientas avanza la causa judicial. Así lo resolvió el juez de Primera Instancia Eugenio Ramanini durante la audiencia de imputación que se realizó ayer en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo.

De esa forma, el magistrado hizo lugar al pedido que había efectuado el fiscal Aquiles Balbis. El trágico siniestro vial sucedió el domingo 5 de abril, a las 2.50, en avenida Belgrano y Paraná de Capitán Bermúdez. Según el planteo de Balbis, Libardo Q.M., de nacionalidad colombiana, conducía un automóvil Volskwagen Gol Tren se desvió al carril contrario y embistió con su vehículo a la moto en la que iban las víctimas, Silvina Bogado y Florencia Ayelén Sosa.

Ambas mujeres fallecieron como consecuencia del impacto, y mientras que el conductor se dio a la fuga sin brindar ningún tipo de ayuda. El automovilista finalmente fue interceptado y detenido en inmediaciones de Bahía Blanca y avenida De los Granaderos. En ese lugar, fue sometido a un examen de alcoholemia que dio resultado positivo: el instrumento de medición marcó 1,94 gramos por litro de alcohol en sangre.

Qué tuvo en cuenta el fiscal para la imputación

En declaraciones a LT8, el fiscal Balbis señaló que como parte de la investigación “se pudieron obtener imágenes de cámaras que no captaron el momento del choque, pero sí situaciones previas y posteriores al siniestro. A partir de allí, se advirtió que era una arteria de doble mano de circulación. Las chicas venían de trabajar desde San Lorenzo, desplazándose de norte a sur, y el imputado lo hacía en sentido contrario”.

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El fiscal Aquiles Balbis investiga el choque en el que murieron dos mujeres en Capitán Bermúdez. Imputó al conductor del auto por doble homicidio culposo

El fiscal Aquiles Balbis investiga el choque en el que murieron dos mujeres en Capitán Bermúdez. Imputó al conductor del auto por doble homicidio culposo

El fisical describió cómo se movió el acusado tras haber impactado contra las víctimas. “Una cámara lo captó luego del impacto. No iba por el carril que le correspondía. Eso se pudo confirmar con esas imágenes. Pero eso no es lo más grave. Tras protagonizar el choque, no detuvo su marcha, habiendo quedado las víctimas tiradas en la calle”, indicó.

>> Leer más: Tragedia en Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Balbis agregó que el automovilista “continuó su curso al menos 600 metros más. Se detuvo en Belgrano y Santa Fe. El imputado bajó del auto, vio los daños que había sufrido. El auto no tenía capacidad para seguir avanzando porque los daños eran considerables, porque había perdido los líquidos que le permitían circular. Entonces, al advertir que esaba llegando la policía y no podía seguir con el coche, optó por huir de manera pedestre”.

¿Homicidio culposo o con dolo eventual?

“Hubo un primer momento en el cual el acusado se retiró en el vehículo. A unos 600 fue interceptado por otro automovilista que se coloca por detrás para recriminarle lo ocurrido, esta persona se retira en forma pedestre. El imputado cruzó a pie un parque y las vías férreas que están en el lugar. Intentó llegar a barrio Coppello, pero fue aprehendido por personal policial en Bahía Blanca y avenida De los Granaderos”, agregó.

Balbis señaló que el hecho de que se diera a la fuga y que la alcoholemia fuera positiva con niveles muy altos, configuran un agravante para el imputado. “Eso está contemplado en la calificación. En primer, lugar no brindar ningún socorro; después profugarse del lugar y por último conducir con una alcoholemia positiva”, señaló, pero a la vez aclaró que en este caso no se podría tipificar como un homicidio doloso con dolo eventual.

"En principio no tenemos acreditado en esta instancia que haya habido dolo eventual. Esto puede cambiar con el avance de la investigación, pero en este momento no acreditamos que esta persona se haya representado la posibilidad de causar muerte, porque no circulaba a alta velocidad", agregó.

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