Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

El joven de 17 años fue acusado por la muerte de Guadalupe Montoya, si bien la fiscal aclaró que existen "otras líneas" de investigación en torno al crimen. El menor quedó alojado en un instituto para adolescentes

El sospechoso fue detenido en Trenque Lauquen, desde donde se tramitó su traslado. Quedó imputado por un crimen en un contexto de violencia de género.

El novio de Guadalupe Belén Montoya, la chica de 17 años que fue hallada muerta en una casa precaria de Rufino , quedó alojado en un instituto de puertas cerradas para adolescentes por un plazo de noventa días tras ser imputado por femicidio . La medida que alcanza al joven de la misma edad se dispuso tras una audiencia realizada el martes en el marco de una investigación que tiene a un crimen por razones de género como principal hipótesis, si bien la fiscal del caso indicó que hay otras líneas abiertas.

Guadalupe fue encontrada sin vida el martes 31 de marzo en una vivienda precaria de Eva Perón al 1100 de Rufino. En medio de la conmoción de esa localidad de 20 mil habitantes, el caso comenzó a investigarse como un suicidio aunque a partir de algunos hallazgos en la escena la investigación viró hacia la hipótesis de un femicidio . El modo en que fue asesinada la adolescente no fue dado a conocer.

Así, la fiscal de Responsabilidad Penal Adolescente Marianela Montemarani ordenó la detención del novio de la chica, un joven de 17 años que por su edad es punible. El martes se realizó una audiencia judicial en la cual fue imputado por el delito de femicidio y se dispuso que quede alojado en un instituto a puertas cerradas mientras continúa la pesquisa. La medida se ordenó por un plazo de noventa días.

La víctima fue encontrada sin vida en una casa precaria de Eva Perón al 1100. Algunos elementos abrieron el interrogante sobre la posibilidad de un asesinato, como la ausencia del celular de la chica, que hubiera permitido determinar con quién había estado en las últimas horas de su vida.

El caso comenzó a investigarse como un “homicidio calificado por la relación de pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.

Violencia de género

Tras el acto judicial del martes la fiscal precisó que el femicidio fue cometido entre las 11.30 y las 13.30 del martes anterior. Dijo que el joven sospechoso viajó el mismo día a la provincia de Buenos Aires y luego fue detenido. Lo ubicaron en la casa de un familiar en la ciudad de Trenque Lauquen, donde se realizaron allanamientos y se secuestraron elementos de interés para la pesquisa. Fue trasladado al Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Irar) de Rosario a la espera del avance del caso.

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Luego de la audiencia imputativa, Montemarani detalló a medios locales que “a partir de las evidencias recolectadas hasta el momento” le atribuyeron al adolescente la autoría de un homicidio calificado por la relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género. No obstante, aclaró que “en función de la gravedad del hecho hay otras líneas investigativas abiertas”.

En cuanto a la medida cautelar dispuesta sobre el muchacho, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación planteó que el magistrado a cargo de la audiencia respaldó los planteos de la fiscalía: “El juez avaló lo que argumentamos en relación a que los riesgos procesales estaban latentes e hizo lugar a nuestro requerimiento”, sostuvo.