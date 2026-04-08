Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada

Luego de varias semanas de demora, el presidente dialogó en su despacho con el efectivo que estuvo detenido durante 448 días en Venezuelamilei

Luego de varias semanas de demora, Javier Milei se reunió este miércoles en su despacho de la Casa Rosada con el gendarme Nahuel Gallo , quien estuvo detenido durante 448 días en Venezuela . Fue un encuentro de casi dos horas del que trascendieron pocos detalles sobre lo que se habló y unas pocas imágenes.

Los movimientos en la Rosada a la espera del efectivo de seguridad comenzaron pasadas las 16, cuando personal de Casa Militar empezó a colocar cordones de seguridad en el Patio de Las Palmeras. La intención fue que no se produzca circulación interna.

A las 16.44, Patricia Bullrich (jefa del bloque oficialista en el Senado) fue la primera en ingresar por el Salón de Bustos. Luego entraron Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia; Alejandro Monteoliva, la ministra de Seguridad Nacional; Pablo Quirno, el canciller, y el director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni .

Gallo, por su parte, llegó pasadas las 16. Hizo su ingreso por una puerta lateral. Luego, esperó junto a los funcionarios y a la senadora al primer mandatario, que grabó una entrevista con los economistas Antonio Aracre y Marcelo Castiñeiras en su despacho .

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días privado de su libertad en Venezuela por orden del régimen de Nicolás Maduro. Participaron de la reunión la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el Canciller,… pic.twitter.com/TlELywUklu

La convocatoria duró aproximadamente dos horas y los funcionarios que participaron del encuentro con Gallo salieron todos juntos, a las 18.43. Hubo sonrisas y abrazos, sin ningún tipo de contacto con la prensa.

El oficialismo mantuvo un fuerte hermetismo sobre el contenido de la conversación entre el presidente y Gallo. Pasadas las 19, comenzó a difundir el material fotográfico.

Intercambios entre Milei y el gendarme

No obstante, se supo que Gallo contó detalles de los días que permaneció privado de su libertad y que Milei le garantizó que el gobierno “nunca abandonó la lucha” por su liberación.

En esa línea, le explicó al gendarme la complejidad de la gestión que llevaron adelante los funcionarios presentes en el encuentro, a la vez que resaltó que el país es “enemigo” de Nicolás Maduro.

Luego, el presidente aprovechó para obsequiarle a Gallo una camiseta de la selección argentina. A su turno, Gallo le regaló a Milei un poncho y unos alfajores en señal de agradecimiento por las gestiones encaradas por el Ejecutivo nacional.

El cónclave entre el jefe del Estado y el gendarme se había postergado sin explicaciones por parte de la gestión Milei. “En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia”, plantearon a principios de marzo en los pasillos de Balcarce 50.

El regreso de Gallo

Consumada la liberación, que se dio luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y la posterior detención de Maduro, el efectivo de seguridad fue recibido por Monteoliva y Quirno en el aeropuerto de Ezeiza.

Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo pasado durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, en la que brindó detalles de sus días detenido en el Rodeo I, en Caracas.

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil.

En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no fue ajena a la situación del gendarme porque gestionó su regreso, por medio de un avión, y le ofreció un homenaje en La Bombonera el 27 de marzo de 2026.

Fue en el marco del amistoso de la selección argentina contra Mauritania. Invitado por Claudio "Chiqui" Tapia, presenció el partido en el palco de honor y recibió una plaqueta y camiseta.